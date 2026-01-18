Chiến sự Ukraine ngày 1.424: Ukraine đàm phán với Mỹ, tình báo dự đoán động thái Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông tin lực lượng Nga đang chuẩn bị đợt tấn công lớn, dù không đề cập khu vực cụ thể.

“Các nhiệm vụ đã được giao cho các đơn vị phòng không và quân đội. Tình báo của chúng tôi cho biết Nga đang chuẩn bị các cuộc tấn công quy mô lớn mới”, ông Zelensky phát biểu ngày 16.1, theo Ukrainska Pravda.

Ukraine cho biết lực lượng Nga đã tiếp tục các đợt không kích trong ngày 17.1, với đợt tập kích được ghi nhận ở tỉnh Kharkiv, Zaporizhzhia và Chernihiv. Giới chức Ukraine cho biết thêm hạ tầng năng lượng ở tỉnh Odessa cũng bị tấn công trong cùng ngày. Phòng không Ukraine cho biết đã đánh chặn 96 trong số 115 máy bay không người lái (UAV) của Nga.

Binh sĩ Ukraine đứng gần rốc két phóng loạt BM-21 Grad khai hỏa ở tỉnh Donetsk ngày 15.1 ẢNH: REUTERS

Theo phân tích của trang Meduza, tháng 1 thường là thời điểm chuẩn bị cho các chiến dịch mùa xuân của Ukraine và Nga. Thời tiết lạnh giá và tuyết rơi khiến các hoạt động tấn công trở nên khó khăn hơn. Vào đầu năm 2026, quân đội 2 nước đang tiến hành tái tập hợp lực lượng.

Meduza cho hay Ukraine đã rút quân khỏi khu vực thành phố Kostiantynivka ở tỉnh Donetsk, cũng như rút khỏi Myrnohrad ở phía đông Pokrovsk. Điều này giúp Kyiv tổ chức lực lượng đến thành phố Hulyaipole ở Zaporizhia, nơi Nga được cho là đang rục rịch chuẩn bị đợt tấn công lớn.

Các trang quan sát quân sự đánh giá khu vực Zaporizhzhia nhiều khả năng sẽ là điểm nóng giao tranh thời gian tới. Bộ Quốc phòng Nga ngày 17.1 tuyên bố đã kiểm soát khu định cư Priluky ở Zaporizhzhia và khu Privolye ở Donetsk.

Ukraine thiếu vũ khí phòng không, Czech đề nghị chuyển máy bay ‘săn UAV’

Moscow cũng thông báo đánh chặn 214 UAV Ukraine phóng đến nhiều vùng lãnh thổ. Hãng TASS ngày 17.1 đưa tin giới chức Nga cáo buộc Ukraine đã bắn 38 loạt pháo vào tỉnh Kursk của Nga, cũng như tổ chức 10 đợt điều UAV thả thiết bị nổ.

Nga và Ukraine không bình luận về tuyên bố của đối thủ. Hai bên cũng thường phủ nhận tấn công dân thường và hạ tầng dân sự.

Ukraine đẩy nhanh nhập khẩu điện

Trong ngày 17.1, Tổng thống Zelensky thông báo đã ra lệnh nhập khẩu điện và các thiết bị điện bổ sung, trong bối cảnh Ukraine đối mặt cuộc khủng hoảng năng lượng vào mùa đông.

Chính phủ Ukraine đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về năng lượng vì hệ thống điện trên cả nước chỉ đáp ứng 60% nhu cầu, trong bối cảnh Kyiv tiết lộ nhiều hạ tầng quan trọng bị hư hại do đợt tập kích của Nga.

Nhân viên điện lực sửa chữa hạ tầng điện tại tỉnh Kyiv, Ukraine ngày 14.1 ẢNH: AP

Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko cho biết chính phủ và công ty năng lượng quốc doanh Naftogaz đã thảo luận về việc nhập khẩu thêm khí đốt trong năm nay, song không tiết lộ chi tiết khối lượng nhập khẩu.

Năm ngoái, Naftogaz đã nhập khẩu 5,7 tỉ m3 khí đốt bằng vốn nhà nước và do các đối tác cung cấp.

Theo Kyiv Post ngày 17.1, nhiều khu vực tại thủ đô Kyiv của Ukraine phải cắt điện 20 tiếng mỗi ngày, ngoài ra nhiều gia đình không thể sử dụng các thiết bị sưởi ấm, trong khi nhiệt độ ban đêm xuống đến -20 độ C. Hệ thống giao thông công cộng, siêu thị, cửa hàng và các cơ sở công nghiệp ở Kyiv và nhiều nơi vẫn hoạt động.

Phái đoàn Ukraine - Mỹ tiếp tục đàm phán

Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Kyrylo Budanov cho biết phái đoàn Ukraine ngày 17.1 đã có mặt tại thành phố Miami (bang Florida, Mỹ) để đàm phán với các quan chức Washington để tìm giải pháp chấm dứt xung đột Nga - Ukraine, Reuters đưa tin.

Ông Budanov cho biết đoàn Kyiv sẽ gặp các quan chức Mỹ, gồm đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff, Bộ trưởng Lục quân Mỹ Daniel Driscoll, và ông Jared Kushner, con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Ukraine cần một nền hòa bình công bằng. Chúng tôi đang nỗ lực để đạt được kết quả đó”, ông Budanov nói.

Phái đoàn Mỹ và Ukraine đàm phán ngày 30.11.2025 tại bang Florida, Mỹ ẢNH: REUTERS

Mỹ đã có nhiều cuộc gặp với quan chức Ukraine, tuy nhiên đến nay chưa có đột phá thực tế nào về giải pháp hòa bình. Các vấn đề nan giải nhất bao gồm lập trường về lãnh thổ, đảm bảo an ninh và hoạt động ở nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cho biết ông hy vọng sẽ ký các văn kiện phác thảo "gói thịnh vượng" với Mỹ bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sĩ vào tuần tới, nhằm huy động 800 tỉ USD đầu tư tái thiết Ukraine. Tổng thống Trump trước đó cho hay ông có thể gặp người đồng cấp Zelensky tại WEF.