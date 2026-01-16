Tìm đường cho hòa đàm Ukraine

Ông Trump không giải thích thêm, đồng thời cho biết có thể gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề Diễn đàn Kinh tế thế giới ở Davos (Thụy Sĩ) vào tuần tới.

Về phần mình, Tổng thống Zelensky ngày 14.1 tiếp tục bác bỏ mọi khả năng nhượng bộ lãnh thổ, khẳng định Ukraine không có cơ sở hiến định để từ bỏ bất kỳ phần đất nào. Ông kêu gọi Mỹ đẩy nhanh các bảo đảm an ninh cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh Kyiv đang nỗ lực ngoại giao nhằm sớm đạt được hòa bình bền vững.

Ông Trump nói ông Zelensky cản trở hòa bình ở Ukraine

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moscow sẽ không chấp nhận một lệnh ngừng bắn nếu chưa có thỏa thuận hòa bình toàn diện, đồng thời cho biết việc Mỹ cập nhật các đề xuất mới liên quan Ukraine sẽ hữu ích cho tiến trình đàm phán. Theo The Independent, đại diện Mỹ, trong đó có Đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner - con rể Tổng thống Trump, dự kiến đến Moscow để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin trong những ngày tới.

Các lãnh đạo châu Âu họp báo ngày 14.1 sau khi công bố hỗ trợ tài chính cho Ukraine Ảnh: Reuters

Các quốc gia EU cũng đang vận động để có tiếng nói trực tiếp trong tiến trình đàm phán. Theo Politico, nhiều nước EU đề xuất lập một vị trí đàm phán viên chuyên trách của khối về Ukraine, trong bối cảnh lo ngại Mỹ có thể đạt thỏa thuận riêng với Nga.

Song song với mặt trận ngoại giao, Ukraine vẫn đối mặt sức ép quân sự lớn. Tối 14.1, Tổng thống Zelensky thông báo chuẩn bị ban bố tình trạng khẩn cấp trong lĩnh vực năng lượng sau các đợt không kích của Nga. Ông chỉ đạo các lực lượng cứu hộ khôi phục hệ thống thiết yếu, đồng thời yêu cầu quân đội giữ vững phòng tuyến dài.

Về phần mình, quân đội Nga ngày 15.1 tuyên bố kiểm soát thêm 300 km2 lãnh thổ Ukraine trong nửa đầu tháng 1.