Ông Trump nói ông Zelensky cản trở hòa bình ở Ukraine

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Reuters ngày 14.1 tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã sẵn sàng chấm dứt chiến dịch quân sự tại Ukraine trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lại tỏ ra kín tiếng hơn. "Tôi cho rằng ông ấy (Putin) sẵn sàng thỏa thuận. Tôi nghĩ rằng Ukraine ít sẵn sàng hơn", ông Trump nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump họp báo tại Florida hôm 28.12.2025 ẢNH: REUTERS

Khi được hỏi vì sao nỗ lực đàm phán do Mỹ dẫn đầu chưa giải quyết được xung đột, ông Trump đáp ngắn gọn: "Zelensky". Khi được yêu cầu giải thích rõ hơn, ông Trump nói: "Chỉ là tôi nghĩ rằng ông ấy đang gặp khó khăn trong việc đạt thỏa thuận".

Các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian gần đây tập trung quanh vấn đề đảm bảo an ninh hậu xung đột dành cho Ukraine. Ông Trump không loại trừ khả năng đưa ra những cam kết an ninh dành cho Ukraine nếu đạt được thỏa thuận hòa bình nhưng lưu ý rằng "châu Âu sẽ phải giúp chúng tôi về điều đó".

Mỹ đã thúc đẩy Ukraine từ bỏ vùng Donbass để chốt thỏa thuận với Nga nhưng ông Zelensky đã bác bỏ khả năng nhượng bộ lãnh thổ, cho rằng hiến pháp không cho phép điều đó.

Mỹ, Ukraine và châu Âu cũng đã nhất trí về nhiều nội dung nhưng một số quan chức châu Âu hoài nghi về khả năng Tổng thống Putin sẽ chấp nhận những điều kiện đó.

Khi được hỏi liệu có gặp ông Zelensky tại Diễn đàn Kinh tế thế giới ở Davos (Thụy Sĩ) vào tuần sau, ông Trump nói sẽ gặp nếu lãnh đạo Ukraine đến, nhưng ngụ ý rằng chưa có kế hoạch nào được chuẩn bị. "Tôi sẽ gặp nếu ông ấy đến. Tôi sẽ đến đó", ông Trump nói.

Mỹ ủng hộ các đảm bảo an ninh cho Ukraine

Ông Trump gặp ông Zelensky tại bang Florida (Mỹ) vào hôm 28.12.2025. Khi đó, hai lãnh đạo miêu tả cuộc gặp hiệu quả và đánh giá đã hoàn tất 90 - 95% kế hoạch hòa bình.

Ngay sau đó, Nga cáo buộc Ukraine tấn công nơi ở của Tổng thống Putin và tuyên bố sẽ điều chỉnh lập trường đàm phán. Kyiv bác bỏ cáo buộc.

Ban đầu, ông Trump nói rất tức giận về cuộc tấn công nhưng sau đó đặt nghi vấn về thực hư vụ việc. CNN dẫn lời quan chức Mỹ cho biết Cục Tình báo trung ương (CIA) đánh giá rằng Ukraine không tấn công nơi ở của ông Putin như cáo buộc của Moscow.

Gần đây, Nga tuyên bố phóng tên lửa đạn đạo bội siêu thanh Oreshnik sang Ukraine để đáp trả cuộc tấn công nhằm vào nơi ở của ông Putin.