Chiến sự Ukraine ngày 1.402: Nga đẩy mạnh tập kích UAV, đàm phán hòa bình tăng nhiệt

Theo The Kyiv Independent ngày 26.12, Nga bị cáo buộc đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào hệ thống cảng biển, cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine tại các tỉnh Odesa và Mykolaiv, đồng thời đánh trúng hạ tầng đường sắt ở tỉnh Volyn - giáp biên giới Ba Lan.

Lực lượng Ukraine bắn rocket đa nòng BM-21 Grad về phía quân đội Nga ở vùng Donetsk ngày 25.12.2025 ẢNH: REUTERS

Tỉnh Odesa và khu vực lân cận liên tục hứng chịu các đợt tấn công trong tháng 12, với mục tiêu chủ yếu là cảng biển, mạng lưới giao thông, cơ sở năng lượng và khu dân cư. Các cuộc tập kích bằng UAV và tên lửa đã gây mất điện trên diện rộng, làm gián đoạn công tác sửa chữa và khiến một số khu vực bị cô lập do hạ tầng giao thông hư hại.

Thống đốc tỉnh Odesa Oleh Kiper cho biết các cuộc tấn công mới nhất đã làm hư hại cơ sở hạ tầng năng lượng và cảng biển, trong khi lực lượng cứu hộ và khẩn cấp đang khắc phục hậu quả tại hiện trường. Bộ trưởng Phát triển cộng đồng và lãnh thổ Ukraine Oleksii Kuleba xác nhận nhiều nhà ga, kho bãi, sà lan và tàu thuyền tại các cảng ở Odesa bị trúng đòn.

Các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng cũng gây mất điện cục bộ tại tỉnh Odesa. Tập đoàn năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine DTEK cho biết hai cơ sở của công ty ở phía nam tỉnh đã chịu "thiệt hại đáng kể".

Tại tỉnh Mykolaiv, một nhà ga bị máy bay không người lái của Nga tấn công, khiến một tàu mang cờ Liberia bị hư hại. Thống đốc Vitalii Kim cho hay thành phố Mykolaiv và vùng phụ cận cũng ghi nhận tình trạng mất điện cục bộ.

Trong khi đó, tại tỉnh Volyn, các đợt tấn công bằng máy bay không người lái đã làm hư hại một đầu máy và một toa tàu chở hàng gần ga Kovel. Công ty đường sắt quốc gia Ukrzaliznytsia đang khẩn trương dọn dẹp hiện trường để khôi phục hoạt động.

"Bất chấp các hành động tấn công có chủ đích của Nga, hệ thống hậu cần của Ukraine vẫn tiếp tục vận hành", ông Kuleba nhấn mạnh. Hiện chưa ghi nhận thương vong dân thường trong các vụ việc trên.

Phía Nga chưa bình luận về thông tin trên. Song, Bộ Quốc phòng Nga cho biết từ ngày 20 - 26.12, quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát 8 khu dân cư tại Ukraine, theo TASS.

Ông Zelensky sắp gặp ông Trump

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 28.12 tại Florida, trong khuôn khổ các nỗ lực ngoại giao mới nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm giữa Nga - Ukraine, theo The Kyiv Independent.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ẢNH: REUTERS

Ông Zelensky ngày 26.12 xác nhận Ukraine và Mỹ đã nhất trí tổ chức một cuộc gặp "trong tương lai gần", cho thấy tiến trình đàm phán hòa bình có thể đạt bước tiến trước thềm năm mới. "Chúng tôi không để mất một ngày nào. Nhiều việc có thể được quyết định trước năm mới", ông Zelensky viết trên mạng xã hội X sau khi nhận báo cáo từ ông Rustem Umerov, đặc phái viên hàng đầu của Ukraine.

Theo Axios, cuộc gặp nhiều khả năng diễn ra tại dinh thự Mar-a-Lago của ông Trump. Ông Zelensky cũng xác nhận địa điểm là bang Florida.

Một ngày trước đó, Tổng thống Ukraine đã có cuộc điện đàm kéo dài gần một giờ với 2 đặc phái viên của ông Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner, thảo luận về "những chi tiết quan trọng" liên quan tiến trình hòa bình. Ông cho biết các bên đang nỗ lực hoàn tất các văn kiện nhằm bảo đảm những bước đi thực tế, hiệu quả và đáng tin cậy.

Tài liệu được giải mật hé lộ đề nghị bất ngờ của ông Putin

Trong bài phát biểu đêm Giáng sinh, ông Zelensky tiết lộ một số tài liệu đã gần hoàn tất, trong khi những văn kiện khác đã được chuẩn bị đầy đủ, dù các vấn đề nhạy cảm vẫn cần tiếp tục xử lý.

Ngày 23.12, Ukraine công bố bản dự thảo kế hoạch hòa bình sửa đổi, thu gọn từ 28 điểm xuống còn 20 điểm. Song song đó, Ukraine và Mỹ đã xây dựng dự thảo các thỏa thuận bảo đảm an ninh song phương, cũng như khuôn khổ ba bên giữa Ukraine, Mỹ và châu Âu. Một văn kiện riêng về hợp tác kinh tế được mô tả là "lộ trình cho sự thịnh vượng của Ukraine".

Nga gửi tín hiệu tới Mỹ về các đề xuất hòa bình Ukraine

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ẢNH: REUTERS

Điện Kremlin ngày 26.12 xác nhận các quan chức cấp cao Nga đã liên lạc với đại diện chính quyền Tổng thống Trump sau khi Moscow nhận được các đề xuất hòa bình từ Washington liên quan đến xung đột Ukraine.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ông Yuri Ushakov, trợ lý chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã điện đàm với một số thành viên trong chính quyền Mỹ. Trong khi đó, đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev đã mang về Moscow bản sao các đề xuất hòa bình của Mỹ sau cuộc gặp tại Miami cuối tuần qua, để các cơ quan chức năng Nga tiến hành phân tích chi tiết.

"Thông tin đã được nghiên cứu và, thay mặt Tổng thống Putin, các đại diện của Nga và Mỹ đã tiến hành liên lạc. Hai bên nhất trí tiếp tục đối thoại", ông Peskov nói.

Trong một diễn biến liên quan, báo Kommersant dẫn nguồn tin cho biết Tổng thống Putin được cho là sẵn sàng cân nhắc trao đổi một số vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát tại Ukraine, song vẫn kiên quyết yêu cầu giữ toàn bộ khu vực Donbass. Điện Kremlin chỉ xác nhận vấn đề hòa bình Ukraine đã được thảo luận "ở mức độ chung", không tiết lộ chi tiết nội dung.