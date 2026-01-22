Không quân Nga ra sao sau 4 năm xung đột ở Ukraine?

Đây là đánh giá của Viện các quân chủng Hoàng gia Anh (RUSI) đối với cả không quân chiến thuật Nga, đặc biệt là Su-34, và không quân chiến lược, đặc biệt là máy bay ném bom Tu-95MS.

Theo chuyên gia Justin Bronk của RUSI, sức mạnh chính của Không quân Nga nằm ở khả năng nhanh chóng bổ sung những tổn thất trong phân khúc không quân chiến thuật. Cần lưu ý rằng chuyên gia này sử dụng dữ liệu bao gồm giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025 và dựa trên các tính toán của riêng mình, theo đó Liên bang Nga chỉ mất 140 máy bay trong suốt chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Ông Bronk lưu ý rằng trong cuộc chiến, Nga đã mất 40 chiếc Su-34, loại máy bay tấn công chiến thuật mạnh nhất của Moscow, nhưng ngành công nghiệp quân sự Nga vẫn sản xuất được tới 50 chiếc máy bay loại này mới trong giai đoạn 2022-2025.

Tuy nhiên, những con số do ông Bronk đưa ra khác biệt đáng kể so với dữ liệu chính thức của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine, báo cáo rằng Nga đã mất 434 máy bay cho đến nay. Không thể xác minh được số liệu này.

Tiêm kích Su-35 của Nga tác chiến ở Ukraine, tháng 6.2022 ẢNH: RIA NOVOSTI

Sức mạnh lớn thứ hai của Không quân Nga, được tích lũy trong 4 năm giao tranh ở Ukraine, là khả năng tiến hành không chiến và tấn công các mục tiêu trên mặt đất. Đặc biệt, cần lưu ý rằng các máy bay chiến đấu Su-35S và Su-30SM2 của Nga đã bắt đầu sử dụng tên lửa R-37M mạnh hơn, có tầm bắn đến hơn 200 km, thay vì tên lửa không đối không R-77-1.

Lực lượng không quân chiến thuật Nga cũng đã tích lũy kinh nghiệm trong việc sử dụng rộng rãi bom dẫn đường để tấn công nhiều loại mục tiêu mặt đất khác nhau. Các nhiệm vụ này được thực hiện hiệp đồng cùng các hệ thống phòng không mặt đất, đáng chú ý là S-400.

Ông Justin Bronk nhấn mạnh rằng bất chấp những thất bại đáng kể do Chiến dịch Mạng Nhện, do Cơ quan An ninh Ukraine tiến hành vào ngày 1.6.2025, và việc bắn hạ thành công một chiếc Tu-22M3 vào tháng 4.2024, lực lượng không quân tầm xa của Nga vẫn duy trì khả năng đáng kể để tiến hành các cuộc tấn công phối hợp chống lại cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine.

Chuyên gia của Viện RUSI dựa trên các ước tính cho thấy Chiến dịch Mạng Nhện khiến Nga mất 4 máy bay Tu-95MS và 3 máy bay Tu-22M3, tuy nhiên số liệu này vẫn còn gây tranh cãi.

Chuyên gia Justin Bronk nhấn mạnh rằng trong khoảng 4 năm qua, không quân Nga đã học được cách tấn công dữ dội các mục tiêu trên mặt đất bằng bom dẫn đường và tên lửa, được yểm trợ bởi hệ thống phòng không dày đặc.

Trong trường hợp xảy ra một “cuộc chiến tranh lớn” giữa Điện Kremlin và NATO, điều này “sẽ tạo ra những thách thức cấp bách và phức tạp cho lực lượng không quân của NATO trong việc cung cấp yểm trợ trên không tấn công mạnh mẽ trong giai đoạn đầu của bất kỳ cuộc xung đột nào”.