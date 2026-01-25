Bài toán lãnh thổ chi phối hòa đàm Ukraine

Cuộc gặp ba bên này được xem là diễn biến ngoại giao về xung đột Ukraine đáng chú ý nhất trong nhiều tháng qua. Đây là lần hiếm hoi giới chức Nga - Ukraine đối thoại trực tiếp, đồng thời là lần đầu tiên thảo luận khuôn khổ hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng.

Tái lập đối thoại

Theo Reuters ngày 24.1, chương trình nghị sự tập trung các vấn đề cốt lõi gồm thiết lập vùng đệm an ninh, cơ chế kiểm soát và các điều kiện cho một lệnh ngừng bắn tiềm năng. Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov khẳng định các bên thống nhất duy trì đối thoại và "không ai đóng sập cánh cửa đàm phán".

Tuy nhiên, bầu không khí thận trọng bao trùm ngay từ ngày làm việc đầu tiên. Trở ngại lớn nhất vẫn là lãnh thổ. Nga kiên quyết yêu cầu Ukraine rút quân khỏi toàn bộ Donbass, coi đây là điều kiện tiên quyết cho bất kỳ thỏa thuận lâu dài nào. Phía Nga viện dẫn "công thức Anchorage" - thỏa thuận khung đạt được giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin giữa năm 2025 - như nền tảng cho giải pháp cuối cùng.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh đối thoại là cần thiết, nhưng "vẫn còn quá sớm để đưa ra bất kỳ kết luận nào". The Independent dẫn lời ông cảnh báo hòa bình chỉ có thể đạt được nếu "thiện chí tương tự cũng xuất hiện từ phía Nga", đồng thời khẳng định chủ quyền lãnh thổ là "lằn ranh đỏ" không thể thương lượng.

Giới chức Nga, Ukraine, Mỹ họp dưới sự chủ trì của Tổng thống UAE Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan (giữa) tại UAE ngày 23.1 Ảnh: Reuters

Về mặt bảo đảm an ninh, ông Zelensky cho biết một thỏa thuận với Mỹ đã sẵn sàng ký kết và Washington cam kết cung cấp thêm tên lửa cho hệ thống Patriot cho Ukraine. Trong khi đó, Politico dẫn tài liệu nội bộ cho biết Liên minh châu Âu và Mỹ đang lên kế hoạch huy động tới 800 tỉ USD đầu tư công và tư nhân để hỗ trợ Ukraine sau lệnh ngừng bắn.

Trước đó, Tổng thống Trump ngày 23.1 cho rằng cả hai bên đã có "những nhượng bộ nhất định". Tuy nhiên, giới quan sát nhận định cuộc đàm phán tại Abu Dhabi mang tính "tái lập kênh đối thoại" - một trong những điều kiện cần thiết cho bất kỳ triển vọng hòa bình - hơn là tạo đột phá. Nếu bài toán Donbass không được tháo gỡ, hòa bình sẽ tiếp tục bị "treo lơ lửng" trên bàn đàm phán.

Sức ép từ chiến trường

Trong khi các nhà ngoại giao thảo luận tại Abu Dhabi, chiến trường Ukraine bước vào một trong những đợt tấn công dữ dội nhất từ đầu năm 2026. Ukraine cáo buộc Nga sáng 24.1 không kích hệ thống năng lượng, đẩy 2 thành phố lớn nhất là Kyiv và Kharkiv vào khủng hoảng điện, sưởi giữa lúc nhiệt độ ban đêm xuống tới -13°C, theo Al Jazeera.

Tại Kyiv, đợt tấn công gây cháy ở nhiều quận dọc 2 bờ sông Dnipro. Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko xác nhận ít nhất một người thiệt mạng, nhiều người bị thương nặng, gần 6.000 tòa nhà mất điện. Tại Kharkiv, thành phố cách biên giới Nga 30 km, ít nhất 25 máy bay không người lái (UAV) tấn công trong vòng 2 tiếng rưỡi, khiến hàng chục người bị thương.

Ông Maxim Timchenko, Giám đốc điều hành tập đoàn điện lực tư nhân lớn nhất Ukraine DTEK, cảnh báo tình hình đang tiến gần tới một "thảm họa nhân đạo" nếu các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng không chấm dứt. Nghị sĩ đối lập Ukraine Kira Rudik mô tả: "Những vụ nổ làm rung chuyển thành phố. Hệ thống năng lượng đang trong tình trạng nguy kịch. Chúng tôi chỉ còn biết cầu mong phòng không trụ vững".

Phía Nga chưa bình luận về thông tin trên. TASS ngày 24.1 dẫn lời ông Oleg Melnichenko, Thống đốc vùng Penza (Nga), cho biết khoảng 150 nhân viên cứu hộ và 40 phương tiện đang nỗ lực dập tắt đám cháy tại một kho chứa dầu trong ngày thứ 2 liên tiếp, sau khi mảnh vỡ UAV của Ukraine rơi xuống khu vực này.