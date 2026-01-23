Tín hiệu tích cực về hòa đàm Ukraine

Trả lời phóng viên sau cuộc họp, Tổng thống Mỹ cho biết buổi làm việc "rất tốt". Khi được hỏi về thông điệp gửi đến Tổng thống Nga Putin, ông Trump trả lời ngắn gọn: "Cuộc chiến này cần chấm dứt". Phía Ukraine không lập tức bình luận về kết quả hội đàm song phương.

Hai nhà lãnh đạo Mỹ - Ukraine trong cuộc gặp hồi cuối năm 2025 Ảnh: AFP

Đồng thời, phái đoàn Mỹ cũng lên đường đến Moscow để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trao đổi với AP, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết ông có kế hoạch thảo luận các đề xuất hòa bình với Tổng thống Putin, cũng như tiến hành đàm phán với phía Ukraine.

Theo TASS, ông Putin cuối ngày 21.1 xác nhận ông Witkoff và ông Jared Kushner, con rể ông Trump, đến Moscow vào ngày 22.1. Nhà lãnh đạo Nga tiết lộ Moscow và Washington đang thảo luận khả năng sử dụng những tài sản bị đóng băng của Nga ở Mỹ để tái thiết "những vùng lãnh thổ bị tàn phá bởi giao tranh" sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình.

Về phần mình, trước chuyến đi Nga, ông Witkoff cho hay các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến sự tại Ukraine đã đạt được "nhiều tiến triển" và hiện "chỉ còn một vấn đề" giữa Kyiv và Moscow. "Chúng tôi thảo luận những phương án khác nhau cho vấn đề đó, và như vậy có nghĩa rằng vấn đề có thể xử lý được. Vì thế, nếu cả hai bên đều muốn giải quyết, chúng tôi sẽ đạt được mục tiêu đó", AFP dẫn lời ông Witkoff.