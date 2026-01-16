Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Mỹ đạt thỏa thuận thương mại với Đài Loan, tập trung vào bán dẫn

Khánh An
Khánh An
16/01/2026 07:42 GMT+7

Mỹ đạt thỏa thuận cắt giảm thuế quan đối với nhiều mặt hàng xuất khẩu từ Đài Loan, trong bối cảnh Đài Loan mở rộng hoạt động sản xuất tại Mỹ.

Mỹ đạt thỏa thuận thương mại với Đài Loan, tập trung vào bán dẫn - Ảnh 1.

Các công ty Đài Loan sẽ đầu tư ít nhất 250 tỉ USD để tăng sản lượng chất bán dẫn, năng lượng và trí tuệ nhân tạo tại Mỹ

ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters ngày 16.1 đưa tin Mỹ và Đài Loan vừa đạt thỏa thuận thương mại cắt giảm thuế quan đối với nhiều mặt hàng xuất khẩu của Đài Loan, hướng các khoản đầu tư mới vào ngành công nghệ của Mỹ.

Theo thỏa thuận được đàm phán trong thời gian dài, các nhà sản xuất chip Đài Loan như TSMC sẽ được hưởng mức thuế thấp hơn đối với sản phẩm bán dẫn nhập khẩu vào Mỹ nếu mở rộng sản xuất tại Mỹ.

Mỹ cũng sẽ giảm một loạt thuế quan áp dụng cho hầu hết các mặt hàng xuất khẩu khác của Đài Loan sang Mỹ từ 20% xuống 15%. Thuốc gốc, linh kiện máy bay và "tài nguyên thiên nhiên không có sẵn" sẽ chịu mức thuế 0%, Bộ Thương mại Mỹ cho biết.

Đổi lại, các công ty công nghệ Đài Loan như TSMC sẽ đầu tư tổng cộng ít nhất 250 tỉ USD để tăng sản lượng chất bán dẫn, năng lượng và trí tuệ nhân tạo (AI) tại Mỹ. Con số này bao gồm 100 tỉ USD mà TSMC đã cam kết trong năm 2025, theo Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick.

Phía Mỹ cũng cho biết Đài Loan sẽ bảo lãnh thêm 250 tỉ USD tín dụng để tạo điều kiện cho các khoản đầu tư bổ sung.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 14.1 áp thuế 25% đối với một số chip AI, chẳng hạn như bộ xử lý AI Nvidia H200, nhưng ông vẫn giữ nguyên mức thuế đối với hầu hết các chip khác.

TSMC đang đẩy nhanh quá trình mở rộng hiện tại để đáp ứng nhu cầu ở cả Đài Loan và Arizona (Mỹ). Công ty hôm 15.1 báo cáo lợi nhuận quý IV tăng vọt 35%, vượt xa dự báo.

Tại Arizona, TSMC đang xin giấy phép để bắt đầu xây dựng nhà máy thứ tư và là nhà máy đóng gói tiên tiến đầu tiên. Cổ phiếu niêm yết tại Mỹ của TSMC đã tăng 5% sau khi công bố kết quả kinh doanh.

Khám phá thêm chủ đề

