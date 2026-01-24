Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Căng thẳng đàm phán Nga-Ukraine về vấn đề lãnh thổ
Video Thế giới

Căng thẳng đàm phán Nga-Ukraine về vấn đề lãnh thổ

La Vi
La Vi
24/01/2026 10:14 GMT+7

Các nhà đàm phán Ukraine và Nga đã gặp nhau tại Abu Dhabi hôm 23.1 để giải quyết vấn đề lãnh thổ quan trọng, nhưng không có dấu hiệu thỏa hiệp nào, trong khi các cuộc không kích của Nga đẩy Ukraine vào cuộc khủng hoảng năng lượng tồi tệ nhất trong cuộc chiến kéo dài gần bốn năm.

Các nhà đàm phán Ukraine và Nga đã gặp nhau tại Abu Dhabi vào ngày 23.1 để giải quyết vấn đề cốt lõi về lãnh thổ, nhưng các cuộc đàm phán không cho thấy dấu hiệu có sự thỏa hiệp.

Cuộc họp có sự tham gia của Chủ tịch Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov, cũng như Đặc phái viên Ukraine của Tổng thống Mỹ Donald Trump Steve Witkoff và con rể ông là Jared Kushner.

Ông Umerov cho biết các cuộc đàm phán liên quan đến các thông số để chấm dứt cuộc xung đột và "logic tiếp theo của quy trình đàm phán".

Nga, Ukraine đàm phán căng thẳng về vấn đề tranh chấp lãnh thổ - Ảnh 1.

Cuộc đàm phán Nga, Mỹ Ukraine tổ chức tại Abu Dhabi vào ngày 23.1

ẢNH: REUTERS

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói tranh chấp lãnh thổ là vấn đề trung tâm của các cuộc đàm phán nhưng còn quá sớm để rút ra kết luận từ cuộc họp hôm 23.1.

Kyiv đang chịu sức ép ngày càng lớn từ Mỹ nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình trong cuộc chiến đã sắp bước sang năm thứ 5.

Các cuộc đàm phán mới nhất diễn ra trong bối cảnh các cuộc tấn công của Nga vào hệ thống năng lượng Ukraine gia tăng, làm mất điện và sưởi ấm ở các thành phố lớn, bao gồm Kyiv, khi nhiệt độ xuống thấp dưới mức đóng băng.

Moscow đang yêu cầu Ukraine rút khỏi toàn bộ khu vực công nghiệp Donbas ở miền đông trước khi ngừng chiến đấu.

Theo văn phòng của Tổng thống Zelensky, các cuộc đàm phán - diễn ra một ngày sau khi ông Zelensky gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Davos - dự kiến sẽ tiếp tục vào sáng 24.1.

Ông Zelensky hôm 23.1 cho biết một thỏa thuận về các đảm bảo an ninh của Mỹ cho Ukraine đã sẵn sàng, và ông chỉ đang chờ ông Trump xác định ngày và địa điểm cụ thể để ký kết.

Tin liên quan

Tổng thống Ukraine đối mặt châu Âu chuyển trọng tâm chú ý sang ông Trump

Tổng thống Ukraine đối mặt châu Âu chuyển trọng tâm chú ý sang ông Trump

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ trích châu Âu là một ‘bức tranh hỗn độn gồm các cường quốc nhỏ và vừa’, thiếu can đảm hành động quyết đoán và đối mặt với một tương lai đen tối.

Khám phá thêm chủ đề

UKRAINE xung đột Nga-Ukraine Đàm phán hòa bình
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận