Chiến sự Ukraine ngày 1.406: Nga - Ukraine đấu khẩu, đàm phán hòa bình mong manh

Giới chức Nga và Ukraine ngày 30.12 đưa ra phản hồi về thông tin Kyiv phát động cuộc tấn công vào dinh thự của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở tỉnh Novgorod của Nga. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng ngày 28 - 29.12. Moscow khẳng định tất cả các máy bay không người lái (UAV) đã bị hệ thống phòng không Nga phá hủy, không có báo cáo về thương vong hay thiệt hại.

Hãng AFP ngày 30.12 đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga đang đưa ra những tuyên bố làm suy yếu tiến trình đàm phán chấm dứt xung đột. Trong ngày 30.12, Kyiv khẳng định không có bằng chứng đáng tin cậy nào xác minh cáo buộc tấn công một trong những nơi ở của ông Putin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin họp với các quan chức quân đội ngày 29.12 ẢNH: REUTERS

Ông Zelensky cho biết câu chuyện về cuộc tấn công vào nơi ở của Tổng thống Putin “là bịa đặt, nhằm biện minh cho các đợt tập kích vào Kyiv, cũng như để lấy cớ không thực hiện các hành động chấm dứt cuộc chiến”.

Moscow cảnh báo phản ứng của Nga đối với cuộc tấn công sẽ không mang tính ngoại giao và các mục tiêu cho các cuộc tấn công trả đũa đã được xác định. Ngoại trưởng Lavrov cho biết lập trường đàm phán của Nga sẽ được xem xét lại sau hành động của Kyiv.

Nga tố Ukraine tấn công dinh thự ông Putin, ông Trump giận dữ

Trong khi đó, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha ngày 30.12 nhấn mạnh: “Đã gần 1 ngày trôi qua và Nga chưa đưa ra bằng chứng xác đáng, và họ sẽ không thể vì vụ tấn công chưa từng xảy ra”.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết sẽ không có bằng chứng do đợt tấn công của Kyiv đã bị hệ thống phòng không của Nga đánh chặn. Theo ông Peskov, truyền thông các nước phương Tây đang "hùa theo" lời phủ nhận của Ukraine, TASS đưa tin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết người đồng cấp Putin đã gọi cho ông vào ngày 29.12 để thông tin về vụ tấn công. "Đây là một thời điểm nhạy cảm và không phải là thời điểm thích hợp. Việc xúc phạm người khác vì họ xúc phạm mình là một chuyện, nhưng việc tấn công vào nhà riêng của họ lại là chuyện khác", ông Trump nói.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng các bên cần minh bạch và trung thực trong những tuyên bố của mình.

Giới quan sát nhận định những diễn biến mới nhất có thể tác động đến lập trường đàm phán hòa bình của Nga và Moscow, trong khi Tổng thống Trump vừa mới khẳng định hòa bình tại Ukraine "đã rất gần" sau cuộc gặp Tổng thống Zelensky.

Tên lửa siêu vượt âm Oreshnik lần đầu lộ diện

Reuters ngày 30.12 đưa tin Bộ Quốc phòng Belarus đã công bố về hoạt động của tổ hợp tên lửa siêu vượt âm Oreshnik do Nga sản xuất. Trong video được chia sẻ, xe chở tên lửa đi giữa khu rừng, được thiết giáp hộ tống. Sau khi đến điểm tập kết, các binh sĩ đã giăng lớp vải ngụy trang cho bệ phóng.

Thời gian và địa điểm ghi hình không được tiết lộ. Đây là lần đầu xuất hiện hình ảnh về tổ hợp Oreshnik, do quân đội Nga trước đây giấu kín toàn bộ tư liệu liên quan đến hệ thống này.

