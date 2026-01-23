Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Quân sự

Mỹ sẽ có 'máy bay hủy diệt nhất từ trước đến nay'?

Văn Khoa
Văn Khoa
23/01/2026 13:03 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mô tả máy bay chiến đấu F-47 là 'máy bay hủy diệt nhất từ trước đến nay', coi đó là biểu tượng mới nhất cho sự thống trị quân sự của Mỹ.

"Chúng tôi có thiết bị tốt nhất. F-35 và F-47. Chiếc mới vừa ra mắt. Họ nói đó là máy bay chiến đấu hủy diệt nhất từ trước đến nay. Ai biết được?", Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thụy Sĩ) hôm 22.1, theo tờ The Times of India.

Mỹ sẽ có 'máy bay hủy diệt nhất từ trước đến nay'? - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu dục ngày 21.3.2025 thông báo quyết định giao hợp đồng chế tạo tiêm kích thế hệ thứ sáu F-47 cho Boeing

Ảnh: AFP

Ông gọi chiến đấu cơ F-47 là máy bay chiến đấu "thế hệ 6" được thiết kế để gần như không thể bị phát hiện, tương tự như máy bay ném bom B-2. Ông nói rằng B-2 đã bay qua Iran mà không bị phát hiện, hoàn thành nhiệm vụ và rút lui không để lại dấu vết.

Tuy nhiên, chính cái tên của chiếc máy bay mới khiến ông Trump tỏ ra khó chịu. "Họ gọi đó là 47. Nếu tôi không thích, tôi sẽ bỏ số 47 đi. Tôi tự hỏi tại sao họ lại gọi đó là 47, họ nghĩ gì về điều đó", ông Trump nói.

Cái tên F-47 trước hết bắt nguồn từ lịch sử quân sự. Tên này gợi nhớ đến máy bay P-47 Thunderbolt thời Thế chiến 2, một trong những máy bay chiến đấu biểu tượng nhất của Mỹ thời bấy giờ, theo chuyên trang The War Zone.

Con số 47 cũng mang ý nghĩa biểu tượng về mặt thể chế và chính trị. Con số này đánh dấu năm 1947, khi Không quân Mỹ trở thành một lực lượng độc lập, tách khỏi Lục quân và tự thành lập như một nhánh riêng biệt.

Con số 47 cũng liên quan chính ông Trump, tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ. Chính ông đã nói trong năm ngoái rằng quân đội đã chọn một "con số đẹp", 47, cho chiến đấu cơ mới F-47.

Vào ngày 22.9.2025, Tham mưu trưởng Không quân Mỹ David W. Allvin thông báo Tập đoàn Boeing đã bắt đầu sản xuất F-47 cho lực lượng này. Ông Allvin cho biết thêm nguyên mẫu F-47 đang trên đà thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 2028, sớm hơn nhiều so với dự đoán của hầu hết các nhà phân tích, theo chuyên san The National Interest.

