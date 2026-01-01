Nga tin tưởng chiến thắng, Ukraine thỏa thuận hòa bình sẵn sàng 90%

Tổng thống Putin phát biểu dịp năm mới ẢNH: REUTERS

Hãng AFP ngày 1.1 dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng nước này chỉ cách thỏa thuận chấm dứt chiến sự với Nga khoảng 10%, dù nói rằng những vấn đề quan trọng nhất chưa được giải quyết.

Trong thông điệp đêm giao thừa, ông cho biết nước này mong muốn chấm dứt chiến sự nhưng không phải "bằng mọi giá", đồng thời nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng cần có các bảo đảm an ninh vững chắc để ngăn Nga đưa quân trở lại.

"Thỏa thuận hòa bình đã sẵn sàng 90%. Còn lại 10%. Và điều đó không chỉ đơn thuần là những con số. Chính 10% đó sẽ quyết định vận mệnh của hòa bình, vận mệnh của Ukraine và châu Âu", ông phát biểu.

Bài phát biểu của Tổng thống Zelensky được đưa ra chỉ vài giờ sau khi các quan chức Mỹ, trong đó có Đặc phái viên Steve Witkoff, tiến hành một cuộc điện đàm với các cố vấn an ninh của Ukraine và châu Âu về những bước tiếp theo nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài gần 4 năm.

Cuộc chiến đã gây ra làn sóng tàn phá khổng lồ, khiến hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa và biến nhiều thành phố của Ukraine thành đống đổ nát.

Tổng thống Zelensky cho rằng chỉ cách 10% để đạt thỏa thuận hòa bình ẢNH: REUTERS

Tổng thống Ukraine nói rằng người dân nước này đã kiệt quệ sau gần 4 năm chiến sự nhưng họ sẽ không bỏ cuộc.

"Chúng tôi có mệt mỏi không? Rất mệt. Điều đó có nghĩa là chúng tôi sẵn sàng đầu hàng không? Bất kỳ ai nghĩ như vậy đều hoàn toàn sai lầm", ông Zelensky nhấn mạnh và nói thêm rằng bất kỳ chữ ký nào "đặt lên các thỏa thuận yếu kém chỉ càng tiếp tay cho chiến sự".

"Chữ ký của tôi sẽ được đặt lên một thỏa thuận vững chắc. Và đó chính là mục tiêu của mọi cuộc gặp, mọi cuộc điện đàm, mọi quyết định hiện nay. Nhằm bảo đảm một nền hòa bình bền vững cho tất cả mọi người, không phải cho một ngày, một tuần hay hai tháng, mà là hòa bình trong nhiều năm", ông phát biểu.

Hội đàm Trump - Zelensky tính khả năng triển khai quân Mỹ ở Ukraine

Trở ngại hiện nay đối với thỏa thuận là vấn đề ai sẽ kiểm soát phần nào tại lãnh thổ Ukraine. Nga hiện kiểm soát khoảng 19% lãnh thổ Ukraine tại phía nam và phía đông. Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn Ukraine rút khỏi những phần còn kiểm soát ở vùng Donbass.

Ukraine muốn bản đồ đóng băng tại chiến tuyến hiện tại và ông Zelensky bác bỏ việc rút quân hoàn toàn khỏi Donbass.

Trong phát biểu dịp năm mới, Tổng thống Putin bày tỏ tin tưởng vào chiến thắng tại Ukraine. Phát biểu với những binh sĩ, được ông ca ngợi là những anh hùng, nhà lãnh đạo nói rằng "chúng tôi tin tưởng vào các bạn và chiến thắng của chúng ta".

Trong thông điệp, Tổng thống Putin còn kêu gọi người dân đoàn kết, được ông cho là yếu tố quyết định chủ quyền, an ninh và tương lai của đất nước.

Liên quan nỗ lực hòa bình, Đặc phái viên Witkoff cho hay ông đã có cuộc điện đàm có hiệu quả với các nhà lãnh đạo châu Âu về các bước tiếp theo trong kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Witkoff cho biết ông cùng với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Trump, đã thảo luận về việc "thúc đẩy các bước tiếp theo trong tiến trình hòa bình châu Âu".

Các cuộc thảo luận đề cập đến việc "tăng cường các đảm bảo an ninh và phát triển các cơ chế giảm xung đột hiệu quả để giúp chấm dứt chiến sự và đảm bảo nó không tái diễn", ông Witkoff viết trên X.