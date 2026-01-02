UAV quân đội Trung Quốc đã tiến sát Đài Loan đến mức nào?

Ảnh chụp tòa nhà Taipei 101 đăng trên tài khoản mạng xã hội của Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông bộ thuộc PLA hôm 29.12.2025 ảnh: China Military Bugle

Theo South China Morning Post, Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông thuộc PLA hôm 29.12.2025 đã đăng lên China Military Bugle, tài khoản chính thức trên mạng xã hội, một đoạn video được ghi hình bằng máy bay không người lái (UAV) quân sự trong khuôn khổ cuộc diễn tập quân sự "Sứ mệnh Công lý 2025" quanh đảo Đài Loan hồi đầu tuần.

Được CCTV đăng lại, đoạn video đen trắng của UAV Trung Quốc ghi lại hình ảnh một máy bay chở khách đang lấy độ cao và bay ngang qua tòa tháp Taipei 101, tòa nhà cao nhất Đài Bắc. Bên cạnh clip, còn có một ảnh chụp với góc nhìn toàn cảnh tòa tháp cùng khu vực xung quanh, bao gồm cửa sông Đạm Thủy.

Tiêu đề của đoạn video là "Rất gần, vô cùng đẹp, sẵn sàng thăm Đài Bắc bất cứ lúc nào". Tuy nhiên, bài đăng không đề cập vị trí UAV ghi hình vào thời điểm đó.

Tài khoản của Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông bộ sau đó tiếp tục đăng một video khác cho thấy một UAV TB-001 thuộc dòng trinh sát - tấn công lăn bánh rời nhà chứa máy bay trước đoạn video có hình ảnh tòa tháp Taipei 101.

Do clip và hình ảnh có vẻ như được ghi từ khoảng cách khá gần, bài đăng của quân đội Trung Quốc lập tức thổi bùng cuộc tranh luận về việc liệu UAV này đã tiến sâu đến mức nào.

CNA dẫn thông tin từ cơ quan phòng vệ Đài Loan bác bỏ tính xác thực của hình ảnh trên và nói đây là ví dụ về đòn tâm lý chiến.

Ông Hsieh Jih-sheng, phụ trách tình báo thuộc Cơ quan Phòng vệ Đài Loan, hôm 30.12.2025 cho biết trong khi các UAV TB-001 hoạt động gần Đài Loan, không có UAV nào của Trung Quốc vào khu vực 24 hải lý quanh hòn đảo.

Ông Hsieh cho rằng hình ảnh trên chỉ là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo (AI) hoặc chỉnh sửa kỹ thuật số.

Tuy nhiên, trang tin Cti dẫn lời ông Li Cheng-chieh, tướng về hưu của Đài Loan, lại thiên về khả năng video trên là thật. Theo ông Li, UAV TB-001 có thể bay vòng quanh Đài Loan hai lần chỉ trong một lần cất cánh, và nhiều khả năng trên hành trình đủ sức khóa mục tiêu vào các cơ sở chính trị và quân sự trọng yếu.

Dữ liệu hiện có về TB-001 cho thấy đây là UAV không có năng lực tàng hình, được trang bị hệ thống quang - điện tử tiên tiến, có thể nhận dạng các mục tiêu lớn từ khoảng cách tối đa 60 km.

Nhiều người dùng internet cũng tìm cách tính toán vị trí của UAV vào thời điểm ghi hình. Đa số kết quả ước tính UAV khi đó ở bên trên vùng biển ngoài cửa sông Đạm Thủy, và khoảng cách UAV đến bờ biển được cho là trong khoảng từ 12 km đến 44 km.

PLA chưa bình luận về các đồn đoán trên.