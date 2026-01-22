Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Quân sự

Quân đội Đức tính sắm tàu hộ vệ 1 tỉ euro

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
22/01/2026 15:19 GMT+7

Reuters ngày 21.1 đưa tin quân đội Đức đang chuẩn bị mua ít nhất 3 tàu hộ vệ MEKO A-200, với giá khoảng 1 tỉ euro (1,17 tỉ USD) mỗi chiếc.

Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho biết quốc hội Đức đã được thông báo về một thỏa thuận sơ bộ, và một hợp đồng mua bán chính thức cũng đang được chuẩn bị trong chính phủ.

Những con tàu hộ vệ này do Công ty đóng tàu chiến TKMS ở Đức sản xuất. Dự kiến chiếc tàu đầu tiên được bàn giao vào năm 2029, và những chiếc tiếp sau sẽ được giao trong thời gian không quá 1 năm.

Quân đội Đức tính sắm 3 tàu hộ vệ 1 tỉ euro - Ảnh 1.

Hình ảnh về con tàu hộ vệ MEKO A-200

ẢNH: TKMS

Năm ngoái, ủy ban ngân sách đã phê duyệt 7,8 tỉ euro cho chiến lược mua sắm tàu chiến, sau khi kế hoạch mua tàu hộ vệ F126 liên tục bị trì hoãn.

Bộ Quốc phòng Đức chưa bình luận về thông tin mua tàu hộ vệ MEKO.

Theo website của TKMS, MEKO A-200 có chiều rộng thân tàu hơn 16 m, trọng lượng giãn nước 3.950 tấn, di chuyển với vận tốc 29 hải lý/giờ và hoạt động ở phạm vi hơn 6.500 hải lý. Những công nghệ được trang bị cho phép tàu đáp ứng được nhiều loại nhiệm vụ.

Các phiên bản tàu chiến MEKO đã được biên chế trong hải quân các nước Thổ Nhĩ Kỳ, Bồ Đào Nha, Úc, Algeria, Ai Cập.

Thông tin về thương vụ trên được đưa ra trong thời điểm chính phủ Đức đã công khai mục tiêu hiện đại hóa quân đội. Hồi tháng 11.2025, Thủ tướng Đức Friedrich Merz nêu ra mục tiêu đưa Đức trở thành nước có quân đội chính quy mạnh nhất châu Âu, theo CNN. Berlin đã tăng cường số quân nhân tại ngũ, cũng như đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ tài chính cho người nhập ngũ.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức lo quân đội không thể giữ nước vì thiếu đầu tư

