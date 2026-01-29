Đài Loan tập trận mô phỏng đẩy lùi cuộc tấn công từ biển

Các tàu tên lửa lớp Quang Hoa 6 trong cuộc tập trận ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters ngày 29.1 đưa tin Đài Loan vừa tập trận mô phỏng đẩy lùi một cuộc tấn công từ biển, với sự kết hợp của tên lửa phóng từ bờ và máy bay không người lái (UAV) cùng các tàu tuần tra tốc độ cao để ngăn chặn.

Cuộc tập trận, diễn ra trên một bãi biển thuộc căn cứ Tả Doanh ở thành phố Cao Hùng phía nam hòn đảo, mô phỏng kịch bản Đài Loan phát hiện một chiếc tàu không xác định lảng vảng ngoài khơi nên cử UAV điều tra.

Các UAV tấn công của Đài Loan và những tàu tuần tra tốc độ cao trang bị tên lửa sau đó được tung vào tác chiến. Các tay bắn tỉa giúp tiêu diệt lực lượng đối phương, còn các tên lửa chống hạm Hùng Phong do Đài Loan sản xuất nhắm bắn từ những bệ phóng cơ động được ngụy trang trên bãi biển.

Binh sĩ Đài Loan vận hành một UAV trong cuộc tập trận ẢNH: REUTERS

Một lính thủy đánh bộ, phát biểu khi đeo ngụy trang kín mặt và không nêu tên vì lý do an ninh, nói với các phóng viên rằng cuộc diễn tập gần bờ với các nhiệm vụ tấn công phối hợp đã có thể xây dựng một "chuỗi tiêu diệt và thực hiện hiệu quả các cuộc đánh chặn liên quân".

"Điều này cho thấy hiệu quả tác chiến phòng thủ nhiều tầng, nhiều đợt sóng của lực lượng phòng vệ biển, cũng như sức mạnh chiến đấu và khả năng bền bỉ của lính thủy đánh bộ trong việc nhanh chóng giành quyền kiểm soát cả từ trên biển lẫn trên bộ", ông nói thêm.

Chính quyền Đài Loan, trong khuôn khổ chương trình hiện đại hóa phòng vệ, đã thúc đẩy việc tăng cường huấn luyện sát với thực chiến hơn, ít dựa vào các màn diễn tập theo kịch bản cố định và tập trung nhiều hơn vào mô phỏng tác chiến thực tế.

Mới đây, lực lượng phòng vệ Đài Loan đã trình diễn cách sử dụng hệ thống rốc két phóng loạt cơ động cao (HIMARS) do Mỹ sản xuất để tấn công vào quần đảo Bành Hồ ở eo biển Đài Loan.

HIMARS do Hãng Lockheed Martin sản xuất là một trong những vũ khí tấn công chính xác mới nhất của Đài Loan. Vũ khí này được Ukraine sử dụng nhiều trong cuộc xung đột với Nga.