Chiến sự Ukraine ngày 29.12: Nga tuyên bố đang tiến quân, ra điều kiện hòa bình

Nga nêu điều kiện hòa bình tại Ukraine

Ngày 29.12, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov thông báo rằng một cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ sớm diễn ra, theo TASS. Ông Peskov làm rõ rằng Moscow mong muốn nhận được thông tin về kết quả cuộc đàm phán giữa người đứng đầu Nhà Trắng và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại bang Florida (Mỹ) ngày 28.12 (rạng sáng 29.12, giờ VN). Ông Trump và ông Putin đã điện đàm trong hơn một giờ trước cuộc gặp.

Nga tuyên bố kiểm soát thêm nhiều khu định cư, Ukraine bác bỏ

Theo ông Peskov, Moscow đồng ý với nhận định của Tổng thống Trump rằng hòa bình ở Ukraine đã đến gần hơn rất nhiều và việc đàm phán đang ở giai đoạn cuối. Ông Peskov ra điều kiện là quân đội Ukraine phải rút khỏi vùng Donbass và nhắc lại đánh giá của ông Trump rằng Kyiv có thể mất thêm lãnh thổ nếu không chấp nhận thỏa thuận vào lúc này.

Trong cuộc họp ngày 29.12, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov nói rằng quân Nga đang tiến lên dọc toàn bộ tiền tuyến ở Ukraine trong khi đối phương chỉ tập trung phòng ngự và phản công.

Ông Gerasimov báo cáo với Tổng thống Putin rằng trong năm 2025, lực lượng Nga đã giành được 6.460 km2, gồm 334 ngôi làng tại Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì cuộc họp với các quan chức quân đội tại Moscow ngày 29.12 ẢNH: REUTERS

Tại cuộc họp, Tổng thống Putin được kết nối trực tiếp với các binh sĩ trên tiền tuyến và dành lời cảm ơn họ vì đã dũng cảm phục vụ tổ quốc. "Các đồng chí thân mến, các bạn chắc chắn là tấm gương của việc phụng sự tổ quốc. Các đồng chí đang làm việc và thực hiện nhiệm vụ chiến đấu vì lợi ích của nước Nga vĩ đại. Tôi cảm ơn các đồng chí vì sự phục vụ dũng cảm dành cho tổ quốc và chúc các đồng chí một năm mới hạnh phúc", nhà lãnh đạo nói.

Nổ lớn tại sân bay quân sự Nga?

Các vụ nổ đã làm rung chuyển sân bay quân sự Khanskaya gần thành phố Maykop ở miền nam Nga vào rạng sáng 29.12 và hệ thống phòng không đã được kích hoạt để ứng phó.

Cư dân địa phương thông báo có những vụ nổ trong thành phố và một cuộc tấn công tại sân bay gần đó, theo trang tin độc lập Astra.

Maykop là thủ phủ của Cộng hòa Adygea thuộc Nga. Thành phố Maykop cách biên giới Ukraine khoảng 290 km và cách nơi gần nhất mà lực lượng Kyiv kiểm soát tại tỉnh Zaporizhzhia khoảng 450 km.

Sân bay Khanskaya thuộc quản lý của Bộ Quốc phòng Nga. Theo tờ Kyiv Post, đây là nơi đặt căn cứ huấn luyện không quân Polotsk 272, một đơn vị của Trường Hàng không quân sự cao cấp Krasnodar. Cơ sở này được lực lượng Nga dùng làm nơi tái nạp nhiên liệu cho máy bay và khởi hành các đợt tấn công Ukraine. Hôm 10.10, hàng chục UAV Ukraine tấn công sân bay này.

Cùng ngày 29.12, còi báo động không kích cũng vang lên tại tỉnh Tula, miền tây Nga giữa lo ngại bị tên lửa tấn công.

Nga chưa bình luận về những thông tin trên. Bộ Quốc phòng Nga trong ngày 29.12 tuyên bố đã bắn hạ 89 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine từ cuối ngày 28.12 đến rạng sáng 29.12 trên lãnh thổ Nga và tại biển Azov, theo hãng tin Sputnik. Trong số đó, có 11 chiếc bị ngăn chặn tại CH Adygea. Bộ còn thông báo lực lượng Nga đã kiểm soát làng Dibrova tại tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine.

Phía Ukraine chưa lên tiếng về những thông tin trên.

Hội đàm Tổng thống Trump - Zelensky kết quả ra sao?

Ông Zelensky hé lộ nội dung kế hoạch hòa bình

Tổng thống Zelensky ngày 29.12 cho biết những đảm bảo an ninh mà Mỹ dành cho Ukraine trong kế hoạch hòa bình dự thảo kéo dài 15 năm và có thể được gia hạn, theo trang The Kyiv Independent. Ông không nêu rõ các đảm bảo nhưng miêu tả những cam kết đó là mạnh mẽ dù không đủ lâu dài. Nhà lãnh đạo cho biết đã kêu gọi Tổng thống Trump gia tăng thời hạn lên 30, 40 hay thậm chí là 50 năm và "ông Trump nói sẽ cân nhắc".

Ông Zelensky coi sự hiện diện của binh sĩ nước ngoài tại Ukraine là một trong những đảm bảo an ninh thực thụ dành cho Kyiv. Các lãnh đạo châu Âu đã nói sẵn sàng dẫn dắt lực lượng đa quốc gia tại Ukraine như một phần của thỏa thuận hòa bình, trong khi Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 28.12 cảnh báo quân nước ngoài tại Ukraine sẽ bị coi là mục tiêu quân sự hợp pháp để Nga tấn công.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bắt tay Tổng thống Mỹ Donald Trump sau cuộc gặp hôm 28.12 ẢNH: REUTERS

Mặt khác, Tổng thống Zelensky cho rằng kế hoạch hòa bình 20 điểm nên được người dân Ukraine quyết định thông qua một cuộc trưng cầu dân ý, thay vì chỉ được quốc hội bỏ phiếu. "Tất cả mọi người đều hiểu đó là cách tốt nhất để hợp thức hóa văn kiện. Chúng ta đang nói về ý chí công khai của không chỉ một người, không phải 450 người (số lượng thành viên quốc hội), mà là hàng triệu người", ông Zelensky nói.

Vị tổng thống cho rằng để tiến hành cuộc trưng cầu dân ý, cần thiết lập giai đoạn ngừng bắn ít nhất 60 ngày, nhưng lưu ý "không phải ai cũng đồng ý với điều này".

Trước đó, Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov thông báo Nga phản đối việc ngừng bắn như đề xuất của Ukraine và châu Âu, cho rằng việc đó chỉ kéo dài xung đột và sẽ dẫn đến tái bùng phát chiến sự.