Tổng thống Ukraine đối mặt châu Âu chuyển trọng tâm chú ý sang ông Trump

Vấn đề nổi bật nhất tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới thường niên ở Davos (Thụy Sĩ) năm nay dường như là căng thẳng leo thang giữa Washington và châu Âu về số phận của Greenland. Khi quan ngại về cuộc khủng hoảng mới này ngày càng gia tăng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lại phải cố gắng lôi kéo tập trung trở về một vấn đề cũ hơn.

Ông Zelensky nói đùa rằng có cảm giác các bài phát biểu của ông trước các nhà lãnh đạo thế giới tại Davos bắt đầu giống như bộ phim “Ngày Chuột Chũi” (Groundhog Day).

“Một năm đã trôi qua và chẳng có gì thay đổi”.

Ông ca thán rằng sự chú ý của toàn cầu giờ đây dường như đang hướng về nơi khác.

Gần 4 năm sau khi chiến sự tại Ukraine bùng phát, Tổng thống Zelensky một lần nữa phải tìm cách tập hợp các đồng minh châu Âu. Ông nhắc lại lời kêu gọi châu Âu thành lập lực lượng vũ trang thống nhất của riêng mình và sử dụng các khối tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay trong cuộc gặp bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) lần thứ 56, tại Davos (Thụy Sĩ), ngày 22.1.2026. ẢNH: REUTERS

Ông Zelensky cũng đã gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại thị trấn nghỉ dưỡng của Thụy Sĩ. Cả hai bên đều mô tả cuộc gặp là hiệu quả. Ông Trump đã nhiều lần nỗ lực tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình giữa Kyiv và Moscow, nhưng vẫn chưa thành công.

“Tôi nghĩ họ đang tiến gần đến thỏa thuận. Rất nhiều người đang bị giết hại. Chúng ta phải hoàn thành việc này. Nếu không làm được, đó sẽ là một sự xấu hổ lớn”.

Một phái đoàn Mỹ dự kiến sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow vào ngày 23.1.

Ông Zelensky kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu mạnh mẽ hơn trong việc bảo vệ các giá trị dân chủ trong khu vực, khi sự chú ý của Mỹ đang chuyển hướng.