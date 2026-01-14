Nga - Ukraine leo thang đối đầu

Chiến trường rực lửa

Sáng 13.1, Ukraine đã phát động một cuộc tấn công đường không nhằm vào TP.Taganrog, thuộc vùng Rostov (miền nam nước Nga). Thống đốc Rostov Yuri Slyusar cho biết hệ thống phòng không Nga đang nỗ lực đẩy lùi đợt tập kích, song chưa công bố chi tiết thiệt hại trên thực địa. Taganrog là địa điểm chiến lược, nơi đặt nhiều cơ sở quân sự và công nghiệp quốc phòng của Nga, đồng thời thường xuyên trở thành mục tiêu của Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra, theo Reuters.

Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh Nga gia tăng không kích vào hạ tầng năng lượng của Ukraine giữa mùa đông khắc nghiệt. Giới chức Ukraine cho hay khoảng 70% khu vực Kyiv rơi vào cảnh mất điện và nước sinh hoạt sau các đợt tập kích của Nga ngày 13.1. Theo trang The Kyiv Independent, dù các đội cứu hộ Ukraine đã khôi phục phần lớn hệ thống sưởi, vẫn còn hàng trăm hộ gia đình chưa được kết nối trở lại. Thị trưởng Kyiv Vitali cho biết một cuộc họp của hội đồng TP.Kyiv sẽ được triệu tập ngày 15.1 để thảo luận về những vấn đề cấp bách nhất mà người dân đang phải đối mặt.

Các tòa nhà dân cư trong thời gian mất điện tại Kyiv ngày 13.1 ẢNH: REUTERS

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo nguy cơ Nga chuẩn bị một đợt tấn công đường không quy mô lớn mới. Trong bài phát biểu tối 12.1, ông cho biết các cơ quan tình báo đã phát hiện dấu hiệu Nga sắp sử dụng máy bay không người lái (UAV) để làm suy yếu phòng không, sau đó là các đợt phóng tên lửa nhằm tận dụng điều kiện thời tiết giá lạnh, khi nhiệt độ ban đêm xuống dưới -15 độ C.

Giới phân tích nhận định Nga đang điều chỉnh chiến thuật đánh vào lưới điện Ukraine theo hướng có chọn lọc, nhằm cô lập các trung tâm công nghiệp lớn ở miền đông như Dnipro và Zaporizhzhia khỏi các nguồn phát điện chính, theo trang The Kyiv Independent. Theo bà Olena Pavlenko, Chủ tịch Viện Nghiên cứu DiXi Group, tác động của các đợt không kích gần đây của Nga dù không dữ dội nhất, song được đánh giá là nghiêm trọng nhất từ trước đến nay.

Đấu khẩu tại Liên Hiệp Quốc

Song song với diễn biến trên chiến trường, mặt trận ngoại giao tại LHQ cũng nóng lên đáng kể. Phía Nga ngày 12.1 lần đầu thừa nhận đã sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik trong cuộc tấn công nhằm vào một nhà máy sửa chữa máy bay tại vùng Lviv, miền tây Ukraine. Nga tuyên bố đây là hành động đáp trả nỗ lực của Ukraine nhằm tấn công một dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin hồi cuối tháng 12 - cáo buộc mà phía Kyiv phủ nhận.

Bình luận về sự việc trên, tại cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an LHQ ngày 12.1, Anh lên án gay gắt việc Nga sử dụng tên lửa đạn đạo Oreshnik, cho rằng hành động này liều lĩnh và đe dọa an ninh khu vực. Quyền Đại sứ Anh tại LHQ James Kariuki nhấn mạnh tên lửa Oreshnik, được cho là đạt tốc độ trên Mach 10, đã rơi xuống khu vực chỉ cách biên giới Ba Lan khoảng 80 km.

Mỹ cũng chỉ trích Nga "leo thang nguy hiểm và khó hiểu" trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đang tìm cách thúc đẩy một lệnh ngừng bắn cho xung đột Ukraine. Phó đại sứ Mỹ tại LHQ Tammy Bruce cảnh báo việc sử dụng vũ khí có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, dù không gắn đầu đạn, làm gia tăng nguy cơ tính toán sai lầm nghiêm trọng.

Về phần mình, Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia phát đi thông điệp cứng rắn, yêu cầu Ukraine chấp nhận các điều kiện của Moscow nếu muốn đàm phán hòa bình. Ông cảnh báo nếu Ukraine tiếp tục trì hoãn, các điều khoản đàm phán sẽ "chỉ trở nên tồi tệ hơn". Quan chức này khẳng định Nga sẽ tiếp tục sử dụng biện pháp quân sự cho đến khi Kyiv thay đổi lập trường.

Trong khi đó, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đang hoàn thiện các văn kiện về đảm bảo an ninh với Mỹ và sẽ trình lên xem xét ở cấp cao nhất. Ông nhấn mạnh quốc tế cần gia tăng áp lực đối với Nga nếu Moscow không thể hiện thiện chí chấm dứt xung đột.