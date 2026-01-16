Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Tìm đường cho hòa đàm Ukraine

Trí Đỗ
Trí Đỗ
16/01/2026 05:19 GMT+7

Trong cuộc phỏng vấn với Reuters ngày 15.1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Ukraine, chứ không phải Nga, đang là bên cản trở một thỏa thuận hòa bình tiềm năng nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm qua.

Ông Trump không giải thích thêm, đồng thời cho biết có thể gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề Diễn đàn Kinh tế thế giới ở Davos (Thụy Sĩ) vào tuần tới.

Về phần mình, Tổng thống Zelensky ngày 14.1 tiếp tục bác bỏ mọi khả năng nhượng bộ lãnh thổ, khẳng định Ukraine không có cơ sở hiến định để từ bỏ bất kỳ phần đất nào. Ông kêu gọi Mỹ đẩy nhanh các bảo đảm an ninh cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh Kyiv đang nỗ lực ngoại giao nhằm sớm đạt được hòa bình bền vững.

Ông Trump nói ông Zelensky cản trở hòa bình ở Ukraine

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moscow sẽ không chấp nhận một lệnh ngừng bắn nếu chưa có thỏa thuận hòa bình toàn diện, đồng thời cho biết việc Mỹ cập nhật các đề xuất mới liên quan Ukraine sẽ hữu ích cho tiến trình đàm phán. Theo The Independent, đại diện Mỹ, trong đó có Đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner - con rể Tổng thống Trump, dự kiến đến Moscow để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin trong những ngày tới.

Tìm đường cho hòa đàm Ukraine- Ảnh 1.

Các lãnh đạo châu Âu họp báo ngày 14.1 sau khi công bố hỗ trợ tài chính cho Ukraine

Ảnh: Reuters

Các quốc gia EU cũng đang vận động để có tiếng nói trực tiếp trong tiến trình đàm phán. Theo Politico, nhiều nước EU đề xuất lập một vị trí đàm phán viên chuyên trách của khối về Ukraine, trong bối cảnh lo ngại Mỹ có thể đạt thỏa thuận riêng với Nga.

Song song với mặt trận ngoại giao, Ukraine vẫn đối mặt sức ép quân sự lớn. Tối 14.1, Tổng thống Zelensky thông báo chuẩn bị ban bố tình trạng khẩn cấp trong lĩnh vực năng lượng sau các đợt không kích của Nga. Ông chỉ đạo các lực lượng cứu hộ khôi phục hệ thống thiết yếu, đồng thời yêu cầu quân đội giữ vững phòng tuyến dài. 

Về phần mình, quân đội Nga ngày 15.1 tuyên bố kiểm soát thêm 300 km2 lãnh thổ Ukraine trong nửa đầu tháng 1.

Tin liên quan

Giáo hoàng xác nhận sẵn sàng chủ trì hòa đàm Ukraine

Giáo hoàng xác nhận sẵn sàng chủ trì hòa đàm Ukraine

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni hôm 20.5 cho biết Giáo hoàng Leo XIV xác nhận với mình về sự sẵn sàng của Vatican trong việc chủ trì hòa đàm giữa Nga và Ukraine.

Chiến sự căng thẳng, hòa đàm Ukraine sẽ về đâu ?

Khám phá thêm chủ đề

Donald Trump nga Sergei Lavrov Zelensky UKRAINE
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận