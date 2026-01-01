CIA nêu kết luận nghi án Ukraine tấn công dinh thự Tổng thống Putin

Các nguồn tin giấu tên được The Wall Street Journal, Đài PBS và CNN ngày 31.12.2025 dẫn lại cho biết đánh giá này dựa trên phân tích tình báo của CIA. Theo đó, vụ tấn công (nếu có) chỉ nhằm vào một mục tiêu quân sự trong cùng khu vực, nhưng không gần dinh thự của ông Putin, bác bỏ cáo buộc nghiêm trọng từ phía Nga.

Biểu tượng của CIA được trưng bày ở sảnh trụ sở chính của cơ quan này tại Langley, Virginia (Mỹ) Ảnh: AFP

Ukraine phủ nhận mọi hành động nhắm vào cá nhân Tổng thống Putin, cáo buộc Nga đã thổi phồng sự việc nhằm tạo cớ leo thang chiến sự và tấn công trở lại các mục tiêu chính phủ tại Ukraine, trong bối cảnh các nỗ lực đàm phán hòa bình vẫn đang được xúc tiến.

Ngày 31.12.2025, phía Nga lần đầu tiên công bố những bằng chứng khả nghi về vụ tấn công, bao gồm cả tàn tích của một UAV được cho là của Ukraine. Nhiều chuyên gia nghi ngờ rằng vụ tấn công mà Nga mô tả đã thực sự xảy ra như tuyên bố.

Nga trước đó tuyên bố đã đánh chặn 91 UAV tầm xa và gọi đây là một vụ "tấn công khủng bố bất thành". Điện Kremlin cho biết ông Putin đã trực tiếp thông báo vụ việc với Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời ám chỉ khả năng Nga sẽ xem xét lại lập trường đàm phán.

Tuy nhiên, phía Mỹ cho hay ông Trump đã được Giám đốc CIA John Ratcliffe báo cáo chi tiết. Sau đó, ông Trump bất ngờ chia sẻ một bài viết của The New York Post lên mạng xã hội, trong đó chỉ trích mạnh mẽ Nga và coi ông Putin là trở ngại chính đối với tiến trình hòa bình.

Trong khi căng thẳng leo thang, các vòng tiếp xúc ngoại giao mới vẫn được lên kế hoạch. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết cuộc họp của các cố vấn an ninh quốc gia thuộc "Liên minh tự nguyện" dự kiến diễn ra ngày 3.1 tới tại Ukraine, nhằm thúc đẩy nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần bốn năm.