Chiến sự Ukraine ngày 1.408: Nga, Ukraine tố nhau tấn công đầu năm mới

Ông Vladimir Sald, lãnh đạo khu vực Kherson do Nga bổ nhiệm, thông tin rằng 3 UAV của Ukraine đã tấn công địa điểm tổ chức lễ mừng năm mới tại làng ven biển Khorly. Ông cáo buộc đây là "cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào thường dân", đồng thời cho rằng nhiều nạn nhân đã bị thiêu sống.

Một vụ cháy sau cuộc tấn công UAV tại làng Khorly, thuộc vùng Kherson ngày 1.1.2026 ẢNH: REUTERS

Bộ Ngoại giao Nga cho hay vụ tấn công khiến 24 người thiệt mạng và khoảng 50 người bị thương. Phía Nga khẳng định các UAV đã cố tình nhắm vào nơi đông người tụ tập.



Một số bức ảnh cho thấy ít nhất một thi thể được phủ bằng vải trắng, tòa nhà bị hư hại nặng do hỏa hoạn và nhiều vết nghi là máu trên mặt đất, theo Reuters.

Phó chủ tịch Hội đồng an ninh Nga Dmitry Medvedev tuyên bố Moscow sẽ trả đũa trên chiến trường, đồng thời cho rằng những người trực tiếp thực hiện và chỉ huy vụ tấn công cần trở thành mục tiêu.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng lên tiếng cáo buộc các nước phương Tây ủng hộ Ukraine phải chịu trách nhiệm liên đới.

Phía Ukraine chưa đưa ra bình luận về cáo buộc trên và trước nay thường phủ nhận cáo buộc tấn công dân thường.

Song, cũng trong ngày 1.1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc: "Vào ngày đầu năm mới, Nga cố tình tấn công. Hơn 200 UAV đã được phóng vào Ukraine trong đêm". Bộ Năng lượng Ukraine cho biết một "số lượng đáng kể" các hộ gia đình ở các vùng Volyn và Odesa (thuộc tây bắc và tây nam Ukraine) đã bị mất điện do các cuộc tấn công đêm 31.12.2025.

Các nhân viên cứu hỏa Ukraine làm việc tại hiện trường sau vụ tấn công UAV tại vùng Volyn (Ukraine) ngày 31.12.2025 ẢNH: REUTERS

Trong một diễn biến khác, UAV của Ukraine đã tấn công một nhà máy lọc dầu tại vùng Krasnodar (miền nam Nga) và một cơ sở lưu trữ năng lượng ở Tatarstan thuộc khu vực sông Volga, theo Reuters.

Giới chức địa phương cho biết mảnh vỡ UAV rơi xuống nhà máy lọc dầu Ilskiy ở Krasnodar, gây cháy nhưng không có thương vong. Tại thành phố Almetyevsk của Tatarstan, một cơ sở lưu trữ năng lượng cũng bị ảnh hưởng, dẫn đến hỏa hoạn nhưng đã được dập tắt. Almetyevsk nằm cách Ukraine khoảng 1.400 km.

Quân đội Ukraine xác nhận đã tiến hành các cuộc tấn công nói trên. Thời gian qua, Ukraine đã gia tăng đánh vào hạ tầng năng lượng của Nga nhằm làm suy giảm nguồn tài chính phục vụ chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow.

Nga công bố bằng chứng UAV Ukraine tấn công dinh thự ông Putin

Tranh cãi nghi án Ukraine tấn công dinh thự ông Putin

Nga tuyên bố sẽ chuyển cho Mỹ các bằng chứng liên quan vụ tấn công bằng UAV mà Moscow cáo buộc Ukraine đã nhắm vào dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin, song bất thành.

Trong thông báo đăng trên Telegram ngày 1.1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã trích xuất và giải mã dữ liệu từ một UAV của Ukraine bị bắn hạ hồi cuối tháng 12.2025. Theo Nga, dữ liệu định tuyến cho thấy mục tiêu cuối cùng của UAV này là một cơ sở thuộc Văn phòng Tổng thống Nga Vladimir Putin tại vùng Novgorod.

