Các tiêm kích Trung Quốc khóa radar vào máy bay tàng hình nước ngoài như thế nào?

Quân đội Trung Quốc cho biết thường xuyên cử các tiêm kích J-16 tuần tra bờ đông của nước này cũng như các điểm nóng ở Biển Đông và eo biển Đài Loan ảnh: PLA Daily

Tài khoản mạng xã hội liên kết với Nhật báo PLA đưa lại nội dung bài báo đăng hôm 11.2 cho hay các tiêm kích Trung Quốc thuộc Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông đã khóa radar vào một máy bay tàng hình nước ngoài ở khoảng cách 800 m.

Bài báo không nêu rõ thời điểm lẫn địa điểm vụ chạm trán xảy ra, theo tờ South China Morning Post hôm 14.2.

Các nhà bình luận quân sự cho rằng loại máy bay của quân đội Trung Quốc liên quan vụ việc nhiều khả năng là tiêm kích J-16. Nhật báo PLA không thông tin về danh tính hoặc chủng loại của máy bay nước ngoài.

Chuyện gì đã xảy ra, theo lời kể phía Trung Quốc?

Thông tin trong bài báo được dựa trên cuộc phỏng vấn thực hiện với một lữ đoàn thuộc Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông, bên mô tả đây là một đơn vị "anh hùng" với "lịch sử lâu đời và thành tích chiến đấu xuất sắc".

Cụ thể, các phi công của lữ đoàn không nêu tên đã ứng phó những "hành động khiêu khích của máy bay quân sự nước ngoài".

Trong một lần "chạm trán", tiêm kích dẫn đầu của PLA đã "nhanh chóng điều chỉnh chiến thuật, chủ động áp sát đối phương". Tiêm kích phát mệnh lệnh để máy bay quân sự bay đằng sau trong đội hình thực hiện "động tác bay ngược và tạo khoảng cách tách biệt theo trục dọc", bài báo dẫn nội dung phỏng vấn.

"Vào thời khắc chiếc máy bay tàng hình tìm cách chủ động né tránh", tiêm kích dẫn đầu đã "áp sát trong cự ly gần", trong khi tiêm kích đóng vai trò hậu thuẫn vẫn duy trì khóa radar.

Vụ việc được cho là diễn ra ở khoảng cách tối thiểu 800 m và cuối cùng buộc máy bay nước ngoài phải "thực hiện động tác né tránh để rút lui", theo PLA Daily.

Tàu chiến Trung Quốc cảnh báo máy bay nước ngoài gần Đài Loan bằng tên lửa

Khóa radar là gì?

Khóa radar diễn ra khi hệ thống radar của tiêm kích chuyển từ chế độ quét diện rộng sang tập trung vào một mục tiêu cụ thể. Điều này có nghĩa hệ thống ngắm bắn thành công theo dõi mục tiêu, cho phép phóng tên lửa hoặc khai hỏa.

Khoảng cách 800 m nằm trong tầm quan sát bằng mắt thường; việc khóa radar ở cự ly này có thể được coi là tín hiệu cảnh báo mạnh, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ xung đột cận kề.

Chưa có nước nào lên tiếng về vụ bị phía Trung Quốc khóa radar vào máy bay tàng hình.

Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông phụ trách khu vực biển Hoa Đông và các hoạt động liên quan đến Đài Loan cùng những vùng lãnh thổ tranh chấp như quần đảo Điếu Ngư/Senkaku.