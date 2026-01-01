Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Căng thẳng leo thang quanh eo biển Đài Loan

Thụy Miên
Thụy Miên
01/01/2026 05:00 GMT+7

CNA đưa tin trong khuôn khổ cuộc tập trận mang tên "Sứ mệnh Công lý 2025", Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông của Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) ngày 30.12.2025 đã chọn 5 khu vực để diễn tập bắn đạn thật đến 18 giờ cùng ngày. Sau đó, Cục An toàn Hàng hải Trung Quốc bổ sung thêm 2 khu vực bắn đạn thật.

Hôm qua (31.12.2025), Cơ quan Phòng vệ Đài Loan xác nhận đã có tổng cộng 207 máy bay quân sự Trung Quốc hoạt động xung quanh hòn đảo trong vòng 48 giờ tính đến rạng sáng qua, theo Kyodo News. Trong số những máy bay xuất hiện cho đến 6 giờ sáng 31.12.2025, 125 chiếc vượt qua đường trung tuyến của eo biển Đài Loan và đi vào vùng nhận dạng phòng không của hòn đảo. Quân đội Trung Quốc còn phóng tổng cộng 27 quả rốc két theo hai đợt từ 9 giờ đến 13 giờ ngày 30.12.2025 từ tỉnh Phúc Kiến ở ven biển vào vùng biển phía bắc và tây nam Đài Loan.

Trung Quốc diễn tập diệt HIMARS trong cuộc tập trận quanh Đài Loan?

Trong tuyên bố hôm qua, nhà lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức chỉ trích Bắc Kinh về những hành động mang tính gây hấn mới nhất, không chỉ quanh Đài Loan mà còn gần Nhật Bản và tại Biển Đông. Trong khi đó, tại cuộc họp báo cùng ngày, bà Trương Hàn, người phát ngôn Văn phòng Sự vụ Đài Loan thuộc Chính phủ Trung Quốc, nhấn mạnh những cuộc tập trận quân sự trên là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với "các thế lực ly khai đòi độc lập cho Đài Loan và sự can thiệp từ bên ngoài".

Trước những diễn biến trên, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã bày tỏ quan ngại với Trung Quốc về các cuộc tập trận quanh Đài Loan. Theo AFP, Bộ Ngoại giao Anh cũng cảnh báo hoạt động diễn tập của Trung Quốc đang làm gia tăng căng thẳng hai bờ eo biển Đài Loan và tăng nguy cơ leo thang. 

Khám phá thêm chủ đề

Đài Loan trung quốc Bộ Ngoại giao căng thẳng
