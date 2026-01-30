Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Quân sự

Chiến sự Ukraine ngày 1.436: Tập kích mạnh bằng UAV

Khánh An
Khánh An
30/01/2026 05:00 GMT+7

Ukraine hứng loạt tập kích UAV dữ dội trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) cảnh báo nguy cơ 'thảm họa' vì mất điện giữa mùa đông khắc nghiệt.

- Ảnh 1.

Một chiếc lều dành cho những người bị mất hệ thống sưởi trong điều kiện nhiệt độ băng giá ở Kyiv

Ảnh: Reuters

Hãng Reuters ngày 29.1 dẫn lời giới chức Ukraine cáo buộc một đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Nga tại tỉnh Zaporizhzhia khiến 3 người thiệt mạng và 3 người bị thương.

Cơ quan Dịch vụ khẩn cấp Ukraine cho biết một tòa nhà tư nhân bị phá hủy và một số tòa nhà khác bị hư hại, đồng thời đăng những hình ảnh cho thấy lính cứu hỏa đối phó ngọn lửa bùng lên và một tòa nhà bị san bằng.

Tỉnh trưởng Zaporizhzhia Ivan Fedorov ngày 29.1 cho biết Nga tiến hành 841 cuộc tập kích nhằm vào 34 khu vực ở tỉnh này trong vòng 24 giờ trước đó.

Không quân Ukraine cho biết phía Nga đã phóng 105 UAV trong đợt tấn công qua đêm, trong đó có 84 chiếc bị hạ.

Tại tỉnh Odessa, Tỉnh trưởng Oleh Kiper cho biết trên Telegram rằng UAV của Nga cũng đã tấn công thành phố cảng Odessa ở phía nam, gây ra một vụ cháy lớn tại một cơ sở công nghiệp.

Ông Kiper cho biết các nhà kho, nhà máy sản xuất và xe tải đã bị hư hại trong vụ tấn công, nhưng không có ai bị thương.

Nga chưa đưa ra bình luận nào về các vụ tấn công. Cả Moscow và Kyiv đều phủ nhận việc họ nhắm mục tiêu vào thường dân trong cuộc xung đột kéo dài gần bốn năm.

Xung đột Ukraine là cuộc chiến gây tổn thất quân sự lớn nhất kể từ Thế chiến 2?

Cảnh báo thảm họa

Cao ủy phụ trách ngoại giao Liên minh châu Âu Kaja Kallas ngày 29.1 cảnh báo rằng Ukraine đang đối diện "thảm họa nhân đạo" do các cuộc tấn công gây mất điện trong điều kiện băng giá.

"Đây là một mùa đông rất khắc nghiệt và người dân Ukraine đang thực sự chịu đựng. Một thảm họa nhân đạo đang đến gần ở đó", bà nói khi bắt đầu cuộc họp của EU tại Brussels (Bỉ).

Nga cho biết các cuộc tấn công nhắm vào tổ hợp công nghiệp - quân sự phục vụ quân đội Ukraine.

Trong một diễn biến khác, Đài RT ngày 29.1 đưa tin Nga đã trao trả thi thể hơn 1.000 binh sĩ Ukraine để đổi lại thi thể của 38 binh sĩ Nga.

Thỏa thuận hạt nhân Mỹ - Nga

Điện Kremlin ngày 29.1 cho biết Nga vẫn đang chờ Mỹ phản hồi đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc gia hạn không chính thức thêm một năm đối với các điều khoản của hiệp ước vũ khí hạt nhân cuối cùng còn lại giữa hai nước.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng việc Hiệp ước New START hết hạn vào ngày 5.2 có thể dẫn đến một lỗ hổng nghiêm trọng trong khuôn khổ pháp lý điều chỉnh vũ khí hạt nhân.

Hiệp ước New START, được ký kết bởi cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và người đồng cấp Nga khi đó Dmitry Medvedev vào năm 2010, đặt ra giới hạn đối với các loại vũ khí chiến lược mà mỗi bên sẽ sử dụng để nhắm mục tiêu vào các trung tâm chính trị và quân sự trọng yếu của bên kia trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân.

Hiệp ước này giới hạn số lượng đầu đạn chiến lược được triển khai ở mức 1.550 đầu đạn mỗi bên, với không quá 700 tên lửa phóng từ mặt đất hoặc tàu ngầm và máy bay ném bom để vận chuyển.

Động thái của Đức, Thụy Sĩ

Đức dự định tăng cường bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu của mình bằng một đạo luật mới, trong bối cảnh căng thẳng leo thang làm dấy lên lo ngại về các cuộc tấn công phá hoại và các mối đe dọa an ninh quốc gia khác.

Quốc hội Đức sẽ bỏ phiếu về dự luật yêu cầu các công ty điện lực, cấp nước và thậm chí một số chuỗi siêu thị phải giảm thiểu rủi ro trước các vụ khủng bố, tai nạn công nghiệp, thiên tai và các tình huống khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng, theo Reuters.

Biện pháp này, nhằm mục đích đưa Đức phù hợp với các chỉ thị của EU, sẽ buộc khoảng 1.700 nhà cung cấp dịch vụ thiết yếu phải tăng cường an ninh và hệ thống báo động, tiến hành đánh giá rủi ro thường xuyên và báo cáo sự cố kịp thời.

Trong một diễn biến khác, chính phủ Thụy Sĩ ngày 29.1 công bố kế hoạch bơm thêm 31 tỉ franc Thụy Sĩ (40,4 tỉ USD) vào chi tiêu quốc phòng và an ninh bắt đầu từ năm 2028 và sẽ tăng thuế bán hàng trong một thập niên để tài trợ cho kế hoạch này.

Với lý do tình hình địa chính trị xấu đi, Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ cho biết cần tăng cường quốc phòng, trong bối cảnh chi tiêu cho quân sự hiện chưa được lên kế hoạch đạt 1% GDP cho đến năm 2032.

"Thế giới ngày càng trở nên bất ổn và mất an ninh, và trật tự quốc tế dựa trên luật pháp đang chịu áp lực", chính phủ Thụy Sĩ cho biết, đồng thời lưu ý rằng nhiều quốc gia châu Âu đã và đang tăng cường năng lực quốc phòng của mình.

Theo kế hoạch mới, thuế bán hàng sẽ được tăng thêm 0,8 điểm phần trăm trong 10 năm, bắt đầu từ năm 2028.

