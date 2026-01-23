Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tổng thống Ukraine đối mặt châu Âu chuyển trọng tâm chú ý sang ông Trump
Video Thế giới

Tổng thống Ukraine đối mặt châu Âu chuyển trọng tâm chú ý sang ông Trump

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
23/01/2026 15:30 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ trích châu Âu là một ‘bức tranh hỗn độn gồm các cường quốc nhỏ và vừa’, thiếu can đảm hành động quyết đoán và đối mặt với một tương lai đen tối.

Vấn đề nổi bật nhất tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới thường niên ở Davos (Thụy Sĩ) năm nay dường như là căng thẳng leo thang giữa Washington và châu Âu về số phận của Greenland. Khi quan ngại về cuộc khủng hoảng mới này ngày càng gia tăng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lại phải cố gắng lôi kéo tập trung trở về một vấn đề cũ hơn.

Ông Zelensky nói đùa rằng có cảm giác các bài phát biểu của ông trước các nhà lãnh đạo thế giới tại Davos bắt đầu giống như bộ phim “Ngày Chuột Chũi” (Groundhog Day).

“Một năm đã trôi qua và chẳng có gì thay đổi”.

Ông ca thán rằng sự chú ý của toàn cầu giờ đây dường như đang hướng về nơi khác.

Gần 4 năm sau khi chiến sự tại Ukraine bùng phát, Tổng thống Zelensky một lần nữa phải tìm cách tập hợp các đồng minh châu Âu. Ông nhắc lại lời kêu gọi châu Âu thành lập lực lượng vũ trang thống nhất của riêng mình và sử dụng các khối tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ Ukraine.

Tổng thống Zelensky đối mặt với việc châu Âu chuyển trọng tâm sang ông Trump - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay trong cuộc gặp bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) lần thứ 56, tại Davos (Thụy Sĩ), ngày 22.1.2026.

ẢNH: REUTERS

Ông Zelensky cũng đã gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại thị trấn nghỉ dưỡng của Thụy Sĩ. Cả hai bên đều mô tả cuộc gặp là hiệu quả. Ông Trump đã nhiều lần nỗ lực tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình giữa Kyiv và Moscow, nhưng vẫn chưa thành công.

“Tôi nghĩ họ đang tiến gần đến thỏa thuận. Rất nhiều người đang bị giết hại. Chúng ta phải hoàn thành việc này. Nếu không làm được, đó sẽ là một sự xấu hổ lớn”.

Một phái đoàn Mỹ dự kiến sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow vào ngày 23.1.

Ông Zelensky kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu mạnh mẽ hơn trong việc bảo vệ các giá trị dân chủ trong khu vực, khi sự chú ý của Mỹ đang chuyển hướng.

Tin liên quan

Không quân Nga ra sao sau 4 năm xung đột ở Ukraine?

Không quân Nga ra sao sau 4 năm xung đột ở Ukraine?

Trong khoảng 4 năm xung đột với Ukraine, không quân Nga đã đạt được những năng lực giúp lực lượng này mạnh hơn vào năm 2026 so với năm 2020.

Ông Putin nói gì về vấn đề Greenland?

Khám phá thêm chủ đề

Zelensky Vladimir Putin UKRAINE châu Âu nga Thuỵ Sĩ Trump davos Donald Trump Kyiv Volodymyr Zelensky Washington xung đột
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận