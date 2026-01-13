Nga xác nhận phóng tên lửa Oreshnik vào Ukraine, Mỹ lên án

Đây là lần thứ 2 Nga sử dụng tên lửa Oreshnik trong suốt chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Một quan chức Ukraine nói với Reuters rằng tên lửa này được trang bị đầu đạn không có thuốc nổ và đã gây hư hại cho một xưởng sản xuất tại một doanh nghiệp nhà nước ở Lviv, gần biên giới Ba Lan.

Một phần của hệ thống tên lửa Oreshnik của Nga sau vụ tấn công tại vùng Lviv, Ukraine ngày 9.1.2026 ẢNH: REUTERS

Bộ Quốc phòng Nga cho biết Nhà máy sửa chữa hàng không quốc doanh Lviv đã bị tê liệt do cuộc tấn công nhắm vào các xưởng sản xuất và kho hàng. "Doanh nghiệp này đã thực hiện sửa chữa và bảo dưỡng các thiết bị hàng không của lực lượng vũ trang Ukraine, bao gồm cả máy bay F-16 và MiG-29 do các nước phương Tây chuyển giao", phía Nga cho hay.

"Công ty này cũng sản xuất máy bay không người lái tấn công tầm xa và tầm trung được sử dụng để tấn công các mục tiêu dân sự của Nga sâu trong lãnh thổ Nga", theo tuyên bố.

Hôm 9.1, Nga tuyên bố vụ tấn công tên lửa là để đáp trả vụ tấn công của Ukraine vào một trong những dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin ở miền bắc nước Nga hồi cuối tháng 12. Ukraine đã phủ nhận việc thực hiện vụ tấn công đó.

Nga xác nhận bắn tên lửa Oreshnik vào Ukraine, nêu lý do

Ngày 12.1, Mỹ đã lên án việc Nga sử dụng tên lửa đạn đạo Oreshnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân ở Ukraine. Bà Tammy Bruce, Phó Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, cho biết việc Nga sử dụng tên lửa tầm trung không mang đầu đạn hạt nhân hôm 9.1 "là một sự leo thang nguy hiểm và khó hiểu khác của cuộc chiến này, ngay cả khi Mỹ đang khẩn trương làm việc với Kyiv, các đối tác khác và Moscow để chấm dứt xung đột thông qua một giải pháp đàm phán".

Bà Bruce nói thêm: "Chúng tôi lên án các cuộc tấn công liên tục và ngày càng leo thang của Nga vào các cơ sở năng lượng và cơ sở hạ tầng dân sự khác của Ukraine".

Ukraine và các nước châu Âu cũng đã lên án cuộc tấn công tên lửa của Nga hôm 9.1, cho rằng mục đích là nhằm đe dọa phương Tây trong thời điểm mà các nước châu Âu đề nghị cung cấp một lực lượng trấn an tiềm năng ở Ukraine hậu xung đột.

Đại sứ Anh James Kariuki gọi vụ tấn công là "liều lĩnh", đồng thời nói thêm rằng "nó đe dọa an ninh khu vực và quốc tế, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ leo thang và tính toán sai lầm nghiêm trọng".