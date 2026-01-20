Chiến sự Ukraine ngày 1.426: Kyiv gây thiệt hại tỉ USD cho phòng không Nga?

Theo The Kyiv Independent dẫn báo cáo của SBU ngày 19.1, các khí tài bị ảnh hưởng gồm S-300, S-350, S-400, BUK-M1, BUK-M2, Pantsir-S1 và Pantsir-S2, cùng nhiều hệ thống radar trinh sát và dẫn đường.

Một nhân viên đang nỗ lực khôi phục nguồn điện cho người dân tại Kyiv, Ukraine ngày 19.1.2026 ẢNH: REUTERS

SBU cho rằng các đòn đánh này đã tạo ra "những hành lang" trong hệ thống phòng không nhiều lớp của Nga, giúp máy bay không người lái (UAV) tầm xa của Ukraine xâm nhập sâu vào lãnh thổ đối phương, nhắm tới căn cứ quân sự, kho tàng và sân bay.

Phía Nga chưa đưa ra bình luận về các tuyên bố trên.

Giới quan sát lưu ý rằng khó có thể kiểm chứng độc lập mức độ thiệt hại mà các cuộc tấn công bằng UAV tầm xa của Ukraine gây ra. Trước đó, SBU nhiều lần thông báo đã tập kích các mục tiêu phòng không của Nga tại Crimea và bên trong lãnh thổ Nga.

Xem Ukraine 'săn' UAV Nga mang tên lửa không đối không

Ngoài phòng không, các chiến dịch của Ukraine còn nhằm vào năng lực sản xuất quốc phòng của Nga. Tuần trước, một số phân xưởng tại nhà máy Atlant Aero ở Taganrog - cơ sở sản xuất UAV Molniya và linh kiện quân sự chủ lực của Nga - được cho là đã bị phá hủy sau một đợt tấn công phối hợp giữa lực lượng Ukraine và SBU.

Hải quân Ukraine ngày 16.1 cho hay cơ sở này bị gián đoạn năng lực sản xuất, sau khi SBU báo cáo về vụ tập kích trước đó 3 ngày.

Ukraine cáo buộc Nga liên tục tập kích UAV vào hạ tầng năng lượng

Giới chức Ukraine ngày 19.1 cho biết Nga đã tiến hành loạt cuộc tấn công bằng UAV vào hạ tầng năng lượng trong đêm 18.1, khiến hàng loạt khu vực rơi vào cảnh mất điện giữa thời tiết giá rét và nhu cầu tiêu thụ cao.

Không quân Ukraine cho hay Nga đã phóng tổng cộng 145 UAV, trong đó lực lượng phòng không bắn hạ 126 chiếc.

Lực lượng cứu hộ Ukraine làm việc tại hiện trường sau vụ không kích ở Kharkiv ngày 19.1.2026 ẢNH: REUTERS

Bộ Năng lượng Ukraine thông báo đến sáng 19.1, các vùng Sumy, Odesa, Dnipropetrovsk, Kharkiv và Chernihiv bị ảnh hưởng bởi tình trạng mất điện. Công tác sửa chữa khẩn cấp đang được triển khai "nếu điều kiện an ninh cho phép".

Tại vùng Odesa, thống đốc khu vực cho biết cơ sở hạ tầng năng lượng và khí đốt bị hư hại, khiến một người bị thương. DTEK - tập đoàn năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine - xác nhận các cơ sở của họ tại Odesa bị hư hại nghiêm trọng, làm 30.800 hộ gia đình mất điện.

Ở miền bắc, công ty lưới điện vùng Chernihiv cho hay 5 cơ sở năng lượng trọng yếu bị hư hại, khiến hàng chục nghìn người tiêu dùng bị gián đoạn điện, theo Reuters. Thị trưởng Kharkiv Ihor Terekhov sáng 19.1 cáo buộc Nga còn phóng tên lửa vào thành phố này, gây thiệt hại lớn cho một cơ sở hạ tầng trọng yếu. Phía Nga chưa có bình luận về cáo buộc này.

Trước tình hình đó, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Denys Shmyhal tuyên bố chính phủ sẽ triển khai các dự án nhằm cải thiện khả năng truyền tải điện từ miền tây sang miền đông, khu vực đang có nhu cầu tiêu thụ cao.

Trong khi đó, ông Yevgeny Balitsky, Thống đốc vùng Zaporizhzhia do Nga bổ nhiệm, nói quân đội Ukraine chịu tổn thất nặng trong các cuộc giao tranh gần Orekhov và Novoyakovlevka. TASS ngày 19.1 dẫn tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay đã kiểm soát thêm các khu định cư Pavlovka (Zaporizhzhia) và Novopavlovka (Donetsk), đồng thời tiếp tục tiến công tại nhiều khu dân cư khác ở Zaporizhia. Phía Ukraine chưa bình luận.

Hòa đàm Ukraine được xúc tiến bên lề WEF

Hãng Reuters ngày 19.1 dẫn lời 2 nguồn tin giấu tên cho biết Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev dự kiến sẽ có cuộc hội đàm với các đại biểu Mỹ bên lề Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) tại Davos, Thụy Sĩ trong tuần này.

Ông Dmitriev, người đứng đầu Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga và là nhà đàm phán kinh tế của Điện Kremlin, được xem là nhân vật chủ chốt trong các nỗ lực tiếp cận Mỹ của Moscow, trong bối cảnh Mỹ tìm cách thúc đẩy tiến trình hòa bình tại Ukraine.

Theo Axios, ông Dmitriev sẽ gặp các Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và ông Jared Kushner (con rể Tổng thống Donald Trump) vào ngày 20.1 để thảo luận về kế hoạch hòa bình do Washington hậu thuẫn.

Nỗ lực trung gian mới nhất của Mỹ xoay quanh khuôn khổ hòa bình 20 điểm, được xây dựng qua nhiều vòng đàm phán giữa Ukraine và các đối tác phương Tây. Ukraine cho biết kế hoạch này đã "hoàn thành khoảng 90%", song Nga vẫn được cho là chưa sẵn sàng nhượng bộ ở một số vấn đề then chốt.

Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm nay diễn ra từ ngày 19 - 23.1, với sự tham dự dự kiến của Tổng thống Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng hơn 60 nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ.

WEF cũng được kỳ vọng là nơi tiếp tục các cuộc thảo luận giữa Ukraine và Mỹ về bảo đảm an ninh hậu xung đột và kế hoạch phục hồi Ukraine. Ngày 18.1, Bộ trưởng Hội đồng an ninh và quốc phòng Ukraine Rustem Umerov xác nhận giới chức 2 bên sẽ tiếp tục trao đổi tại WEF.

Cùng ngày, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đã cung cấp đầy đủ thông tin cho phía Mỹ về tình hình chiến sự, đặc biệt là các đợt tấn công vào hạ tầng năng lượng, và bày tỏ hy vọng có thể đạt được các thỏa thuận quan trọng về bảo đảm an ninh ngay tại Davos.