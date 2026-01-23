Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Lần đầu đối thoại hòa bình ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ

Thụy Miên
Thụy Miên
23/01/2026 20:20 GMT+7

Hôm nay (23.1), Nga và Ukraine sẽ tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình với sự hiện diện của Mỹ tại Abu Dhabi (UAE), đánh dấu lần hội đàm đầu tiên có mặt ba bên kể khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Lần đầu đối thoại hòa bình ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ- Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Davos ngày 22.1

ảnh: afp

Đài NBC News dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo về cuộc hội đàm ba bên ở Abu Dhabi sau khi gặp người đồng cấp Mỹ Donald Trump bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thụy Sĩ) hôm 22.1.

Về phần mình, Tổng thống Trump tối cùng ngày nhận định rằng các bên đang "tiến rất gần" một thỏa thuận cho Ukraine.

Các cuộc đàm phán diễn ra tại Abu Dhabi từ ngày 23.1 và kéo dài 2 ngày, theo sau một cuộc gặp mà phía Nga mô tả là "vô cùng thẳng thắn" giữa Tổng thống Vladimir Putin và các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ tại Điện Kremlin một ngày trước.

Tổng thống Ukraine đối mặt châu Âu chuyển trọng tâm chú ý sang ông Trump

TASS dẫn lời ông Yuri Ushakov, cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Putin, nói trước báo giới rằng hai bên đã có cuộc trao đổi "đặc biệt sâu sắc, mang tính xây dựng" và "vô cùng thẳng thắn và tin cậy", "có lợi về mọi mặt cho cả Nga lẫn Mỹ".

Còn Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff trước khi gặp ông Putin tiết lộ "chỉ còn một vấn đề" giữa Kyiv và Moscow, nhưng không cho biết thêm.

Trao đổi với các phóng viên qua WhatsApp hôm 23.1, Tổng thống Zelensky cho biết Donbass hiện là vấn đề "then chốt", đồng thời xác nhận đây là nội dung sẽ được nhóm ba bên thảo luận tại Abu Dhabi trong 2 ngày theo kế hoạch.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng nhận định cuộc họp ba bên là "một bước tiến" nhằm đạt được mục tiêu chấm dứt chiến sự.

Tuy nhiên, sau cuộc gặp Mỹ - Nga tại Điện Kremlin, ông Ushakov một lần nữa khẳng định các yêu cầu lãnh thổ của Tổng thống Putin vẫn không thay đổi. Theo ông, nếu không giải quyết được vấn đề lãnh thổ, sẽ "không có hy vọng đạt được một giải pháp lâu dài".

Khi được hỏi liệu Nga có muốn kiểm soát toàn bộ vùng Donbass hay không, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nêu lên lập trường của Nga, đó là Ukraine và lực lượng vũ trang nước này phải rút quân khỏi Donbass.

Khám phá thêm chủ đề

UKRAINE đối thoại ba bên Abu Dhabi davos
