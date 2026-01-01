Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Diễn biến mới vụ Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan, Trung Quốc lên tiếng gay gắt

Khánh An
Khánh An
01/01/2026 13:16 GMT+7

Hãng Lockheed Martin của Mỹ được trao thầu sản xuất vũ khí cho Đài Loan, trong khi Trung Quốc đại lục cảnh báo các bên không 'đùa với lửa'.

Diễn biến mới vụ Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan, Trung Quốc lên tiếng gay gắt - Ảnh 1.

Một máy bay quân sự của Đài Loan chuẩn bị hạ cánh tại Căn cứ quân sự Tân Trúc

ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters ngày 1.1 dẫn thông cáo của Lầu Năm Góc cho hay Công ty Lockheed Martin được trao hợp đồng liên quan thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan nhằm đáp ứng nhu cầu khẩn cấp của Lực lượng Phòng vệ Đài Loan.

Hợp đồng có giá trị trần 328,5 triệu USD, trong đó 157,3 triệu USD từ nguồn vốn bán vũ khí cho nước ngoài đã được phân bổ tại thời điểm trao thầu, theo thông cáo.

Lầu Năm Góc cho biết hợp đồng này quy định việc mua sắm và cung cấp 55 cụm cảm biến hồng ngoại tìm kiếm và theo dõi cải tiến, bộ xử lý, thùng chứa cụm cảm biến và thùng chứa bộ xử lý cần thiết để đáp ứng nhu cầu hoạt động cấp bách của Đài Loan.

Công việc theo hợp đồng sẽ được thực hiện tại Orlando (bang Florida, Mỹ) và dự kiến hoàn thành vào tháng 6.2031.

Trung Quốc diễn tập diệt HIMARS trong cuộc tập trận quanh Đài Loan?

Giữa tháng trước, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố gói bán vũ khí trị giá 11,1 tỉ USD cho Đài Loan, lớn nhất từ trước đến nay của Mỹ dành cho hòn đảo này, trong bối cảnh Đài Loan đang chịu áp lực quân sự ngày càng gia tăng từ Trung Quốc.

Tân Hoa xã ngày 1.1 dẫn lời phát ngôn viên Trương Hàn của Văn phòng Sự vụ Đài Loan thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc cảnh báo rằng bất kỳ quốc gia hay lực lượng nào "đùa với lửa" trong vấn đề Đài Loan chắc chắn sẽ phải trả giá.

Bà Trương phát biểu khi trả lời câu hỏi của truyền thông liên quan đến việc Mỹ công bố bán vũ khí cho Đài Loan.

Diễn biến mới vụ Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan, Trung Quốc lên tiếng gay gắt - Ảnh 2.

Tàu chiến Đài Loan phản ứng với một tàu Hải cảnh Trung Quốc hôm 29.12.2025

ẢNH: AFP

Bà nhắc lại lập trường kiên quyết phản đối bất kỳ hình thức quan hệ quân sự nào giữa Mỹ và Đài Loan, đồng thời kêu gọi phía Mỹ "tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc và ba tuyên bố chung Trung - Mỹ, chấm dứt hành động nguy hiểm là trang bị vũ khí cho Đài Loan, và xử lý vấn đề Đài Loan một cách hết sức thận trọng".

Cũng trong ngày 1.1, Lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức tuyên bố hòn đảo quyết tâm bảo vệ chủ quyền và tăng cường phòng thủ trong bối cảnh Trung Quốc đại lục tăng cường bành trướng, sau khi Bắc Kinh phóng rốc két về hướng hòn đảo trong cuộc tập trận.

Phát biểu được đưa ra sau khi Trung Quốc tiến hành cuộc tập trận "Sứ mệnh Công lý 2025", điều động nhiều tàu và máy bay đến quanh hòn đảo.

Cuối ngày 31.12.2025, Trung Quốc đại lục thông báo kết thúc cuộc tập trận, đồng thời cho biết quân đội nước này sẽ vẫn trong tình trạng báo động cao và tiếp tục tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Đáp lại, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cho biết do vẫn còn một số lượng đáng kể máy bay và tàu chiến Trung Quốc trong khu vực, nên lực lượng vũ trang Đài Loan sẽ duy trì một "cơ chế dự phòng thích hợp", theo Reuters.

Tin liên quan

Trung Quốc thông báo cuộc tập trận 'Sứ mệnh công lý 2025' quanh Đài Loan

Trung Quốc thông báo cuộc tập trận 'Sứ mệnh công lý 2025' quanh Đài Loan

Trung Quốc thông báo tập trận bắn đạn thật quanh Đài Loan, lần đầu công khai tuyên bố rằng các cuộc tập trận quanh hòn đảo nhằm mục đích răn đe sự can thiệp quân sự từ bên ngoài.

Trung Quốc trừng phạt nhiều công ty quốc phòng Mỹ vì bán vũ khí cho Đài Loan

Trung Quốc dọa sẽ dùng biện pháp mạnh sau khi Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan

Khám phá thêm chủ đề

Đài Loan trung quốc vũ khí Mỹ Lockheed Martin Tập trận Sứ mệnh công lý Lại Thanh Đức
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận