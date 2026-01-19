Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Quân sự

Chiến sự Ukraine ngày 1.425: Lưới điện hai bên bị tấn công

Thụy Miên
Thụy Miên
19/01/2026 05:36 GMT+7

Trong ngày 18.1, cả Nga và Ukraine đều đưa ra cáo buộc đối phương tấn công làm hư hại lưới điện tại khu vực do mình kiểm soát ở Ukraine.

Chiến sự Ukraine ngày 1.425 - Ảnh 1.

Đơn vị pháo binh Ukraine khai hỏa về hướng lực lượng Nga gần Chasiv Yar thuộc Donetsk trong tháng 1

ảnh: afp

Nga công bố tổn thất trong ngày của phía Ukraine

Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga hôm 18.1 cho biết, trong vòng 24 giờ qua, lực lượng Ukraine tổn thất khoảng 1.210 quân nhân tại khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt.

Theo bộ này, quân đội Ukraine mất hơn 175 binh sĩ tại khu vực do cụm tác chiến bắc của Nga phụ trách; 200 binh sĩ tại khu vực của cụm tác chiến tây. Bên cạnh đó, lần lượt hơn 135 và hơn 455 binh sĩ Ukraine bị loại khỏi vòng chiến đấu tại khu vực của cụm tác chiến nam và cụm tác chiến trung tâm.

Trong vòng 24 giờ qua, cụm tác chiến tây đã đẩy lùi một cuộc phản công của một lữ đoàn của Ukraine trong lúc lực lượng này tìm cách đột phá tiến về Kupyansk, gần làng Osinovo thuộc Kharkiv.

Cũng trong thời gian đó, lực lượng Nga triển khai tấn công những cơ sở lắp ráp UAV, các mục tiêu năng lượng và giao thông vận tải phục vụ cho quân đội Ukraine.

Ukraine thiếu vũ khí phòng không, Czech đề nghị chuyển máy bay ‘săn UAV’

Ukraine chưa bình luận về thông tin trên, nhưng theo không quân nước này, Nga phóng tổng cộng 201 máy bay không người lái (UAV) trong đêm 17.1, rạng sáng 18.1, trong đó 167 chiếc bị bắn hạ.

Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga thông báo trong cùng thời gian đã bắn hạ 63 UAV của Ukraine.

Nga - Ukraine tố nhau tấn công lưới điện đối phương

Hơn 200.000 hộ gia đình tại phần lãnh thổ Zaporizhzhia do Nga kiểm soát ở miền nam Ukraine bị mất điện hôm 18.1, theo AP dẫn lời ông Yevgeny Balitsky, quan chức do Nga bổ nhiệm.

Trên Telegram, ông Balitsky cho hay gần 400 khu dân cư bị cắt điện do lưới điện bị hư hại sau các cuộc tấn công của Ukraine bằng UAV.

Cùng ngày, cơ quan các vấn đề khẩn cấp Ukraine cáo buộc Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng tại vùng Odessa. Tại the Dnipropetrovsk, ít nhất 6 người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga.

Trên Telegram, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận việc sửa chữa hệ thống năng lượng của nước này vẫn đối mặt nhiều thách thức, "nhưng chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để khôi phục mọi thứ trong thời gian sớm nhất".

Nhà lãnh đạo cũng cho hay 2 người đã thiệt mạng trong các đợt tấn công vào ban đêm trên toàn quốc, với các tỉnh bị ảnh hưởng bao gồm Sumy, Kharkiv, Dnipro, Zaporizhzhia, Khmelnytskyi và Odessa.

Bên cạnh đó, Tổng thống Zelensky cho biết, trong tuần qua, Nga đã sử dụng hơn 1.300 UAV, 1.050 bom dẫn đường và 29 tên lửa các loại để tấn công trên khắp lãnh thổ Ukraine.

Nga - Mỹ chưa ngừng đàm phán về Ukraine

Chiến sự Ukraine ngày 1.425 - Ảnh 3.

Nga cho biết vẫn chưa ngừng đàm phán với Mỹ về Ukraine theo sau cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước ở Alaska hồi tháng 8.2025

ảnh: reuters

Theo Kyiv, các cuộc không kích diễn ra chỉ một ngày sau khi phái đoàn đàm phán của Ukraine đến Mỹ để thảo luận với chính quyền Tổng thống Donald Trump về các biện pháp chấm dứt cuộc xung đột với Nga.

Nội dung các cuộc trao đổi tập trung vào các bảo đảm an ninh cũng như kế hoạch tái thiết Ukraine trong giai đoạn hậu chiến.

Trả lời phỏng vấn Hãng thông tấn TASS hôm 18.1, nhân vật đối lập ở Ukraine Viktor Medvedchuk, lãnh đạo phong trào "một Ukraine khác" cho biết Moscow và Washington chưa ngừng các cuộc đàm phán liên quan đến vấn đề Ukraine.

Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận đối thoại giữa Nga và phía Mỹ vẫn được duy trì.

Tin liên quan

Tàu chiến Nga, Trung Quốc, Iran tham gia tập trận ở Nam Phi

Tàu chiến Nga, Trung Quốc, Iran tham gia tập trận ở Nam Phi

Một tàu chiến Nga đã đến gần căn cứ hải quân chính của Nam Phi ngày 9.1 để cùng các tàu chiến của Trung Quốc và Iran tham gia cuộc tập trận sắp tới.

Nga bắn hạ F-16, Ukraine đưa vũ khí Mỹ vào tác chiến?

Căn cứ quân Mỹ ở Qatar sơ tán một phần sau lời đe dọa của Iran

Khám phá thêm chủ đề

UKRAINE UAV cơ sở hạ tầng năng lượng đàm phán Mỹ-Nga
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận