Philippines nâng cao sức mạnh bằng tên lửa 'khủng'

Hôm qua (9.11), kênh GMA News dẫn thông báo từ Lực lượng vũ trang Philippines (AFP) cho hay vừa lần đầu biên chế tên lửa BrahMos cho lực lượng thủy quân lục chiến của nước này.

Đồ chơi "khủng"

Đại tá Xerxes Trinidad, đại diện AFP, nhấn mạnh: "Việc công bố hệ thống tên lửa chống hạm BrahMos trong dịp kỷ niệm 75 năm thành lập Thủy quân lục chiến Philippines đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình hiện đại hóa AFP. Được mua thông qua thỏa thuận quốc phòng với Ấn Độ vào năm 2022, hệ thống BrahMos cho phép tấn công siêu thanh, chính xác để bảo vệ lợi ích hàng hải của quốc gia".

Được hợp tác phát triển bởi Nga và Ấn Độ, BrahMos là một trong các loại tên lửa chống hạm uy lực nhất hiện nay với tầm bắn 290 km cho phiên bản xuất khẩu và có thể lên đến từ 500 - 900 km cho các phiên bản nội địa. "Cột mốc quan trọng này củng cố vị thế răn đe của Philippines và nhấn mạnh cam kết của nước này đối với sự tự lực và phòng thủ đáng tin cậy", đại tá Trinidad tuyên bố thêm.

Lực lượng thủy quân lục chiến Philippines được trang bị hệ thống tên lửa BrahMos ẢNH: AFP

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Philippines và Trung Quốc thời gian qua liên tục xảy ra nhiều căng thẳng, thậm chí đụng độ ở Biển Đông. Thông qua nhiều lực lượng từ tàu dân binh, tàu hải cảnh cho đến tàu chiến, Bắc Kinh không ngừng gia tăng áp lực quân sự nhằm vào lực lượng của Manila tại vùng biển này. Ngược lại, Philippines cũng tăng cường hợp tác an ninh quốc phòng với Mỹ, Nhật Bản… cũng nhiều bên khác. Điển hình, hồi tháng 4, CNN dẫn thông báo từ Cơ quan Hợp tác an ninh quốc phòng Mỹ (DSCA) cho biết nước này đã thông qua kế hoạch bán 20 chiến đấu cơ F-16 cho Philippines.

Từ năm ngoái, Mỹ đã triển khai hệ thống tên lửa Typhon đến Philippines. Hệ thống này có thể phóng tên lửa chiến lược tầm trung, cũng có thể phóng cả tên lửa hành trình thông minh Tomahawk và tên lửa phòng không SM-6. Trong đó, SM-6 không chỉ có thể đánh chặn chiến đấu cơ, máy bay không người lái mà cả các tên lửa đối hải. Nhờ đó, các hệ thống phóng tên lửa Typhon góp phần khắc chế chiến lược phong tỏa, chống tiếp cận (A2/AD) mà Trung Quốc đang hình thành ở Thái Bình Dương. Bên cạnh đó, Philippines cũng đã công bố kế hoạch mua các hệ thống Typhon.

Liên quan căng thẳng giữa hai bên, đài CGTN ngày 7.11 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc kêu gọi Philippines "ngừng khiêu khích" sau khi Manila tiến hành một số cuộc tập trận ở Biển Đông.

Thủy quân lục chiến Philippines trình làng tổ hợp tên lửa BrahMos đầu tiên

Bước ngoặt trong khu vực

Trả lời Thanh Niên ngày 9.11, TS Satoru Nagao (Viện Nghiên cứu Hudson, Mỹ) nhận xét việc Philippines sở hữu tên lửa chống hạm siêu thanh BrahMos và lên kế hoạch tăng cường phòng thủ bờ biển là một cột mốc quan trọng trong nỗ lực của Manila nhằm phát triển năng lực hỏa lực chính xác tầm xa. Điều này có thể là một bước ngoặt trong khu vực bởi 3 lý do sau.

"Đầu tiên và quan trọng nhất, tên lửa là vũ khí cần thiết cho những quốc gia như Philippines trong bối cảnh rủi ro từ căng thẳng ở khu vực tăng cao. Gần đây, Trung Quốc đã tăng cường số lượng tàu hải quân và máy bay chiến đấu. Ví dụ, từ năm 2014 - 2023, Trung Quốc đã biên chế thêm 148 tàu hải quân. Số lượng này bằng tổng số tàu hải quân của Nhật Bản hoặc Ấn Độ. Các nước như Philippines không thể đối phó với một lực lượng hải quân hùng mạnh như vậy. Ngay cả khi không thể sở hữu tàu hải quân và máy bay chiến đấu đắt tiền để chống lại Trung Quốc, Philippines vẫn có thể sở hữu tên lửa để chống lại họ. Chi phí tên lửa rẻ hơn nhiều so với tàu hải quân và máy bay chiến đấu. Và đối với Manila, tên lửa BrahMos là vũ khí mạnh nhất và có tầm bắn xa nhất mà Philippines sở hữu với tầm bắn lên đến 290 km. Tên lửa này cũng có tốc độ siêu thanh, nên đối thủ khó đánh chặn. Vì thế, rõ ràng BrahMos là mối đe dọa đối với tàu hải quân Trung Quốc", TS Nagao chỉ ra.

Vị chuyên gia phân tích thêm: "Nếu Philippines triển khai BrahMos ở phía bắc, eo biển Bashi nằm trong tầm bắn và Trung Quốc. Đây là eo biển đóng vai trò quan trọng để tàu chiến Trung Quốc di chuyển về phía tây Thái Bình Dương, cũng nằm trên hải trình tiếp cận đảo Đài Loan. Vì thế, khi tên lửa BrahMos được đặt ở phía bắc Philippines thì Trung Quốc sẽ đối mặt áp lực".

"Thứ ba, Philippines sở hữu BrahMos, trong khi Nhật Bản, Úc, Ấn Độ, Đài Loan, Hàn Quốc và một số nước Đông Nam Á cũng sở hữu tên lửa tầm xa. Khi đó, Trung Quốc không thể tập trung ngân sách và nguồn lực về một phía nên bị phân tán nguồn lực", TS Nagao nhận định và kết luận: "Trong tình hình như vậy, tên lửa BrahMos là vũ khí thay đổi cục diện đối với Philippines. Manila sẽ tìm cách sở hữu thêm BrahMos và các tên lửa tầm xa khác như hệ thống phóng tên lửa Typhon, máy bay không người lái… trong tương lai gần".