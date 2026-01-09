Ukraine báo động giữa đêm, nghi Nga phóng tên lửa Oreshnik

Thống đốc tỉnh Lviv Maksym Kozytskyi xác nhận trên nền tảng Facebook và Telegram rằng một cơ sở hạ tầng quan trọng đã bị không kích, đồng thời kêu gọi người dân ở yên trong hầm trú ẩn khi còi báo động vang lên trên khắp Ukraine. Sau đó, ông thông báo cảnh báo không kích tại Lviv đã được dỡ bỏ, song nhấn mạnh nguy cơ các đợt tấn công mới vẫn hiện hữu trong đêm.

"Các lực lượng chức năng đang làm việc tại hiện trường để đánh giá mức độ thiệt hại. Đây là quy trình tiêu chuẩn sau một cuộc tấn công bằng tên lửa", theo trang Times Now News dẫn lời ông Kozytskyi cho biết, song không nêu chi tiết về loại vũ khí được sử dụng.

Bộ Quốc phòng Nga triển khai hệ thống tên lửa Oreshnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tại Belarus ngày 30.12.2025 ẢNH: REUTERS

Thị trưởng Lviv Andriy Sadovyi cũng không cung cấp thêm thông tin cụ thể. Trong khi đó, các kênh giám sát của Ukraine ghi nhận nhiều tiếng nổ tại thành phố Lviv, dù giới chức khẳng định không phát hiện máy bay không người lái (UAV) hay tên lửa hành trình của Nga tại thời điểm xảy ra vụ việc.

Một số nguồn tin cho rằng cuộc tấn công có thể do tên lửa đạn đạo Oreshnik gây ra. Tên lửa này được cho là phóng từ bãi thử Kapustin Yar ở tỉnh Astrakhan của Nga, theo The Kyiv Indepedent. Hiện giới chức Ukraine vẫn đang điều tra vị trí chính xác và mức độ thiệt hại, chưa công bố thương vong.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Ukraine ban bố cảnh báo không kích toàn quốc trước nguy cơ Nga phóng tên lửa đạn đạo tầm xa. Dù báo động sau đó được dỡ bỏ ở phần lớn miền tây Ukraine, cảnh báo vẫn tiếp tục có hiệu lực tại Kyiv và nhiều khu vực phía đông.

Chỉ vài giờ trước cuộc tấn công vào Lviv, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo Nga có thể chuẩn bị một đợt không kích quy mô lớn mới, cáo buộc Moscow tận dụng điều kiện mùa đông khắc nghiệt để tấn công hệ thống năng lượng của Ukraine.

"Nga đang đặt cược vào mùa đông hơn là ngoại giao, vào tên lửa đạn đạo thay vì các thỏa thuận", ông Zelensky nói. Lãnh đạo Ukraine cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng sức ép với Nga.

Mỹ ủng hộ các đảm bảo an ninh cho Ukraine

Trong khi đó, Đại sứ quán Mỹ tại Kyiv đã phát đi cảnh báo an ninh, cho biết đã nhận được thông tin về một "cuộc tấn công đường không có khả năng gây thiệt hại nghiêm trọng" có thể xảy ra trong vài ngày tới, khuyến cáo công dân Mỹ tìm nơi trú ẩn an toàn và chuẩn bị các vật dụng khẩn cấp.

Tên lửa Oreshnik lần đầu được Nga sử dụng trong một cuộc tấn công vào thành phố Dnipro của Ukraine hồi tháng 11.2024. Tổng thống Nga Vladimir Putin từng tuyên bố sức công phá của Oreshnik, ngay cả khi mang đầu đạn thông thường, có thể so sánh với vũ khí hạt nhân.

Tháng 8.2025, ông Putin cho biết Nga đã bắt đầu sản xuất hàng loạt Oreshnik và đến cuối năm 2025, loại tên lửa này sẽ được đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Không quân Ukraine cũng nhiều lần cảnh báo mối đe dọa từ các tên lửa được phóng từ Kapustin Yar, đồng thời cho biết Nga đã triển khai Oreshnik tại Belarus.