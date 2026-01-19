Tổng thống Ukraine ra lệnh tăng tốc nhập khẩu điện

"Tất cả các quyết định cho việc này đã được đưa ra, và việc tăng cường nhập khẩu phải được tiến hành ngay lập tức", ông Zelensky viết trên mạng xã hội X sau cuộc họp với các quan chức cấp cao Ukraine.

Người dân tại thủ đô Kyiv của Ukraine ngày 16.1 ẢNH: REUTERS

Chính phủ Ukraine đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về năng lượng vì hệ thống hiện nay chỉ đáp ứng được 60% nhu cầu điện. Tình hình càng trở nên trầm trọng hơn do nhiệt độ cực lạnh. Bộ Năng lượng Ukraine thông báo việc cắt điện theo lịch trình đang được thực hiện ở hầu hết các vùng. Tình hình khó khăn nhất là ở thủ đô Kyiv và vùng lân cận, nơi người dân phải đối mặt với tình trạng mất điện kéo dài và hàng chục tòa nhà chung cư không có hệ thống sưởi ấm khi nhiệt độ giảm xuống -16 độ C.

Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko cho hay chính phủ và công ty năng lượng nhà nước Naftogaz đã thảo luận về việc nhập khẩu thêm khí đốt trong năm nay. Trong năm ngoái, Naftogaz đã nhập khẩu 5,7 tỉ m3 khí đốt, theo bà Svyrydenko.

Ukraine buộc phải nhập khẩu khí đốt từ mùa xuân năm 2025 do cuộc tấn công của Nga vào những cơ sở sản xuất khí đốt, theo Reuters. Naftogaz cáo buộc Nga đã tấn công các cơ sở sản xuất khí đốt 6 lần chỉ trong tuần qua. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 15.1 tuyên bố binh sĩ nước này tấn công vào những cơ sở vận tải và năng lượng được dùng để hỗ trợ các chiến dịch của quân đội Ukraine, theo Hãng tin TASS.