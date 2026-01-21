Chiến sự Ukraine ngày 1.427: Nga tấn công quy mô lớn, Ukraine hối thúc Mỹ

Không quân Ukraine cáo buộc Nga đã phóng 18 tên lửa đạn đạo, 15 tên lửa hành trình, và 339 máy bay không người lái (UAV) nhắm vào Ukraine trong đêm 19.1 và rạng sáng 20.1, chủ yếu nhắm vào thủ đô Kyiv, theo trang tin The Kyiv Independent. Trong số tên lửa đó được cho là có tên lửa chống hạm bội siêu thanh Zircon.

Binh sĩ Nga trong một cuộc huấn luyện tác chiến ở tỉnh Rostov của Russia vào ngày 19.1 Ảnh: Reuters

Không quân Ukraine tuyên bố hệ thống phòng không đã bắn hạ 27 tên lửa và 315 UAV trong số UAV và tên lửa nói trên.

Giới chức ở Ukraine sáng 20.1 thông báo ít nhất 4 người thiệt mạng và 35 người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga nhắm vào Ukraine trong 24 giờ trước đó.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố trong đêm 19.1 và rạng sáng 20.1, quân đội nước này đã tiến hành một cuộc tấn công chính xác quy mô lớn nhắm vào các cơ sở công nghiệp quân sự, năng lượng và giao thông vận tải của Ukraine để đáp trả các cuộc tấn công của Kyiv vào các cơ sở dân sự, theo Hãng tin TASS.

Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố trong vòng 24 giờ, quân đội Ukraine đã mất khoảng 1.240 binh sĩ trong các trận chiến với lực lượng Nga trên tất cả các khu vực tiền tuyến. Cũng theo bộ này, hệ thống phòng không Nga đã đánh chặn 254 UAV của Ukraine và 5 quả rốc két thuộc Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS, do Mỹ sản xuất) trong 24 giờ.

Cũng trong ngày 20.1, Tỉnh trưởng Alexander Khinshtein của tỉnh Kursk thuộc Nga viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng quân đội Ukraine đã nã pháo vào các khu vực dân cư ở Kursk và hệ thống phòng không đã bắn hạ hơn 20 UAV của đối phương trong 24 giờ, theo Hãng tin TASS.

Đến tối 20.1 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine cũng như Nga đối với tuyên bố hay cáo buộc của bên kia. Hai bên lâu nay phủ nhận tấn công nhắm vào các mục tiêu dân sự.

Tổng thống Ukraine kêu gọi Mỹ gây thêm áp lực lên Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 20.1 kêu gọi Mỹ gây thêm áp lực lên Nga sau cuộc tấn công mới nhất vào Ukraine khiến hệ thống sưởi ấm bị gián đoạn ở một nửa thủ đô Kyiv, theo Reuters.

Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko cáo buộc cuộc tấn công của Nga trong đêm 19.1 và rạng sáng 20.1 đã khiến 5.635 tòa nhà chung cư không có hệ thống sưởi ấm, giữa đợt rét đậm với nhiệt độ xuống thấp tới -15 độ C.

Một binh sĩ Ukraine phản ứng sau khi khai hỏa pháo tự hành 2S1 Gvozdika về phía binh sĩ Nga, gần thị trấn tiền tuyến Chasiv Yar ở tỉnh Donetsk (Ukraine) ngày 18.1 Ảnh: Reuters

Tổng thống Zelensky cho rằng Mỹ "chưa đủ sức mạnh" để ngăn chặn Nga, và nói rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump vẫn có thể tăng cường áp lực lên Tổng thống Nga Vladimir Putin nếu muốn.

"Liệu Mỹ có thể làm nhiều hơn nữa? Có thể, và chúng tôi thực sự muốn điều này, và chúng tôi tin rằng người Mỹ có khả năng làm được điều đó", ông Zelensky nói với các phóng viên trong một cuộc trò chuyện qua ứng dụng WhatsApp.

Trước đó, Tổng thống Zelensky đã viết trên mạng xã hội X rằng một số tên lửa do Nga phóng trong đêm 19.1 và rạng sáng 20.1 được sản xuất trong năm nay, và kêu gọi áp đặt các biện pháp cấm vận cứng rắn hơn đối với Moscow để kiềm chế sản xuất quân sự của Nga.

Mặt khác, ông Zelensky hé lộ Ukraine đã nhận được một lô hàng tên lửa phòng không cần thiết chỉ một ngày trước khi Nga phát động cuộc tấn công quy mô lớn mới, giúp đẩy lùi cuộc tấn công, theo báo The Kyiv Post.

"Một ngày trước cuộc tấn công này, chúng tôi đã nhận được các tên lửa cần thiết, và điều này đã giúp ích đáng kể. Mỗi gói hỗ trợ đều quan trọng. Tên lửa cho hệ thống Patriot, NASAMS và các hệ thống phòng không khác là vô cùng cần thiết", ông Zelensky nói.

Ông Zelensky nói với các nhà báo rằng Ukraine hiện có nhiều hệ thống phòng không hơn, nhưng Nga có số lượng tên lửa nhiều hơn gấp nhiều lần để thực hiện các cuộc tấn công trong tương lai.

Cuộc tấn công của Nga ngày 20.1 đã khiến Ukraine thiệt hại khoảng 88 triệu USD về tên lửa cho hệ thống phòng không. "(Ukraine) cần thêm nhiều tên lửa, nhiều hệ thống phòng không", ông Zelensky nhấn mạnh.

Ông còn nhấn mạnh ngoài tên lửa Patriot PAC-3 do Mỹ sản xuất được sử dụng để chống lại tên lửa đạn đạo của Nga, "không có gì khác có hiệu quả".

Đến tối 20.1 chưa có thông tin về phản ứng của Nga cũng như Mỹ đối với động thái mới của ông Zelensky.

Ukraine hé lộ hệ thống phòng không mới

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 19.1 cho hay lực lượng vũ trang Ukraine đang triển khai một khía cạnh mới của hệ thống phòng không để chuyển đổi hệ thống hiện tại, bao gồm các nhóm nhỏ triển khai máy bay không người lái (UAV) đánh chặn, theo Reuters.

"Sẽ có một cách tiếp cận mới đối với việc sử dụng phòng không của không quân, liên quan các nhóm hỏa lực cơ động, máy bay không người lái đánh chặn và các khí tài phòng không tầm ngắn khác", Tổng thống Zelensky nói trong bài phát biểu qua video hằng đêm của mình.

Tổng thống Zelensky cũng thông báo bổ nhiệm một phó tư lệnh Không quân mới, ông Pavlo Yelizarov, để giám sát và phát triển sự đổi mới này.

Ukraine đã nhanh chóng phát triển hệ thống sản xuất UAV kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự vào ngày 24.2.2022, và đã khẳng định UAV đánh chặn là một cách hiệu quả và tiết kiệm để chống lại các cuộc tấn công của Nga.

Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Zelensky cảnh báo Ukraine phải "cực kỳ cảnh giác" trước các cuộc tấn công mới được dự đoán từ Nga.

Đến tối 20.1 chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với tuyên bố và cảnh báo trên của ông Zelensky.

