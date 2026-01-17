Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Pháp thay Mỹ dẫn dắt mặt trận tình báo cho Ukraine

Trí Đỗ
Trí Đỗ
17/01/2026 05:46 GMT+7

Trong thông điệp đầu năm ngày 15.1, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Paris đang cung cấp khoảng 2/3 lượng thông tin tình báo cho Ukraine, qua đó thay thế phần lớn vai trò mà Mỹ từng đảm nhiệm trước đây.


Ông Macron nhấn mạnh trong 2 năm qua, châu Âu đã từng bước gánh vác các trụ cột hỗ trợ then chốt cho Ukraine, từ viện trợ vũ khí, tài chính đến chia sẻ tình báo. Theo nhà lãnh đạo Pháp, hiện có một liên minh khoảng 35 quốc gia đang duy trì toàn bộ dòng hỗ trợ dành cho Ukraine trong bối cảnh Mỹ thu hẹp vai trò trực tiếp đối với Kyiv.

Động thái này diễn ra sau khi Mỹ hồi tháng 3.2025 đình chỉ chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine, như một phần trong nỗ lực gia tăng sức ép buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hợp tác với sáng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình với Nga.

Nga bắn hạ F-16, Ukraine đưa vũ khí Mỹ vào tác chiến?

Tin liên quan

Ông Trump nói ông Zelensky cản trở hòa bình ở Ukraine

Ông Trump nói ông Zelensky cản trở hòa bình ở Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới chính là người cản trở thỏa thuận hòa bình, không phải Nga.

Chiến sự Ukraine ngày 1.422: Nga tấn công mạnh, Ba Lan chuyển chiến đấu cơ cho Ukraine

Tìm đường cho hòa đàm Ukraine

Khám phá thêm chủ đề

pháp Mỹ tình báo UKRAINE
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận