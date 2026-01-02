Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Quân sự

UAV quân đội Trung Quốc đã tiến sát Đài Loan đến mức nào?

Thụy Miên
Thụy Miên
02/01/2026 13:38 GMT+7

Trong cuộc tập trận rầm rộ gần đây quanh Đài Loan, Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông bộ của Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã đăng trên mạng xã hội hình ảnh tòa tháp Taipei 101, khẳng định chụp từ UAV của Bắc Kinh.

UAV quân đội Trung Quốc đã tiến sát Đài Loan đến mức nào?- Ảnh 1.

Ảnh chụp tòa nhà Taipei 101 đăng trên tài khoản mạng xã hội của Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông bộ thuộc PLA hôm 29.12.2025

ảnh: China Military Bugle

Theo South China Morning Post, Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông thuộc PLA hôm 29.12.2025 đã đăng lên China Military Bugle, tài khoản chính thức trên mạng xã hội, một đoạn video được ghi hình bằng máy bay không người lái (UAV) quân sự trong khuôn khổ cuộc diễn tập quân sự "Sứ mệnh Công lý 2025" quanh đảo Đài Loan hồi đầu tuần.

Được CCTV đăng lại, đoạn video đen trắng của UAV Trung Quốc ghi lại hình ảnh một máy bay chở khách đang lấy độ cao và bay ngang qua tòa tháp Taipei 101, tòa nhà cao nhất Đài Bắc. Bên cạnh clip, còn có một ảnh chụp với góc nhìn toàn cảnh tòa tháp cùng khu vực xung quanh, bao gồm cửa sông Đạm Thủy.

Tiêu đề của đoạn video là "Rất gần, vô cùng đẹp, sẵn sàng thăm Đài Bắc bất cứ lúc nào". Tuy nhiên, bài đăng không đề cập vị trí UAV ghi hình vào thời điểm đó.

Tài khoản của Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông bộ sau đó tiếp tục đăng một video khác cho thấy một UAV TB-001 thuộc dòng trinh sát - tấn công lăn bánh rời nhà chứa máy bay trước đoạn video có hình ảnh tòa tháp Taipei 101.

Do clip và hình ảnh có vẻ như được ghi từ khoảng cách khá gần, bài đăng của quân đội Trung Quốc lập tức thổi bùng cuộc tranh luận về việc liệu UAV này đã tiến sâu đến mức nào.

CNA dẫn thông tin từ cơ quan phòng vệ Đài Loan bác bỏ tính xác thực của hình ảnh trên và nói đây là ví dụ về đòn tâm lý chiến.

Ông Hsieh Jih-sheng, phụ trách tình báo thuộc Cơ quan Phòng vệ Đài Loan, hôm 30.12.2025 cho biết trong khi các UAV TB-001 hoạt động gần Đài Loan, không có UAV nào của Trung Quốc vào khu vực 24 hải lý quanh hòn đảo.

Ông Hsieh cho rằng hình ảnh trên chỉ là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo (AI) hoặc chỉnh sửa kỹ thuật số.

Tuy nhiên, trang tin Cti dẫn lời ông Li Cheng-chieh, tướng về hưu của Đài Loan, lại thiên về khả năng video trên là thật. Theo ông Li, UAV TB-001 có thể bay vòng quanh Đài Loan hai lần chỉ trong một lần cất cánh, và nhiều khả năng trên hành trình đủ sức khóa mục tiêu vào các cơ sở chính trị và quân sự trọng yếu.

Dữ liệu hiện có về TB-001 cho thấy đây là UAV không có năng lực tàng hình, được trang bị hệ thống quang - điện tử tiên tiến, có thể nhận dạng các mục tiêu lớn từ khoảng cách tối đa 60 km.

Nhiều người dùng internet cũng tìm cách tính toán vị trí của UAV vào thời điểm ghi hình. Đa số kết quả ước tính UAV khi đó ở bên trên vùng biển ngoài cửa sông Đạm Thủy, và khoảng cách UAV đến bờ biển được cho là trong khoảng từ 12 km đến 44 km.

PLA chưa bình luận về các đồn đoán trên.

Tin liên quan

Căng thẳng leo thang quanh eo biển Đài Loan

Căng thẳng leo thang quanh eo biển Đài Loan

CNA đưa tin trong khuôn khổ cuộc tập trận mang tên "Sứ mệnh Công lý 2025", Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông của Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) ngày 30.12.2025 đã chọn 5 khu vực để diễn tập bắn đạn thật đến 18 giờ cùng ngày. Sau đó, Cục An toàn Hàng hải Trung Quốc bổ sung thêm 2 khu vực bắn đạn thật.

Dồn dập phản ứng về cuộc tập trận của Trung Quốc quanh Đài Loan

Trung Quốc hé lộ thêm chi tiết về tập trận quanh Đài Loan

Khám phá thêm chủ đề

Đài Loan UAV Trung Quốc UAV TB-001 Taipei 101
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận