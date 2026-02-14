Israel buộc tội hai người trúng đậm cá cược bằng bí mật quân sự về Iran

Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đã triển khai cuộc tấn công vào nhiều mục tiêu hạt nhân của Iran hồi tháng 6.2025 ảnh: afp

Trong thông báo chung hôm 13.2, Cơ quan An ninh Nội địa (Shin Bet), lực lượng cảnh sát và Bộ Quốc phòng Israel, cho biết một số nghi phạm đã bị bắt giữ gần đây, trong đó có một thường dân và quân nhân dự bị, vì nghi ngờ đã dựa vào bí mật quân sự để tiến hành đặt cược thu lợi trên Polymarket, RT đưa tin.

Theo sau cuộc điều tra, phía công tố quyết định quyết định truy tố 2 đối tượng trên với các cáo buộc "phạm tội an ninh nghiêm trọng, cũng như tội hối lộ và cản trở công lý". Thông báo không nêu rõ cấp bậc hay mức độ phân quyền an ninh của những đối tượng này.

Quân đội Israel cho biết các cược không gây thiệt hại cho các chiến dịch quân sự, nhưng gọi đây là "sai phạm đạo đức nghiêm trọng và rõ ràng vượt qua lằn ranh đỏ".

Luật sư của một bị cáo mô tả thân chủ là người có đóng góp đáng kể cho an ninh Israel, trong khi cho rằng các cáo buộc trên là "không chính đáng" và thể hiện "việc thực thi pháp luật một cách chọn lọc".

Trước đó, truyền thông địa phương đưa tin một cá nhân ẩn danh sử dụng tài khoản người dùng '"icosuave666" đã nhiều lần các cược vào tháng 6.2025 với độ chính xác vô cùng khả nghi liên quan tới các hoạt động quân sự của Israel.

Cụ thể, tài khoản này đặt cược hàng chục ngàn USD ngay trước khi Israel mở chiến dịch tấn công Iran hôm 13.6.2025. Tổng số tiền thắng cược lên đến 150.000 USD.

Nội dung cá cược liên quan đến thời điểm mà quân đội Israel tiến hành đợt tấn công bất ngờ nhằm vào các cơ sở quân sự của Iran, các quan chức cao cấp, chỉ huy quân đội, cũng như cơ sở hạ tầng và nhà khoa học hạt nhân của quốc gia Cộng hòa Hồi giáo.