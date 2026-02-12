Lực lượng Mỹ rút khỏi căn cứ chiến lược ở Syria

Lực lượng Mỹ tuần tra ở vùng nông thôn Syria vào tháng 12.2022 ảnh: afp

Một nguồn tin cho hay "lực lượng Mỹ đã rút hoàn toàn khỏi căn cứ Al-Tanf trong hôm nay (11.2)" và chuyển sang một căn cứ khác ở Jordan. Nguồn tin này cho biết thêm rằng quân đội Syria đang được triển khai để thay thế.

Nguồn tin thứ hai cũng xác nhận việc rút quân, cho hay phía Mỹ đã di chuyển toàn bộ các trang thiết bị khỏi căn cứ Syria trong vòng 15 ngày qua.

Theo nguồn tin thứ hai, lực lượng Mỹ sẽ "tiếp tục phối hợp với căn cứ Al-Tanf từ Jordan".

Trong giai đoạn nội chiến Syria và cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), lực lượng Mỹ đã được triển khai đến vùng đông bắc do người Kurd kiểm soát, cũng như đồn trú ở Al-Tanf, vị trí chiến lược gần khu vực giáp ranh giữa Syria, Jordan và Iraq.

Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd dẫn đầu từng là đối tác chủ chốt của liên minh chống IS, đóng vai trò quan trọng trong việc đánh bại IS trên lãnh thổ Syria vào năm 2019.

Tuy nhiên, sau sự sụp đổ của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad cách đây hơn 1 năm, Mỹ đang xích gần hơn với chính quyền mới ở Damascus, và gần đây tuyên bố rằng không còn quá cần đến việc duy trì liên minh chặt chẽ với lực lượng người Kurd.

Syria đồng ý gia nhập liên minh chống IS trong chuyến thăm Nhà Trắng của Tổng thống Ahmed al-Sharaa hồi tháng 11 năm ngoái.



Mỹ đổi chính sách, lực lượng người Kurd thất thế ở Syria

Trong bối cảnh chính quyền của ông Sharaa tìm cách mở rộng quyền kiểm soát trên toàn lãnh thổ Syria, lực lượng người Kurd đối mặt sức ép phải sáp nhập lực lượng vũ trang cũng như chính quyền tự trị vào bộ máy nhà nước hiện nay ở Damascus.

Hồi tháng 1, hai bên đã đạt được thỏa thuận theo hướng này sau khi lực lượng người Kurd để mất thêm lãnh thổ vào tay quân chính phủ.

Kể từ đó, Mỹ bắt đầu chuyển khoảng 7.000 nghi phạm khủng bố và nội chiến khỏi Syria sang nước láng giềng Iraq.

Theo sau việc rút khỏi Al-Tanf và trước các bước tiến của quân chính phủ tại khu vực đông bắc, binh sĩ Mỹ giờ đây chủ yếu trú đóng tại căn cứ Qasrak ở tỉnh Hasakeh, theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria.