Thế giới

Thủ tướng Israel muốn loại bỏ hoàn toàn cơ sở hạt nhân Iran

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
16/02/2026 07:52 GMT+7

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu muốn thỏa thuận hạt nhân giữa Mỹ và Iran cần loại bỏ năng lực làm giàu uranium của Iran, thay vì chỉ tạm dừng.

Phát biểu tại hội nghị của Chủ tịch các tổ chức Do Thái lớn hoạt động tại Mỹ, diễn ra tại thành phố Jerusalem hôm 15.2, ông Netanyahu giữ thái độ hoài nghi về khả năng Mỹ và Iran đạt thỏa thuận. Ông nêu rõ Iran cần dỡ bỏ các vật liệu làm giàu uranium. “Sẽ không còn khả năng làm giàu uranium. Không phải là dừng quá trình làm giàu, mà là tháo dỡ các thiết bị và cơ sở hạ tầng cho phép làm giàu ngay từ đầu”, Reuters ngày 15.2 dẫn lời ông nói.

Thủ tướng Netanyahu nêu thêm cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi giữa tuần trước đã tập trung thảo luận về tình hình Iran. Ông Netanyahu nói Tổng thống Trump “đã quyết tâm tận dụng mọi khả năng để đạt được thỏa thuận”.

Thủ tướng Israel muốn loại bỏ hoàn toàn cơ sở hạt nhân Iran- Ảnh 1.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại hội nghị Chủ tịch các tổ chức Do Thái lớn hoạt động tại Mỹ, diễn ra tại thành phố Jerusalem hôm 15.2

ẢNH: REUTERS

“Tôi nghĩ rằng những điều kiện mà ông Trump đang tạo ra, kết hợp với việc Iran chắc chắn hiểu rằng họ đã mắc sai lầm lần trước khi không đạt được thỏa thuận, có thể tạo ra những hoàn cảnh để đạt được một thỏa thuận tốt đẹp”, ông Netanyahu nói, ám chỉ cuộc xung đột giữa Israel và Iran tháng 6.2025, theo sau bởi các vụ ném bom của Mỹ vào cơ sở hạt nhân Iran.

Đài CBS News ngày 15.2 dẫn các nguồn thạo tin tiết lộ trong cuộc gặp giữa ông Trump và ông Netanyahu hồi tháng 12.2025, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết sẽ ủng hộ Israel tập kích các cơ sở tên lửa đạn đạo của Iran nếu Washington và Tehran không đạt được thỏa thuận.

Quân đội Mỹ chuẩn bị chiến dịch có thể kéo dài nhiều tuần đánh vào Iran

Theo 2 quan chức Mỹ giấu tên, cộng đồng tình báo Mỹ đang thảo luận về kịch bản sẽ hỗ trợ Israel ra sao, bao gồm tiếp nhiên liệu trên không, hay vận động các quốc gia lân cận mở cửa không phận cho chiến đấu cơ Israel. Chính phủ Mỹ chưa phản hồi thông tin này.

Vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran dự kiến diễn ra ngày 17.2 tại Geneva, Thụy Sĩ. Các quan chức Iran đã ra tín hiệu sẵn sàng nhượng bộ một số vấn đề làm giàu uranium để đổi lấy việc Mỹ dỡ bỏ các lệnh cấm vận. Dù vậy, đến nay các cuộc đàm phán vẫn chưa có đột phá. Reuters đưa tin các quan chức Iran đang theo đuổi một thỏa thuận có thể bao gồm các điều khoản đầu tư, khai thác khoáng sản, mang lại lợi ích kinh tế cho cả Washington và Tehran.

israel thủ tướng Israel Iran Mỹ hạt nhân
