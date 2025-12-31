Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Ảnh chụp UAV bị nghi của Ukraine trong âm mưu tấn công dinh thự ông Putin

Thụy Miên
Thụy Miên
31/12/2025 20:00 GMT+7

Hôm nay (31.12), Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn video quay cận cảnh một máy bay không người lái (UAV) nghi được Ukraine sử dụng trong vụ tấn công dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin ở miền tây bắc Nga vừa qua.

Russia shows video of drone it says Ukraine fired at Putin residence - Ảnh 1.

Ảnh chụp từ clip do Bộ Quốc phòng Nga công bố hôm 31.12

ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Sputnik News dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Ukraine đã sử dụng dòng UAV tên Chaklun-V trong vụ tấn công nhằm vào dinh thự của ông Putin. Mỗi chiếc được gắn kíp nổ có sức công phá lớn, với khối lượng thuốc nổ khoảng 6 kg.

Đoạn video được quay vào ban đêm, cho thấy rõ hình ảnh một UAV bị hư hại nằm trên bề mặt tuyết ở một vùng nhiều cây cối.

Bộ Quốc phòng Nga nhận định vụ tấn công "có chủ đích, được lên kế hoạch kỹ lưỡng và triển khai theo từng giai đoạn cụ thể".

Moscow không đề cập vị trí lúc đó của Tổng thống Putin, chỉ cho biết vụ tấn công diễn ra vào đêm 28.12 và nhằm vào tư dinh của ông Putin ở tỉnh Novgorod. Nơi ở của nhà lãnh đạo Nga lâu nay luôn được giữ bí mật.

Bộ Quốc phòng cho hay vụ tấn công bắt đầu khoảng 19 giờ đêm 28.12 và là một cuộc tấn công hàng loạt các UAV về hướng dinh thự của ông Putin. Nơi này không bị hư hại sau vụ tấn công.

Phía Nga cũng tung ra một đoạn video ghi hình một nhân chứng là người dân địa phương ở làng Roshchino.

Ukraine đã bác bỏ cáo buộc về âm mưu trên sau khi Moscow loan báo tin tức này trong lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky ở Florida (Mỹ) hôm 28.12.

Kyiv gọi cáo buộc trên là hành vi nhằm thao túng tiến trình hòa bình cho Ukraine.

Liên minh châu Âu cũng cho rằng đoạn video là động thái mới của Nga để phá vỡ các nỗ lực hòa bình, AFP đưa tin.

Tuy nhiên, Nga gọi đây là một vụ tấn công khủng bố và nhằm vào cá nhân ông Putin, thêm rằng Moscow sẽ cứng rắn hơn nữa trong việc thương thuyết với Ukraine.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (trụ sở Mỹ) hôm 30.12 cho biết chưa tìm thấy bất kỳ hình ảnh hoặc báo cáo nào vốn thường theo sau các vụ tấn công của Ukraine thọc sâu vào lãnh thổ Nga để xác nhận những tuyên bố của Kremlin liên quan đến dinh thự của Tổng thống Putin ở tỉnh Novgorod.

Xem thêm bình luận