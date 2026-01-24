Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Quân sự

Chiến sự Ukraine ngày 1.250: Đàm phán ba bên ở UAE

Thụy Miên
Thụy Miên
24/01/2026 04:31 GMT+7

Ukraine và Nga cho biết sẽ thảo luận về vấn đề lãnh thổ trong cuộc đàm phán trực tiếp với Mỹ ở Abu Dhabi (UAE), nhưng chưa có dấu hiệu nào cho thấy hai bên sẽ nới lỏng lập trường để tiến tới kết thúc cuộc chiến.

Chiến sự Ukraine ngày 1.250: - Ảnh 1.

Binh sĩ Nga bắn súng cối tại một khu vực giao tranh

ảnh: bộ quốc phòng nga

Nga kiểm soát thêm 5 làng trong tuần

TASS hôm 23.1 đưa tin quân đội Nga đang đẩy nhanh đà tiến công ở phía bắc Donetsk của Ukraine thành phố Siversk, theo ông Denis Pushilin, người đứng đầu CHND Donetsk (DPR) tự xưng.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã kiểm soát thêm 5 khu dân cư tại tỉnh Kharkiv, tỉnh Zaporizhzhia và tỉnh Donetsk trong tuần lễ từ ngày 17 đến 23.1.

Ukraine chưa bình luận về thông tin trên, trong khi quân đội nước này hôm 23.1 cho biết đã tấn công một kho dầu tại tỉnh Penza, miền tây nước Nga. Kho dầu đã bị cháy và hiện phía Ukraine vẫn đang đánh giá mức độ thiệt hại.

Trong khi đó, Thống đốc tỉnh Penza của Nga cho biết rạng sáng cùng ngày đã xảy ra một vụ cháy tại một kho dầu của tỉnh. Nguyên nhân là do kho dầu bị rơi trúng một mảnh vỡ từ máy bay không người lái (UAV) bị Nga bắn hạ.

Chiến sự Ukraine ngày 1.250: - Ảnh 2.

Một nhà máy điện của Ukraine bị hư hại sau các đợt tấn công của Nga

ảnh: ap

EU tiếp tục gửi máy phát điện, thiết bị sưởi cho Ukraine

Hôm 23.1, Ukrenergo, cơ quan vận hành lưới điện quốc gia Ukraine, cập nhật thông tin cho thấy tình hình năng lượng đã "xấu đi đáng kể" vào buổi sáng, và nhiều cơ sở phát điện phải tiến hành sửa chữa khẩn cấp.

Cũng theo Ukrenergo, cơ quan này đang phải áp dụng cắt điện khẩn cấp tại phần lớn các khu vực trên cả nước, đồng thời hy vọng công tác sửa chữa sẽ hoàn tất "trong tương lai gần".

Trong bối cảnh đó, Ba Lan đang gửi hàng trăm máy phát điện cho Ukraine. Bộ Nội vụ Ba Lan cho biết 379 máy phát điện và 18 thiết bị sưởi sẽ được chuyển giao cho Ukraine từ Cơ quan Dự trữ Chiến lược của Chính phủ.

Thêm 447 máy phát điện khác từ nguồn quỹ của Liên minh châu Âu (EU) cũng được trao trong thời gian tới. Thủ đô Warsaw cũng sẽ viện trợ thêm 90 máy phát điện cho Kyiv.

Theo Brussels, số thiết bị trên sẽ được sử dụng để cấp điện cho "các bệnh viện, những nơi trú ẩn và phục vụ các dịch vụ trọng yếu".

Hải quân Pháp chặn bắt tàu chở dầu từ Nga

Nga yêu cầu Ukraine rút khỏi Donbass trước họp 3 bên với Mỹ

Nga cho biết sẽ không từ bỏ yêu cầu then chốt, theo đó Ukraine phải rút khỏi vùng Donbass ở miền Đông, trước thềm cuộc đàm phán 3 bên giữa các quan chức Ukraine, Nga và Mỹ ở Abu Dhabi (UAE).

AP dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định vấn đề lãnh thổ vẫn là trọng tâm và sẽ nằm trong chương trình nghị sự của các cuộc thảo luận.

Cuộc đàm phán 3 bên đánh dấu lần đầu tiên Ukraine, Nga và Mỹ đàm phán trực tiếp kể từ khi chiến sự bắt đầu cách đây gần 4 năm.

Phái đoàn cấp cao của 3 nước đến Abu Dhabi để đàm phán hôm 23.1 và kéo dài 3 ngày, dài hơn 1 ngày so với thông báo trước đó.

"Lập trường của Nga vô cùng rõ ràng: Ukraine và lực lượng vũ trang phải rời khỏi Donbass. Họ phải rút quân khỏi nơi này", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố, nhấn mạnh đây là điều kiện vô cùng quan trọng.

Trước cuộc gặp ở UAE, Tổng thống Zelensky cũng xác nhận Donbass là vấn đề then chốt.

Phái đoàn Ukraine gồm tân Chánh văn phòng của Tổng thống Zelensky là ông Kyrylo Budanov, Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov, nhà đàm phán David Arakhamia và Tư lệnh Lục quân Andriy Gnatov.

Phía Nga cho biết phái đoàn dẫn đầu là Tướng Igor Kostyukov, Giám đốc Cục Tình báo Quân sự. Còn theo Điện Kremlin, phái đoàn này hoàn toàn là quân sự và "tạm thời chưa công bố danh tính các thành viên".

Đặc phái viên Steve Witkoff sẽ dẫn đầu phái đoàn Mỹ, với sự tham gia dự kiến của Jared Kushner, con rể của Tổng thống Trump.

Tổng thống Zelensky cho biết ông sẽ có cuộc điện đàm với phái đoàn của mình trước khi cuộc họp diễn ra.

