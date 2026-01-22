Chiến sự Ukraine ngày 1.428: Hơn nửa Kyiv mất điện, hàng trăm ngàn người sơ tán

Không quân Ukraine ngày 21.1 thông báo từ tối 20.1 đến sáng 21.1, Nga đã phóng một tên lửa đạn đạo Iskander-M và 97 máy bay không người lái (UAV) để tấn công lãnh thổ Ukraine, theo đài RBC-Ukraine.

Thông tin ban đầu cho thấy lực lượng phòng không Ukraine ngăn chặn 84 UAV trong số đó. 13 chiếc còn lại và quả tên lửa rơi xuống mục tiêu tại 11 địa điểm.

Các đợt tấn công liên tiếp của Nga trong những ngày qua đã phá hủy nặng nề hệ thống điện, nước, sưởi của Ukraine, gồm tại Kyiv.

Những căn lều lánh nạn tại Kyiv, nơi người dân có thể sưởi ấm, sạc pin và được cấp thức ăn ẢNH: REUTERS

Người dân bên trong lều lánh nạn tại Kyiv ngày 20.1 ẢNH: REUTERS

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đợt tấn công rạng sáng 20.1 đã làm hơn 1 triệu người tại Kyiv mất điện. Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko nói rằng nguồn nhiệt sưởi đã được khôi phục tại khoảng 1.600 tòa nhà cao tầng tại thủ đô trong khi khoảng 4.000 tòa nhà khác thì chưa.

Theo vị quan chức, các đợt tấn công của Nga đã khiến một nửa Kyiv mất điện, nước hoặc nhiệt sưởi ấm, đẩy thành phố vào khó khăn giữa thời tiết giá lạnh âm 18 độ C.

"Hãy rời đi nếu bạn có thể", ông Klitschko kêu gọi cư dân Kyiv, cho hay khoảng 600.000 người trong số 3 triệu dân đã rời khỏi thành phố trong tháng này.

Trong thông báo cập nhật ngày 21.1, ông Zelensky nói khoảng 4.000 tòa nhà tại Kyiv không có nhiệt sưởi ấm và gần 60% thủ đô bị cúp điện. Nhiệt độ vào sáng 21.1 là âm 12 độ C và tăng nhẹ vào buổi chiều. Tại tỉnh Kharkiv, số khách hàng chưa có điện trong ngày 21.1 là 520.000 khách hàng, giảm khoảng một nửa so với trước đó một ngày, theo Reuters.

Nga lâu nay tuyên bố các cuộc tấn công tại Ukraine chỉ nhắm vào mục tiêu phục vụ quân sự, bác bỏ cáo buộc tấn công mục tiêu dân sự.

Cũng trong ngày 21.1, Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng phòng không đã phá hủy 75 UAV của Ukraine trên các vùng lãnh thổ Nga và tại biển Đen, biển Azov vào rạng sáng. Tại Cộng hòa Adygea thuộc Nga, 13 người bị thương do một UAV tấn công tòa chung cư, theo TASS.

Ukraine chưa bình luận về thông tin này nhưng lâu nay cũng phủ nhận việc tấn công mục tiêu dân sự.

Hiện trường vụ tấn công tại Adygea thuộc Nga ngày 21.1 ẢNH: REUTERS

Nga sử dụng chiến thuật mới

Tổng thống Zelensky cho biết Nga đã sử dụng "các chiến thuật được cập nhật" trong đợt tấn công hạ tầng năng lượng Ukraine rạng sáng 20.1. Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng khoảng 339 UAV và 34 tên lửa trong đợt tấn công đó, nhắm vào các trạm biến áp phục vụ các nhà máy điện hạt nhân.

"Chỉ huy Không quân của Các lực lượng vũ trang Ukraine báo cáo về việc sử dụng các hệ thống phòng không của chúng tôi để bắn hạ tên lửa Nga và những phát hiện ban đầu liên quan chiến thuật được cập nhật của đối phương", ông Zelensky nói, nhưng không nêu cụ thể chiến thuật đó là gì.

Lực lượng Ukraine bắn hạ một tên lửa Nga tại Kyiv trong vụ tấn công hôm 20.1 ẢNH: REUTERS

Ông cho biết đã chỉ thị quân đội liên lạc ngay với các đối tác quốc tế, nhất là Mỹ, để thông tin chi tiết về việc thay đổi chiến thuật này và việc nhắm mục tiêu vào hạ tầng năng lượng.

Theo trang The Kyiv Independent, trong số các tên lửa được phóng đến có tên lửa chống hạm bội siêu thanh Zircon, loại vũ khí hiếm khi được sử dụng. Năm 2019, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố đây là tên lửa bội siêu thanh có khả năng tăng tốc lên Mach 9, nghĩa là có thể bay nhanh gấp 9 lần vận tốc âm thanh, và tầm bắn hơn 1.000 km. Nhà lãnh đạo khẳng định tên lửa này có sức mạnh "vô song".

Moscow chưa bình luận về thông báo mới của ông Zelensky.

Ukraine thiếu vũ khí phòng không, Czech đề nghị chuyển máy bay ‘săn UAV’

Greenland phủ bóng Davos, Ukraine bị che mờ

Những lùm xùm xoay quanh việc sở hữu Greenland những ngày gần đây đã khiến tình hình Ukraine bớt được chú ý. Trong bối cảnh các nhà lãnh đạo toàn cầu tụ họp tại Davos (Thụy Sĩ) trong tuần này để dự Diễn đàn kinh tế thế giới, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói chỉ đến dự nếu đối thoại mang lại kết quả cụ thể cho Ukraine, theo tờ Kyiv Post.

Trong tháng này, truyền thông loan tin rằng ông Zelensky và ông Trump có thể ký một thỏa thuận tái thiết hậu xung đột trị giá 800 tỉ USD tại Davos. Tuy nhiên, ông Zelensky nói chỉ có các quan chức Ukraine gặp đối tác đồng cấp của Mỹ và châu Âu tại đó. "Không ai cần chính trị sáo rỗng hay đối thoại mà không có kết quả. Trong khi đó, tên lửa phòng không, vũ khí là điều cần có mỗi ngày", ông Zelensky nói.

Tuy nhiên, phát biểu tại Davos ngày 21.1, ông Trump nói sẽ gặp ông Zelensky tại đây, theo AFP. Chưa rõ nhà lãnh đạo Ukraine có đổi kế hoạch chưa.

Con rể Jared Kushner của Tổng thống Trump và Đặc phái viên Steve Witkoff (hàng đầu) tại Davos ngày 20.1 ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cùng ngày cho rằng các đồng minh không nên để căng thẳng Greenland làm xao nhãng khỏi nhu cầu bảo vệ Ukraine. "Tập trung về Ukraine nên là ưu tiên, điều đó quan trọng cho an ninh của châu Âu và Mỹ. Tôi thật sự lo lắng rằng chúng ta bị mất phương hướng và trong khi đó người Ukraine không có đủ tên lửa đánh chặn để tự vệ", ông Rutte nói tại một phiên thảo luận tại Davos.

Mặt khác, Đặc phái viên Steve Witkoff và con rể Jared Kushner của ông Trump dự kiến gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin trong ngày 22.1, sau đó sẽ gặp phía Ukraine. Điện Kremlin thông báo cuộc gặp với quan chức Mỹ sẽ diễn ra tại Moscow. Ông Witkoff đã gặp Đặc phái viên tổng thống Nga Kirill Dmitriev trong ngày 20.1 bên lề diễn đàn Davos.