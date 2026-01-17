Pháp thay Mỹ dẫn dắt mặt trận tình báo cho Ukraine





Ông Macron nhấn mạnh trong 2 năm qua, châu Âu đã từng bước gánh vác các trụ cột hỗ trợ then chốt cho Ukraine, từ viện trợ vũ khí, tài chính đến chia sẻ tình báo. Theo nhà lãnh đạo Pháp, hiện có một liên minh khoảng 35 quốc gia đang duy trì toàn bộ dòng hỗ trợ dành cho Ukraine trong bối cảnh Mỹ thu hẹp vai trò trực tiếp đối với Kyiv.

Động thái này diễn ra sau khi Mỹ hồi tháng 3.2025 đình chỉ chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine, như một phần trong nỗ lực gia tăng sức ép buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hợp tác với sáng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình với Nga.