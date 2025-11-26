Công ty tư nhân Trung Quốc bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa bội siêu thanh

Tờ South China Morning Post tối 25.11 đưa tin Công ty Công nghệ Lingkong Tianxing có trụ sở tại Bắc Kinh cùng ngày đã đăng tải một video trên tài khoản mạng xã hội chính thức của công ty, giới thiệu tên lửa bội siêu thanh YKJ-1000 đang bay và cách tên lửa này tấn công mục tiêu thực tế trong bãi thử nghiệm ở sa mạc.

Hình ảnh mô phỏng do Công ty Công nghệ Lingkong Tianxing công bố cho thấy các tên lửa bay thành đội hình hướng về phía Nhật Bản, theo South China Morning Post Ảnh: Chụp màn hình South China Morning Post

Một đại diện của công ty thông báo tên lửa bội siêu thanh YKJ-1000 đã được sản xuất hàng loạt với chi phí chỉ bằng một phần mười so với tên lửa truyền thống. Việc này cho thấy một bước chuyển biến mạnh mẽ trong công nghệ quân sự, theo South China Morning Post.

Tên lửa bội siêu thanh YKJ-1000 có tầm bắn từ 500 đến 1.300 km, đạt tốc độ từ Mach 5 (hơn 6.125 km/giờ) đến Mach 7 (hơn 8.575 km/giờ) và duy trì hoạt động bay trong 6 phút.

Bệ phóng của YKJ-1000 được thiết kế giống như một container vận chuyển tiêu chuẩn. Trong đoạn video nói trên, tên lửa được vận chuyển bằng xe tải đến bãi phóng ở sa mạc.

Một hình ảnh hoạt hình cho thấy tên lửa YKJ-1000 có thể xác định mục tiêu giữa chừng và tự động tránh các mối đe dọa, cho thấy loại tên lửa này có thể vượt qua những lá chắn phòng thủ như nhóm tác chiến tàu sân bay hoặc hệ thống phòng không, theo South China Morning Post.