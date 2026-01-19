Chiến sự Ukraine ngày 1.425: Lưới điện hai bên bị tấn công

Đơn vị pháo binh Ukraine khai hỏa về hướng lực lượng Nga gần Chasiv Yar thuộc Donetsk trong tháng 1 ảnh: afp

Nga công bố tổn thất trong ngày của phía Ukraine

Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga hôm 18.1 cho biết, trong vòng 24 giờ qua, lực lượng Ukraine tổn thất khoảng 1.210 quân nhân tại khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt.

Theo bộ này, quân đội Ukraine mất hơn 175 binh sĩ tại khu vực do cụm tác chiến bắc của Nga phụ trách; 200 binh sĩ tại khu vực của cụm tác chiến tây. Bên cạnh đó, lần lượt hơn 135 và hơn 455 binh sĩ Ukraine bị loại khỏi vòng chiến đấu tại khu vực của cụm tác chiến nam và cụm tác chiến trung tâm.

Trong vòng 24 giờ qua, cụm tác chiến tây đã đẩy lùi một cuộc phản công của một lữ đoàn của Ukraine trong lúc lực lượng này tìm cách đột phá tiến về Kupyansk, gần làng Osinovo thuộc Kharkiv.

Cũng trong thời gian đó, lực lượng Nga triển khai tấn công những cơ sở lắp ráp UAV, các mục tiêu năng lượng và giao thông vận tải phục vụ cho quân đội Ukraine.

Ukraine thiếu vũ khí phòng không, Czech đề nghị chuyển máy bay ‘săn UAV’

Ukraine chưa bình luận về thông tin trên, nhưng theo không quân nước này, Nga phóng tổng cộng 201 máy bay không người lái (UAV) trong đêm 17.1, rạng sáng 18.1, trong đó 167 chiếc bị bắn hạ.

Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga thông báo trong cùng thời gian đã bắn hạ 63 UAV của Ukraine.

Nga - Ukraine tố nhau tấn công lưới điện đối phương

Hơn 200.000 hộ gia đình tại phần lãnh thổ Zaporizhzhia do Nga kiểm soát ở miền nam Ukraine bị mất điện hôm 18.1, theo AP dẫn lời ông Yevgeny Balitsky, quan chức do Nga bổ nhiệm.

Trên Telegram, ông Balitsky cho hay gần 400 khu dân cư bị cắt điện do lưới điện bị hư hại sau các cuộc tấn công của Ukraine bằng UAV.

Cùng ngày, cơ quan các vấn đề khẩn cấp Ukraine cáo buộc Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng tại vùng Odessa. Tại the Dnipropetrovsk, ít nhất 6 người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga.

Trên Telegram, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận việc sửa chữa hệ thống năng lượng của nước này vẫn đối mặt nhiều thách thức, "nhưng chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để khôi phục mọi thứ trong thời gian sớm nhất".

Nhà lãnh đạo cũng cho hay 2 người đã thiệt mạng trong các đợt tấn công vào ban đêm trên toàn quốc, với các tỉnh bị ảnh hưởng bao gồm Sumy, Kharkiv, Dnipro, Zaporizhzhia, Khmelnytskyi và Odessa.

Bên cạnh đó, Tổng thống Zelensky cho biết, trong tuần qua, Nga đã sử dụng hơn 1.300 UAV, 1.050 bom dẫn đường và 29 tên lửa các loại để tấn công trên khắp lãnh thổ Ukraine.

Nga - Mỹ chưa ngừng đàm phán về Ukraine

Nga cho biết vẫn chưa ngừng đàm phán với Mỹ về Ukraine theo sau cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước ở Alaska hồi tháng 8.2025 ảnh: reuters

Theo Kyiv, các cuộc không kích diễn ra chỉ một ngày sau khi phái đoàn đàm phán của Ukraine đến Mỹ để thảo luận với chính quyền Tổng thống Donald Trump về các biện pháp chấm dứt cuộc xung đột với Nga.

Nội dung các cuộc trao đổi tập trung vào các bảo đảm an ninh cũng như kế hoạch tái thiết Ukraine trong giai đoạn hậu chiến.

Trả lời phỏng vấn Hãng thông tấn TASS hôm 18.1, nhân vật đối lập ở Ukraine Viktor Medvedchuk, lãnh đạo phong trào "một Ukraine khác" cho biết Moscow và Washington chưa ngừng các cuộc đàm phán liên quan đến vấn đề Ukraine.

Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận đối thoại giữa Nga và phía Mỹ vẫn được duy trì.