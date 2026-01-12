Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Tình báo Ukraine soi tính năng UAV Geran-5 mới của Nga
Video Thế giới

Tình báo Ukraine soi tính năng UAV Geran-5 mới của Nga

La Vi
La Vi
12/01/2026 12:16 GMT+7

Ngay đầu năm 2026, lực lượng Nga lần đầu tiên sử dụng máy bay không người lái (UAV) tấn công mới mang tên Geran-5 để tấn công Ukraine.

Cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR) ngày 11.1 cho biết phương tiện không người lái này có hình dáng giống thiết kế UAV Karrar của Iran. Theo HUR, Geran-5 dùng động cơ phản lực Telefly, có lực đẩy lớn hơn mẫu UAV phản lực Geran-3 mà Nga đã sử dụng trong năm 2025.

UAV tấn công đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch không kích của Nga vào các thành phố và cơ sở hạ tầng của Ukraine. Moscow đã gia tăng hoạt động này trong những những tuần gần đây khi Nga tìm cách phá hủy mạng lưới năng lượng của Ukraine.

UAV mới dài khoảng 6 mét với sải cánh 5,5 mét. Không như các mẫu Geran khác dựa trên thiết kết thân cánh tam giác như UAV Shahed của Iran, Geran-5 được chế tạo theo cấu hình khí động học thông thường.

HUR cho biết các đặc điểm kỹ thuật khác tương tự những mẫu trước đó trong dòng, bao gồm hệ thống định vị vệ tinh 12 kênh Cometa và bộ theo dõi dựa trên máy vi tính Raspberry Pi cùng modem 3G/4G.

Nga triển khai UAV Geran-5 mới tấn công Ukraine - Ảnh 1.

Một tòa chung cư bị Nga tấn công hôm 10.1 ở Kyiv, Ukraine

ẢNH: REUTERS

UAV có thể mang theo đầu đạn nặng 90 kg và được tuyên bố có tầm bay gần 1.000 km, nghĩa là nó có khả năng tiếp cận mọi điểm trên Ukraine.

Theo tình báo Ukraine, Nga đang cân nhắc gắn Geran-5 lên các máy bay cường kích như Su-25 để tăng tầm hoạt động cho UAV. Nga cũng đang nghiên cứu việc trang bị tên lửa không đối không R-73 cho các UAV này để đối phó máy bay Ukraine.

Khi Nga tìm cách hiện đại hóa đội UAV, Ukraine cũng đang phát triển các chiến thuật mới để đối phó các đòn không kích của Nga.

Ngoài việc sử dụng hệ thống phòng không do phương Tây cung cấp, Ukraine đã tăng cường sản xuất UAV đánh chặn, được thiết kế để đối phó UAV kiểu Shahed của Nga.

Tổng thống Volodymyr Zelensky vào ngày 11.1 cho biết chỉ trong một tuần trước đó, lực lượng Nga đã phóng gần 1.100 UAV tấn công vào Ukraine, cũng như 890 quả bom dẫn đường và 50 tên lửa.

