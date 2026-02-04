Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Quân sự

Lầu Năm Góc chọn các công ty cạnh tranh chế tạo 150.000 UAV tấn công

Khánh An
Khánh An
04/02/2026 13:13 GMT+7

Bộ Chiến tranh Mỹ xúc tiến cuộc đua chế tạo nhanh các máy bay không người lái tấn công một chiều với chi phí thấp cho quân đội, sau khi vũ khí này thể hiện hiệu quả ở Ukraine.

Lầu Năm Góc chọn các công ty cạnh tranh chế tạo 150.000 UAV tấn công - Ảnh 1.

Các binh sĩ Ukraine tại khu vực Chasiv Yar (Donetsk) gắn đạn dược vào UAV tấn công, vũ khí sử dụng phổ biến trong cuộc xung đột

ẢNH: AFP

Trang Defense News ngày 4.2 đưa tin Lầu Năm Góc vừa công bố 25 công ty nhỏ chuyên về công nghệ và máy bay không người lái (UAV) tham gia cạnh tranh cơ hội chế tạo hàng loạt UAV tấn công cho quân đội Mỹ.

Kratos SRE, công ty con của Kratos Defense, và Halo Aeronautics nằm trong số các nhà cung cấp tham gia giai đoạn đầu tiên của chương trình UAV thống trị (DDP) của Bộ Chiến tranh Mỹ (trước đây là Bộ Quốc phòng).

"Sự thống trị UAV là một cuộc đua về quy trình cũng như về công nghệ. Chúng tôi đang mua những gì hiệu quả, nhanh chóng, trên quy mô lớn và không bị chậm trễ về thủ tục hành chính. Khả năng sát thương sẽ không bị cản trở bởi những hạn chế tự đặt ra", Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth viết trong một bản ghi nhớ tháng 7.2025.

Bản ghi nhớ của ông Hegseth được đưa ra sau sắc lệnh hành pháp tháng 6.2025 do Tổng thống Donald Trump ký, trong đó nêu rõ các cách thức để Mỹ cải thiện khả năng UAV quân sự và thương mại, tập trung vào các UAV chiến đấu giá rẻ, do Mỹ sản xuất.

Giai đoạn đánh giá đầu tiên, được Lầu Năm Góc đặt tên là Gauntlet, sẽ bắt đầu vào ngày 18.2 tại Căn cứ Benning (bang Georgia) và kết thúc vào đầu tháng 3. Sau khi các đơn vị quân sự bay thử và đánh giá, bộ này sẽ đặt hàng khoảng 150 triệu USD cho các UAV nguyên mẫu, được giao trong vòng 5 tháng tới.

Dự kiến có 12 nhà cung cấp sản xuất tổng cộng 30.000 UAV, với giá 5.000 USD/chiếc.

Chương trình DDP của Bộ trưởng Hegseth, được triển khai vào đầu tháng 12.2025, nhằm mục đích mua hàng trăm ngàn UAV tấn công một chiều vào năm 2027. Lầu Năm Góc dự kiến chi 1,1 tỉ USD cho 4 giai đoạn của chương trình. Ba giai đoạn tiếp theo sẽ chỉ còn 5 nhà cung cấp, với số lượng đặt hàng tăng lên 150.000 chiếc và giá giảm còn 2.300 USD/chiếc.

Ukraine đã sử dụng nhiều UAV "cảm tử" tương tự trong cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm qua với Nga và hiệu quả của chúng đã thu hút nhiều chú ý trong cuộc chiến hiện đại.

