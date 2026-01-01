Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Quân sự

Chiến sự Ukraine ngày 1.407: Chỉ đạo mới của Tổng tham mưu trưởng Nga

Thụy Miên
Thụy Miên
01/01/2026 04:29 GMT+7

Trước thềm năm 2026, Tướng Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, đã yêu cầu các lực lượng nước này ở Ukraine tiếp tục thiết lập những 'vùng đệm' tại các tỉnh Sumy và Kharkiv.

Chiến sự Ukraine ngày 1.407: Chỉ đạo mới của Tổng tham mưu trưởng Nga - Ảnh 1.

Tướng Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, đưa ra chỉ đạo mới trong chuyến thị sát một điểm chỉ huy lực lượng phía bắc

ảnh: bộ quốc phòng nga

Tổng tham mưu trưởng Nga muốn 'khoét' thêm vùng đệm ở Ukraine

TASS hôm 31.12.2025 dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết mục tiêu của những vùng đệm này là bảo vệ dân thường ở các khu vực biên giới Kursk và Belgorod thuộc Nga trước các cuộc tấn công từ phía Ukraine.

Tướng Gerasimov đã đưa ra phát biểu trong chuyến thị sát một điểm chỉ huy lực lượng phía bắc. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng không cung cấp thông tin về thời điểm cũng như vị trí của nơi này.

Ukraine chưa bình luận về phát biểu trên của tướng Nga. Trước đó, Kyiv nhiều lần lên án nỗ lực của Moscow nhằm thiết lập các "vùng đệm" bên trong lãnh thổ Ukraine.

UAV 'nhựa xốp' Nga bay hơn 230 km tập kích hậu phương Ukraine

Tướng Gerasimov cũng cho biết lực lượng Nga đã kiểm soát khoảng 950 km2 tại hai tỉnh nói trên, bao gồm 32 khu dân cư.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhấn mạnh ý tưởng về vùng đệm sau khi Ukraine bất ngờ tấn công vùng Kursk hồi tháng 8.2024. 

Trong cuộc họp ở Điện Kremlin hôm 29.12.2025, nhà lãnh đạo Nga một lần nữa gọi nỗ lực lập thêm những vùng đệm là vô cùng quan trọng và cần thiết tiếp tục thực hiện trong năm 2026.

Chiến sự Ukraine ngày 1.407: Chỉ đạo mới của Tổng tham mưu trưởng Nga - Ảnh 2.

Lính cứu hỏa chữa cháy một tòa nhà chung cư sau khi nơi này trúng đòn tấn công của UAV Nga

ảnh: reuters

UAV Nga tấn công Odessa, UAV Ukraine nhằm vào Moscow

AP hôm 31.12.2025 dẫn lời giới chức Ukraine cho biết các UAV của Nga đã tấn công vào khu chung cư và hạ tầng lưới điện tại thành phố Odessa, miền nam Ukraine, khiến 6 người bị thương đêm 30.12.2025.

Người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực Oleh Kiper cho biết đã có 4 chung cư bị hư hại, trong khi công ty điện lực DTEK thông báo 2 cơ sở năng lượng của họ bị thiệt hại nghiêm trọng, đẩy hơn 170.000 hộ gia đình đến tình trạng mất điện.

Chỉ trong tháng 12.2025, 10 trạm biến áp tại khu vực Odesa đã bị hư hại sau các cuộc tấn công của UAV Nga, theo DTEK.

Nga chưa bình luận về thông tin trên, nhưng cùng ngày cho hay Ukraine đã tiến hành một loạt các tấn công bằng UAV nhằm vào Moscow, một số khu vực phía tây Nga và Crimea, khiến một người dân gần thủ đô Nga bị thương.

Trên Telegram, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị phòng không nước này đã bắn hạ tổng cộng 27 UAV Ukraine trong vòng 3 giờ bắt đầu từ 20 giờ đêm 30.12.2025, trong đó có 3 UAV ở phạm vi Moscow.

Cả hai bên đều tuyên bố không tấn công vào mục tiêu dân sự.

Chiến sự Ukraine ngày 1.407: Chỉ đạo mới của Tổng tham mưu trưởng Nga - Ảnh 3.

Cận cảnh UAV bị bắn hạ gần dinh thự của Tổng thống Putin

ảnh: bộ quốc phòng nga

Nga công bố bằng chứng trong vụ UAV Ukraine tấn công dinh thự ông Putin

Cũng trong ngày 31.12.2025, Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn video quay cận cảnh một máy bay không người lái (UAV) nghi được Ukraine sử dụng trong vụ tấn công dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin ở miền tây bắc Nga vừa qua.

Sputnik News dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Ukraine đã sử dụng dòng UAV tên Chaklun-V trong vụ tấn công nhằm vào dinh thự của ông Putin. Mỗi chiếc được gắn kíp nổ có sức công phá lớn, với khối lượng thuốc nổ khoảng 6 kg.

Đoạn video được quay vào ban đêm, cho thấy rõ hình ảnh một UAV bị hư hại nằm trên bề mặt tuyết ở một vùng nhiều cây cối.

Video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy xác một UAV mà Nga cáo buộc là của Ukraine dùng để tấn công dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin

Bộ Quốc phòng Nga nhận định vụ tấn công "có chủ đích, được lên kế hoạch kỹ lưỡng và triển khai theo từng giai đoạn cụ thể".

Moscow không đề cập vị trí lúc đó của Tổng thống Putin, chỉ cho biết vụ tấn công diễn ra vào đêm 28.12 và nhằm vào tư dinh của ông Putin ở tỉnh Novgorod. Nơi ở của nhà lãnh đạo Nga lâu nay luôn được giữ bí mật.

Bộ Quốc phòng cho hay vụ tấn công bắt đầu khoảng 19 giờ đêm 28.12 và là một cuộc tấn công hàng loạt các UAV về hướng dinh thự của ông Putin. Nơi này không bị hư hại sau vụ tấn công.

Ukraine đã bác bỏ cáo buộc về âm mưu trên sau khi Moscow loan báo tin tức này trong lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky ở Florida (Mỹ) hôm 28.12.

Kyiv gọi cáo buộc trên là hành vi nhằm thao túng tiến trình hòa bình cho Ukraine. Liên minh châu Âu cũng cho rằng đoạn video là động thái mới của Nga để phá vỡ các nỗ lực hòa bình, AFP đưa tin.