Thiết giáp hộ tống bệ phóng tên lửa Oreshnik đi qua cánh rừng ở Belarus, trong video được công bố ngày 30.12 ẢNH: REUTERS

"Sau khi hệ thống tên lửa được chuẩn bị sẵn sàng cho việc triển khai theo kế hoạch và được một nhóm tổng hợp liên hợp kiểm tra, một tiểu đoàn bệ phóng tên lửa Oreshnik đã bắt đầu thực hiện nhiệm vụ chiến đấu tại các khu vực được chỉ định trên lãnh thổ chúng tôi”, Bộ Quốc phòng Belarus thông báo.

Cũng trong ngày 30.12, Bộ Quốc phòng Nga thông tin hệ thống tên lửa Oreshnik đã được đưa vào biên chế chiến đấu tại Belarus.

Quân đội Belarus tiết lộ hệ thống này có khả năng tấn công mục tiêu ở tầm bắn lên đến 5.000 km, có thể mang đầu đạn thông thường và đầu đạn hạt nhân.

Đài RT ngày 30.12 cho biết theo một thỏa thuận giữa Moscow và Minsk, sau khi cuộc thử nghiệm năng lực tác chiến đầu tiên của Oreshnik kết thúc, Nga dự kiến triển khai đến 10 hệ thống tên lửa này tại Belarus.

Nga tuyên bố kiểm soát thêm nhiều khu định cư, Ukraine bác bỏ

Nga tuyên bố kiểm soát thêm lãnh thổ

Bộ Quốc phòng Nga ngày 30.12 tuyên bố đạt bước tiến ở mặt trận miền đông Ukraine. Moscow khẳng định lực lượng Nga đã kiểm soát thêm khu định cư Lukyanovskoye ở tỉnh Zaporizhzhia và Boguslavka ở tình Kharkiv của Ukraine. Quân đội Nga cũng cập nhật đã đánh chặn ít nhất 18 UAV Ukraine nhằm vào các khu vực của Nga trong ngày 30.12.

Trong khi đó, quân đội Ukraine tuyên bố tập kích vào kho chứa UAV tại một khu vực do Moscow kiểm soát ở Donetsk. Kyiv khẳng định vụ tấn công đã đánh trúng cơ sở bảo trì UAV Geran, Shahed, ngoài ra còn tập kích nơi cất các UAV Gerbera của Nga.

Lực lượng Ukraine huấn luyện gần tiền tuyến ở tỉnh Zaporizhzhia ngày 29.12 ẢNH: REUTERS

Kyiv cũng thông tin thêm Moscow đã tập kích hạ tầng cảng biển ở tỉnh Odessa, gây thiệt hại cho các cơ sở tại cảng Pivdennyi và Chornomorsk. Các bể chứa dầu thực vật và một tàu dân sự chở ngũ cốc đã bị hư hại.

Nga và Ukraine không bình luận về tuyên bố của đối thủ. Hai bên cũng thường phủ nhận tấn công dân thường và hạ tầng dân sự.

Tư lệnh Ukraine đề ra nhiệm vụ trọng tâm cho quân đội

Ông Oleksandr Syrskyi, Tư lệnh quân đội Ukraine, ngày 30.12 đã tuyên bố rằng nhiệm vụ chính của quân đội Ukraine ở giai đoạn này là phát triển và tăng cường lực lượng UAV đánh chặn, nhằm đối phó với các đợt tấn công quy mô lớn của Nga.

“Nhiệm vụ trọng tâm của chúng tôi ở giai đoạn này là tăng cường năng lực chỉ huy UAV đánh chặn, tăng số lượng UAV, các hệ thống mặt đất và radar liên quan, đồng thời nâng cao quy mô và chất lượng đào tạo nhân sự điều khiển UAV”, Ukrainska Pravda dẫn lời ông Syrskyi nói.

Tư lệnh Ukraine lưu ý rằng Nga đang tích cực tận dụng điều kiện thời tiết, hiện đại hóa UAV tấn công và thay đổi chiến thuật tác chiến. Để đáp trả, Kyiv đã điều chỉnh các biện pháp đối phó và thay đổi hệ thống phòng không để đạt được kết quả đánh chặn cần thiết.