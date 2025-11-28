Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Quân sự

Ý ra mắt hệ thống phòng không 'Mái vòm Michelangelo'

Trí Đỗ
Trí Đỗ
28/11/2025 09:21 GMT+7

Tập đoàn quốc phòng và hàng không vũ trụ Leonardo (Ý) công bố kế hoạch phát triển hệ thống phòng không nhiều lớp mới trong bối cảnh các nước châu Âu tăng cường năng lực phòng thủ trước các mối đe dọa.

Hệ thống có tên "Mái vòm Michelangelo", được thiết kế nhằm bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu cùng các khu vực có lợi ích quốc gia hoặc quốc tế khỏi các mối đe dọa. Cơ chế vận hành của hệ thống này dựa trên việc kết nối các nền tảng và thiết bị hoạt động khác nhau trên không gian, trên không, trên bộ và trên biển, theo Reuters ngày 28.11.

- Ảnh 1.

Mái vòm Michelangelo có thể phối hợp các nền tảng tác chiến từ dưới biển đến ngoài không gian trên một mạng lưới duy nhất

Ảnh: Leonardo

Theo Leonardo, Michelangelo có khả năng phát hiện, theo dõi, đánh chặn và vô hiệu hóa nhiều loại mối đe dọa đường không, từ tên lửa, hỏa tiễn đến máy bay không người lái (UAV), theo nguyên lý tương tự hệ thống "Vòm sắt" của Israel đang vận hành từ năm 2011.

"Đây là mô hình quan trọng đối với an ninh ở Ý, châu Âu và các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong những năm tới", Giám đốc điều hành Leonardo Roberto Cingolani ngày 27.11 phát biểu tại buổi giới thiệu ở Rome. Ông cho biết tập đoàn sẽ thành lập một nhóm chuyên trách gồm nhân sự của Leonardo và lực lượng vũ trang Ý để xây dựng kiến trúc hệ thống phù hợp yêu cầu quốc phòng.

Theo kế hoạch, Mái vòm Michelangelo sẽ được triển khai từng phần và đi vào hoạt động toàn diện từ năm 2028. Những nội dung kỹ thuật đầu tiên đã được trình lên các quan chức quân sự cấp cao của Ý trong những ngày gần đây.

Mỹ có "Vòm vàng", Ấn Độ sẽ có 'luân xa của thần Vishnu' để bảo vệ bầu trời

Bộ trưởng Quốc phòng Ý Guido Crosetto gần đây cảnh báo về sự gia tăng của các mối đe dọa xung đột hỗn hợp, đặc biệt nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và sân bay.

Phát biểu ngày 27.11 tại Paris sau cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Catherine Vautrin, ông nhấn mạnh: "Mỗi quốc gia có thể tích hợp công nghệ của riêng mình. Cùng nhau, chúng ta có thể hợp tác để xây dựng một hệ thống phòng thủ tiên tiến chống lại mọi loại mối đe dọa, từ tên lửa siêu thanh đến UAV cỡ nhỏ".

Bộ trưởng Crosetto cho biết Ý đã trao đổi với nhiều nước châu Âu về dự án và kỳ vọng Michelangelo sẽ trở thành nền tảng phòng thủ chung trong tương lai.

