Iran nêu lằn ranh đỏ sau cảnh báo của ông Trump

"Năng lực tên lửa của Cộng hòa Hồi giáo là không thể thương lượng", ông Ali Shamkhani, cố vấn của lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, tuyên bố khi xuất hiện trong một cuộc tuần hành kỷ niệm 47 năm Cách mạng Hồi giáo, theo Reuters dẫn lại thông tin từ báo chí nhà nước Iran.

Tên lửa Iran được trưng bày tại thủ đô Tehran của Iran trong ngày 11.2 Ảnh: Reuters

Ông Shamkhani đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh Tehran và Washington đang hướng tới một vòng đàm phán mới để tránh xung đột.

Các nhà ngoại giao Mỹ và Iran đã có cuộc đàm phán gián tiếp trong tuần trước tại Oman, trong bối cảnh Mỹ tăng cường lực lượng hải quân ở khu vực nhằm đe dọa Iran.

Hôm 8.2, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho hay chương trình tên lửa của Tehran chưa bao giờ nằm trong chương trình nghị sự của các cuộc đàm phán với Mỹ.

Washington lâu nay muốn mở rộng các cuộc đàm phán về năng lực hạt nhân của Iran sang chương trình tên lửa của nước này.

Iran khẳng định họ sẵn sàng thảo luận về việc hạn chế chương trình hạt nhân của mình để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh cấm vận, nhưng đã nhiều lần bác bỏ việc liên kết vấn đề này với các vấn đề khác, trong đó có cả tên lửa.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dự kiến sẽ tận dụng cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington D.C trong ngày 11.2 (giờ Mỹ) để thúc đẩy bất kỳ thỏa thuận nào giữa Mỹ và Iran cũng phải bao gồm những hạn chế đối với tên lửa của Tehran, theo Reuters.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với truyền thông Israel ngày 10.2, Tổng thống Trump cho hay đang cân nhắc điều tàu sân bay thứ hai sang Trung Đông và cảnh báo rằng Washington sẽ hành động rất cứng rắn nếu không đạt thỏa thuận với Iran, theo Reuters.