"Việc giải mã dữ liệu cho thấy mục tiêu của cuộc tấn công UAV ngày 29.12.2025 là một cơ sở tại khu dinh thự tổng thống Nga ở vùng Novgorod", Reuters dẫn tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ. Phía Nga khẳng định các tài liệu liên quan sẽ được chuyển giao cho phía Mỹ thông qua "các kênh đã được thiết lập".

Bộ Quốc phòng Nga đăng hình ảnh phần còn lại của một UAV bị bắn hạ liên quan cáo buộc Ukraine tấn công dinh thự Tổng thống Nga ở vùng Novgorod ẢNH: REUTERS

Trước đó, ngày 29.12.2025, Nga cáo buộc Ukraine âm mưu tấn công dinh thự của Tổng thống Putin bằng 91 UAV tầm xa. Moscow khi đó tuyên bố đang xem xét lại lập trường của mình trong các cuộc đàm phán với Washington về việc chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Tuy nhiên, The Wall Street Journal ngày 31.12.2025 dẫn lời các quan chức an ninh quốc gia Mỹ cho biết Washington đã kết luận rằng Ukraine không nhắm mục tiêu vào ông Putin hay bất kỳ dinh thự nào của ông trong vụ tấn công nói trên.

Phía Ukraine đã bác bỏ hoàn toàn cáo buộc của Nga, cho rằng đây là một phần trong chiến dịch thông tin sai lệch nhằm gây chia rẽ giữa quan hệ Mỹ - Ukraine.

Hội đàm Trump - Zelensky tính khả năng triển khai quân Mỹ ở Ukraine

Phần Lan bắt giữ tàu từ Nga, nghi phá hoại cáp viễn thông ngầm ở biển Baltic

Cảnh sát Phần Lan ngày 31.12.2025 cho biết đã bắt giữ một tàu hàng đang di chuyển từ Nga, sau khi xuất hiện nghi vấn con tàu này liên quan vụ phá hoại đường cáp viễn thông ngầm nối Helsinki (Phần Lan) với Estonia, băng qua vịnh Phần Lan ở biển Balticm, theo The Kyiv Independent.

Theo lực lượng biên phòng Phần Lan, tàu Fitburg đang trên hành trình từ cảng St Petersburg (Nga) đến Israel khi sự cố xảy ra. Cảnh sát trưởng Helsinki Jari Liukku xác nhận nhà chức trách đang điều tra các nghi vấn "gây rối nghiêm trọng hệ thống viễn thông, phá hoại nghiêm trọng và âm mưu phá hoại".

Con tàu treo cờ Saint Vincent và Grenadines, với 14 thuyền viên mang quốc tịch Nga, Georgia, Kazakhstan và Azerbaijan. Toàn bộ thủy thủ đoàn đã bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Giới chức Phần Lan cho biết tàu Fitburg đã kéo neo ngoài khơi và được điều hướng vào vùng lãnh hải Phần Lan. Tuyến cáp bị ảnh hưởng thuộc sở hữu của tập đoàn viễn thông Phần Lan Elisa.

Nga chưa bình luận.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh các nước châu Âu ngày càng lo ngại trước các mối đe dọa "hỗn hợp" bị cho là xuất phát từ Nga kể từ khi xung đột Ukraine bùng nổ năm 2022. Nga đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc liên quan các hoạt động phá hoại cơ sở hạ tầng.

Hiện 8 quốc gia NATO giáp biển Baltic đang đặt trong tình trạng cảnh giác cao sau hàng loạt sự cố nhằm vào cáp điện, cáp viễn thông và đường ống khí đốt dưới biển. NATO cũng đã tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực, đồng thời khẳng định đang phối hợp chặt chẽ với Phần Lan để theo dõi tình hình.