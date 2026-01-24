Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Đối thoại 3 bên về Ukraine

Vi Trân
Vi Trân
24/01/2026 05:00 GMT+7

Trong ngày 23.1, phái đoàn quan chức Mỹ, Nga và Ukraine gặp nhau tại Abu Dhabi (UAE) nhằm giải quyết những rào cản then chốt đối với thỏa thuận chấm dứt chiến sự.

Trước đó, Đặc phái viên Steve Witkoff và con rể Jared Kushner của Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc gặp kéo dài khoảng 4 giờ với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow vào khuya 22.1, theo Reuters. Trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov cho biết đó là cuộc gặp "thực chất, xây dựng và rất thẳng thắn", nhưng tái nhấn mạnh rằng hòa bình bền vững sẽ không thể trở thành hiện thực nếu chưa giải quyết vấn đề lãnh thổ. "Cho đến khi đạt được giải pháp ngoại giao, Nga sẽ tiếp tục kiên định theo đuổi các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt", ông Ushakov tuyên bố.

Đối thoại 3 bên về Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Putin tiếp phái đoàn Mỹ tại Moscow ngày 22.1

Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo vấn đề lãnh thổ sẽ được thảo luận tại cuộc gặp 3 bên ở Abu Dhabi, dự kiến kéo dài 2 ngày. Trước đó, ông Zelensky đã gặp Tổng thống Trump bên lề Diễn đàn kinh tế thế giới tại Davos (Thụy Sĩ). Trên đường về nước, lãnh đạo Mỹ nói rằng những bất đồng trong các cuộc đối thoại vài tháng qua vẫn như cũ, trong đó "ranh giới" là vấn đề chủ chốt. Tuy nhiên, ông Trump lưu ý rằng ông Putin và ông Zelensky đều muốn đạt thỏa thuận và mọi người "đang đưa ra nhượng bộ" để cố gắng chấm dứt xung đột.

Hải quân Pháp chặn bắt tàu chở dầu từ Nga

Cuộc họp 3 bên diễn ra sau khi ông Zelensky chỉ trích các đồng minh châu Âu tại Davos vì sự ứng phó chậm chạp, rời rạc và thiếu ý chí chính trị đối với Nga. Tổng thống Ukraine cho biết thỏa thuận hòa bình sơ bộ gần hoàn thiện và ông đã đồng ý với ông Trump về các đảm bảo an ninh hậu xung đột, chỉ còn chờ ngày ký. Theo AFP, ông Zelensky nói rằng Anh và Pháp đã cam kết sẽ đưa lực lượng đến. Mặt khác, nhà lãnh đạo cho rằng đề xuất của Moscow về việc sử dụng tài sản Nga bị đóng băng để tái thiết lãnh thổ Nga, gồm tại Kursk, là "vô lý".

