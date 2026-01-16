Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Chiến sự Ukraine ngày 1.422: Nga tấn công mạnh, Ba Lan chuyển chiến đấu cơ cho Ukraine

Văn Khoa
Văn Khoa
16/01/2026 05:00 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố tấn công vào hơn 160 điểm, khiến quân đội Ukraine tổn thất hơn 1.300 quân trong 24 giờ, trong khi Ukraine khẳng định đã đẩy lùi một cuộc tấn công quy mô lớn của Nga.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 15.1 tuyên bố trong 24 giờ, quân đội Nga đã tấn công các địa điểm cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông vận tải được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động của quân đội Ukraine, theo Hãng tin TASS.

Chiến sự Ukraine ngày 1.422: Nga tấn công mạnh, Ba Lan chuyển chiến đấu cơ cho Ukraine- Ảnh 1.

Hình ảnh được cho là binh sĩ Nga làm nhiệm vụ trong cuộc xung đột với Ukraine

Ảnh: Chụp màn hình TASS

Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố các lực lượng Nga đã tấn công "những địa điểm lưu trữ máy bay không người lái tầm xa, cũng như các sở chỉ huy và khu vực triển khai tạm thời của các lực lượng vũ trang Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 162 địa điểm", theo Hãng tin TASS.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, trong vòng 24 giờ, các nhóm tác chiến Nga đã khiến quân đội Ukraine tổn thất hơn 1.300 quân, và hệ thống phòng không Nga đã đánh chặn 265 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine và hai tên lửa Neptune.

Tỉnh trưởng Alexander Bogomaz của tỉnh Bryansk thuộc Nga tuyên bố hệ thống phòng không Nga đã đánh chặn 2 tên lửa dẫn đường tầm xa Neptune và 6 UAV trong đêm 14.1 và rạng sáng 15.1.

Trong khi đó, Trung tâm ứng phó khủng hoảng tỉnh Belgorod của Nga ngày 15.1 cáo buộc quân đội Ukraine đã tấn công tỉnh này bằng hơn 70 máy bay không người lái (UAV) trong 24 giờ, khiến một số xe và nhà bị hư hại, theo Hãng tin TASS.

Đến tối 15.1 chưa có thông tin phản ứng từ phía Ukraine đối với cáo buộc hay tuyên bố mới từ phía Nga.

Ông Trump nói ông Zelensky cản trở hòa bình ở Ukraine

Xem thêm: Ukraine tố Nga tấn công lớn chưa từng thấy, đánh trúng tòa nhà chính phủ ở Kyiv

Quân Ukraine đẩy lùi cuộc tấn công quy mô lớn của Nga?

Kyiv cho hay binh sĩ Ukraine thuộc Lữ đoàn 13 Khartia đã đẩy lùi một cuộc tấn công quy mô lớn của Nga tại tỉnh Kharkiv, khiến khoảng 70 binh sĩ Nga thiệt mạng, theo báo The Kyiv Post ngày 15.1.

Theo thông cáo báo chí của lữ đoàn, trong suốt tuần qua, quân đội Nga đã nhiều lần cố gắng đột phá các vị trí trong khu vực trách nhiệm của họ ở phía bắc thành phố Kharkiv, nhưng tất cả các cuộc tấn công đều bị đẩy lùi.

Trong khi đó, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov ngày 15.1 tuyên bố lực lượng Nga "tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ mở rộng vùng đệm" ở hai tỉnh biên giới của Ukraine là Sumy và Kharkiv, và đã tiến công "hầu như theo mọi hướng" trong khu vực chiến dịch quân sự của Nga, theo TASS.

Ông Gerasimov còn tuyên bố trong nửa tháng qua, lực lượng Nga đã giành được quyền kiểm soát 8 địa điểm và kiểm soát hơn 300 km2 lãnh thổ Ukraine. Trước đó, phía Nga tuyên bố đã kiểm soát 6.640 km2 lãnh thổ ở Ukraine trong năm ngoái, theo Reuters.

Đến tối 15.1 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine cũng như Nga đối với tuyên bố của bên kia.

Xem thêm: Quân đội Nga tiến sâu vào lãnh thổ Ukraine ở mức kỷ lục kể từ tháng 3.2022?

Nga bắn hạ F-16, Ukraine đưa vũ khí Mỹ vào tác chiến?

Ba Lan sẽ chuyển 9 chiến đấu cơ cho Ukraine

Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Paweł Zalewski mới đây thông báo nước này sẽ chuyển giao 9 máy bay chiến đấu MiG cho Ukraine để giúp Kyiv tự vệ trước Nga, theo kênh TVP World ngày 15.1.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với chương trình On the Record, ông Zalewski cho biết: "Quyết định [của chính phủ] đã được đưa ra".

Trong tháng trước, giới chỉ huy quân sự cho hay các cuộc thảo luận đang được tiến hành về một thỏa thuận tiềm năng, theo đó Ba Lan sẽ chuyển máy bay MiG cho Ukraine để nhận lại công nghệ máy bay không người lái do Ukraine phát triển.

Cũng trong tháng trước, ông Cezary Tomczyk, một thứ trưởng quốc phòng khác của Ba Lan, nói rằng có từ 6-8 máy bay chiến đấu thời Liên Xô đang sắp hết hạn sử dụng trong quân đội Ba Lan và có thể được chuyển giao cho Ukraine trong một thỏa thuận trao đổi công nghệ quân sự tiềm năng.

Tuy Warsaw đã cung cấp xe tăng, pháo binh và đạn dược cho Kyiv, việc chuyển giao máy bay chiến đấu đánh dấu một lĩnh vực viện trợ quân sự mới.

Xem thêm: Một thành viên NATO đã bí mật cung cấp chiến đấu cơ cho Ukraine?

Điện Kremlin cảnh báo Ukraine

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 15.1 nói rằng Ukraine đang cạn kiệt các lựa chọn để đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm với Nga, theo AFP.

"Tình hình đang xấu đi từng ngày đối với chính quyền Kyiv... Đã đến lúc (Tổng thống Ukraine Volodymyr) Zelensky phải chịu trách nhiệm và đưa ra quyết định thích hợp", ông Peskov nói với các phóng viên, dường như đang thúc giục Kyiv đồng ý với các điều khoản cứng rắn của Moscow.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu Kyiv rút quân khỏi nhiều vùng lãnh thổ ở miền đông và nam Ukraine như một điều kiện tiên quyết để đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Đến tối 15.1 chưa có thông tin về phản ứng của phía Ukraine đối với phát ngôn của ông Peskov.

Xem thêm: Nga hé lộ kết quả đàm phán với Mỹ về xung đột Ukraine

