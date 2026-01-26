Chiến sự Ukraine ngày 1.253: Nga quyết tâm kiểm soát toàn bộ Donbass

Ngày 26.1, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết lực lượng Nga tiếp tục tìm cách mở rộng cuộc tiến công quanh thành phố Pokrovsk tại tỉnh Donetsk, đưa thêm lực lượng dự bị đến và sử dụng chiến thuật xâm nhập, theo trang The Kyiv Independent.

Lực lượng Ukraine chuẩn bị lái UAV chiến đấu tấn công lực lượng Nga gần Pokrovsk hôm 23.1 ẢNH: REUTERS

Theo vị tư lệnh, Ukraine đã ghi nhận 400 cuộc đụng độ tại khu vực Pokrovsk trong tuần qua. Thông tin được công bố sau khi ông Syrskyi đến Pokrovsk để gặp các chỉ huy địa bàn.

Bước tiến của Nga trên tiền tuyến được cho là đã chậm lại đáng kể trong tháng 1 giữa nhiệt độ giảm sâu xuống dưới mức đóng băng trong nhiều tuần.

Pokrovsk là khu vực tiền tuyến "nóng" nhất trong năm 2025. Quân Nga đã bị kiềm chân tại thành phố công nghiệp này trong hơn một năm nhưng đã giành kiểm soát khu vực rộng lớn trong cuối mùa thu vừa qua.

Theo các dự án bản đồ chiến sự nguồn mở, Nga vẫn tiếp tục đẩy mạnh tiến công về phía bắc Pokrovsk, thỉnh thoảng đạt được những bước tiến nhỏ.

Sau Pokrovsk, quân Nga ngấp nghé cửa ngõ mục tiêu mới

Trong tháng 1, lực lượng Ukraine tiếp tục đột kích và tấn công các khu ít chật chội hơn ở phía bắc Pokrovsk. Ông Syrskyi nêu nhiệm vụ chính của quân đội là gây tổn thất tối đa, phá hủy lực lượng dự bị và giảm năng lực tiến công của đối phương. Ông cho biết Ukraine đang tập trung vào việc mở rộng và phát triển các đơn vị máy bay không người lái (UAV).

Hiện nay, năng lực củng cố tuyến phòng thủ của Ukraine tại tây bắc Pokrovsk vẫn bị đặt dấu hỏi, trong khi Nga được dự báo sẽ đẩy mạnh chiến dịch kiểm soát phần còn lại của Donetsk trong mùa xuân và mùa hè.

Nga chưa bình luận về những thông tin trên.

Ukraine bị tố tấn công nhà máy lọc dầu Nga

Bộ Quốc phòng Nga ngày 26.1 thông báo lực lượng phòng không đã ngăn chặn 40 UAV Ukraine trên các vùng lãnh thổ vào rạng sáng, theo TASS. Mảnh vỡ UAV rơi xuống 2 doanh nghiệp tại thành phố Slavyansk-on-Kuban (tỉnh Krasnodar), làm một người bị thương. Vụ việc cũng gây cháy tại hai cơ sở nhưng đám cháy đã được dập tắt.

The Kyiv Independent dẫn nguồn tin Nga cho biết UAV Ukraine đã rơi xuống một nhà máy lọc dầu tại Slavyansk-on Kuban. Hình ảnh và video do cư dân địa phương ghi lại và đăng lên mạng cho thấy bầu trời phát sáng từ phía nhà máy lọc dầu.

Quân đội Ukraine chưa bình luận về đợt tấn công nhưng lâu nay tuyên bố không nhắm mục tiêu vào dân thường. Ukraine thường xuyên tấn công tầm xa bằng UAV, nhắm vào các cơ sở công nghiệp và quân sự tại Nga. Krasnodar ở miền nam Nga và thường xuyên là mục tiêu tấn công của Ukraine. Hôm 22.1, quân đội Ukraine xác nhận tấn công cảng dầu Tamanneftegaz tại khu vực.

