Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Quân sự

Tàu chiến Nga, Trung Quốc, Iran tham gia tập trận ở Nam Phi

Văn Khoa
Văn Khoa
09/01/2026 23:58 GMT+7

Một tàu chiến Nga đã đến gần căn cứ hải quân chính của Nam Phi ngày 9.1 để cùng các tàu chiến của Trung Quốc và Iran tham gia cuộc tập trận sắp tới.

Các phóng viên của AFP gần căn cứ hải quân Simon's Town của Nam Phi đã nhìn thấy khinh hạm mang cờ Nga tiến vào vịnh False.

Một tàu khu trục và tàu tiếp tế của Trung Quốc, cũng như một tàu chiến Iran, đã đi vào vùng biển Nam Phi hồi đầu tuần trước cuộc tập trận kéo dài một tuần, dự kiến bắt đầu vào cuối tuần này, theo AFP.

Tàu chiến Nga, Trung Quốc, Iran tham gia tập trận ngoài khơi Nam Phi - Ảnh 1.

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường Đường Sơn (số hiệu 122) của Trung Quốc neo đậu tại vịnh False, gần căn cứ hải quân Simon's Town của Nam Phi, ngày 6.1

Ảnh: AFP

Cuộc tập trận mang tên "Ý chí vì hòa bình 2026" do Trung Quốc dẫn đầu này có sự tham gia của hải quân từ nhóm BRICS gồm 11 quốc gia đang phát triển. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi BRICS là nhóm "chống Mỹ", theo AFP.

Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) cũng dự kiến sẽ cử tàu tham gia cuộc tập trận, theo Thứ trưởng Quốc phòng Nam Phi Bantu Holomisa nói với đài truyền hình Newzroom Afrika vào tối 8.1.

Ông Holomisa cho biết thêm các quốc gia khác thuộc BRICS là Indonesia, Ethiopia và Brazil sẽ cử quan sát viên. Những thành viên còn lại của BRICS là Ấn Độ, Ai Cập và Ả Rập Xê Út.

Lực lượng quốc phòng Nam Phi thông báo cuộc tập trận nói trên sẽ cho phép hải quân "trao đổi kinh nghiệm tốt nhất và cải thiện khả năng hoạt động chung, góp phần đảm bảo an toàn cho các tuyến đường vận chuyển và ổn định hàng hải khu vực nói chung".

Khi được hỏi về thời điểm diễn ra cuộc tập trận, ông Holomisa nói: "Cuộc tập trận này đã được lên kế hoạch từ lâu trước khi những căng thẳng chúng ta đang chứng kiến diễn ra".

Lúc đầu, cuộc tập trận được lên kế hoạch vào tháng 11.2025 nhưng đã bị hoãn lại vì trùng với hội nghị thượng đỉnh G20 ở Johannesburg. Do bất đồng với Nam Phi về một loạt các vấn đề quốc tế, Mỹ đã tẩy chay hội nghị thượng đỉnh G20 khi đó.

Tin liên quan

Trung Quốc hé lộ thêm chi tiết về tập trận quanh Đài Loan

Trung Quốc hé lộ thêm chi tiết về tập trận quanh Đài Loan

Trung Quốc hôm nay 30.12 đã phóng rốc két, triển khai tàu đổ bộ tấn công mới, máy bay ném bom và tàu khu trục gần Đài Loan trong ngày thứ hai của cuộc tập trận 'Sứ mệnh Công lý 2025', theo Reuters.

Iran tập trận phóng tên lửa rầm rộ tại vùng Vịnh

Tên lửa bội siêu thanh Nga diệt mục tiêu trong cuộc tập trận với Belarus

Khám phá thêm chủ đề

nga trung quốc Iran Tàu chiến Tập trận Nam phi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận