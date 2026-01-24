Căng thẳng đàm phán Nga-Ukraine về vấn đề lãnh thổ

Các nhà đàm phán Ukraine và Nga đã gặp nhau tại Abu Dhabi vào ngày 23.1 để giải quyết vấn đề cốt lõi về lãnh thổ, nhưng các cuộc đàm phán không cho thấy dấu hiệu có sự thỏa hiệp.

Cuộc họp có sự tham gia của Chủ tịch Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov, cũng như Đặc phái viên Ukraine của Tổng thống Mỹ Donald Trump Steve Witkoff và con rể ông là Jared Kushner.

Ông Umerov cho biết các cuộc đàm phán liên quan đến các thông số để chấm dứt cuộc xung đột và "logic tiếp theo của quy trình đàm phán".

Cuộc đàm phán Nga, Mỹ Ukraine tổ chức tại Abu Dhabi vào ngày 23.1 ẢNH: REUTERS

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói tranh chấp lãnh thổ là vấn đề trung tâm của các cuộc đàm phán nhưng còn quá sớm để rút ra kết luận từ cuộc họp hôm 23.1.

Kyiv đang chịu sức ép ngày càng lớn từ Mỹ nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình trong cuộc chiến đã sắp bước sang năm thứ 5.

Các cuộc đàm phán mới nhất diễn ra trong bối cảnh các cuộc tấn công của Nga vào hệ thống năng lượng Ukraine gia tăng, làm mất điện và sưởi ấm ở các thành phố lớn, bao gồm Kyiv, khi nhiệt độ xuống thấp dưới mức đóng băng.

Moscow đang yêu cầu Ukraine rút khỏi toàn bộ khu vực công nghiệp Donbas ở miền đông trước khi ngừng chiến đấu.

Theo văn phòng của Tổng thống Zelensky, các cuộc đàm phán - diễn ra một ngày sau khi ông Zelensky gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Davos - dự kiến sẽ tiếp tục vào sáng 24.1.

Ông Zelensky hôm 23.1 cho biết một thỏa thuận về các đảm bảo an ninh của Mỹ cho Ukraine đã sẵn sàng, và ông chỉ đang chờ ông Trump xác định ngày và địa điểm cụ thể để ký kết.