Pháp bắt thuyền trưởng Ấn Độ nghi liên quan ‘hạm đội ngầm’ Nga

Hé lộ nội dung đàm phán Nga - Mỹ - Ukraine

Ngày 26.1, Điện Kremlin thông báo rằng vấn đề lãnh thổ vẫn là nền tảng cho thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần nhấn mạnh sẽ chiếm toàn bộ Donbass (gồm 2 tỉnh Donetsk và Luhansk) bằng quân sự, trừ khi Ukraine chủ động giao lại trong thỏa thuận hòa bình. Hiện nay, Moscow được cho là kiểm soát 90% Donbass.

"Không có gì bí mật khi đây làm lập trường nhất quán của chúng tôi. Quan điểm của tổng thống rằng vấn đề lãnh thổ, vốn là một phần của công thức Anchorage, có tầm quan trọng nền tảng đối với Nga", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói.

Rốc két BM-21 Grad của Ukraine gần thị trấn Druzhkivka, tỉnh Donetsk khai hỏa về phía lực lượng Nga hôm 21.1 ẢNH: REUTERS

Công thức Anchorage ý nói điều mà Nga và Mỹ đạt được tại cuộc gặp thượng đỉnh tại thành phố Anchorage, bang Alaska (Mỹ) hồi tháng 8.2025. Reuters dẫn nguồn tin cho rằng lãnh đạo Mỹ và Nga đã nhất trí việc Ukraine trao toàn quyền kiểm soát Donbass cho Nga và đóng băng tiền tuyến ở những nơi khác nhằm đạt thỏa thuận hòa bình.

Về cuộc đàm phán 3 bên tại Abu Dhabi (UAE) cuối tuần qua, ông Peskov đánh giá tích cực khi gọi đó là cuộc đối thoại xây dựng. Người phát ngôn nói chưa có đột phá lớn và còn nhiều việc phải làm phía trước nhưng cho biết các bên sẽ tiếp tục gặp nhau vào cuối tuần này.

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay vấn đề quân sự là chủ đề chính tại cuộc đối thoại vừa qua. Các vấn đề chính trị cũng đã được thảo luận. Các bên đang chuẩn bị cho cuộc gặp mới trong tuần này.

Mỹ, Nga, Ukraine kết thúc hai ngày đàm phán, không đạt thỏa thuận

EU cấm khí đốt Nga

Ngày 26.1, Liên minh châu Âu (EU) thông qua luật cấm nhập khẩu khí đốt từ Nga với hạn chót phải thực thi là năm 2027.

Slovakia và Hungary bỏ phiếu chống trong khi Bulgaria bỏ phiếu trắng. Hungary nói sẽ khiếu nại lên Tòa án Công lý châu Âu. Theo Reuters, luật được thiết kế để có thể thông qua với đa số thành viên, vô hiệu quyền phủ quyết từ Hungary và Slovakia, hai nước phụ thuộc vào năng lượng Nga và muốn duy trì quan hệ gần gũi với nước này.

Theo luật, EU sẽ ngừng nhập khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Nga với hạn chót phải thực thi là cuối năm 2026. Hạn chót đối với khí đốt nhập từ đường ống là ngày 30.9.2027.

Hạn chót có thể dời lại đến ngày 1.11.2027 nếu quốc gia nào đó gặp khó khăn trong việc tìm nguồn thay thế trước mùa đông.

Luật cấm các công ty EU ký hợp đồng mới với Nga. Đối với hợp đồng đã ký, thỏa thuận ngắn hạn (được ký trước ngày 17.6.2025) sẽ phải chấm dứt từ tháng 4-6.2026. Hợp đồng dài hạn phải được chấm dứt trước hạn chót cuối cùng là ngày 1.11.2027.

Các công ty có thể bị phạt đến 3,5% tổng doanh thu hàng năm toàn cầu nếu phạm luật.

Trước năm 2022, thời điểm Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine, Moscow cung cấp hơn 40% lượng khí đốt mà EU nhập khẩu. Khối lượng giảm còn khoảng 13% vào năm 2025.