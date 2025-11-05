Tổng thống Nga Putin trao Huân chương Hữu nghị cho bà Thái Hương

Lễ trao Huân chương Hữu nghị cho bà Thái Dương diễn ra chiều 4.11 (giờ địa phương), tại Điện Kremlin, nhân kỷ niệm Ngày thống nhất các dân tộc Nga. Tổng thống Vladimir Putin trực tiếp trao Huân chương Hữu nghị cho bà Thái Hương.

Anh hùng Lao động Thái Hương nhận Huân chương Hữu nghị từ Tổng thống Nga Putin ẢNH: D.H

Huân chương Hữu nghị là phần thưởng cao quý của Nhà nước Nga tôn vinh cá nhân có đóng góp xuất sắc trong việc củng cố quan hệ hợp tác.

Đối với bà Thái Hương, Huân chương Hữu nghị là sự ghi nhận của nước Nga đối với một người bạn Việt Nam tiêu biểu, người đã góp phần vun đắp mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga trong lĩnh vực nông nghiệp, an ninh lương thực và phát triển bền vững.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh: "Bà Thái Hương, lãnh đạo tập đoàn nông nghiệp lớn nhất Việt Nam, đang triển khai những dự án triển vọng trong lĩnh vực nông nghiệp tại Nga. Những dự án này phục vụ cho việc bảo đảm an ninh lương thực và tăng cường hơn nữa sự hợp tác chiến lược giữa hai nước chúng ta. Chúng tôi trân trọng tất cả những ai coi Nga là một đối tác tin cậy, và luôn luôn sẵn sàng cho những cuộc tiếp xúc mới cùng có lợi, phát triển các mối quan hệ đa dạng và sự giao thoa văn hóa lẫn nhau".

TH hiện có 2 trang trại với tổng đàn bò sữa gần 10.000 tại Nga ẢNH: D.H

Cũng tại buổi lễ, bà Thái Hương xúc động bày tỏ: "Phần thưởng này tôi sẽ giữ trọn trong tim. Tôi nguyện sẽ phát huy tốt hơn nữa những thành quả đã đạt được. Đất sẽ nở hoa và tình hữu nghị được củng cố. Những nhà khoa học, những người nông dân, công dân Việt Nam và Nga sẽ trở thành những người bạn trên những cánh đồng màu mỡ, đời nối đời sẽ ấm no hạnh phúc".

Trước đó, từ năm 2015, Tập đoàn TH đầu tư hơn 2,7 tỉ USD vào chuỗi dự án nông nghiệp công nghệ ở Moscow, Kaluga, Cộng hòa Bashkortostan đến vùng viễn Đông Primorsky, hình thành mạng lưới sản xuất, chế biến và phân phối thực phẩm sạch tại Nga.

Đến nay, tổng đàn bò của TH tại Nga lên gần 10.000 con, cho năng suất sữa trung bình hơn 40 lít/ngày, với chất lượng rất cao khi đạt độ béo 4,0% và độ đạm 3,2%.

Sữa tươi nguyên liệu của TH tại Nga được nhiều tập đoàn lớn như Danone, PepsiCo... ký hợp đồng thu mua với mức giá cao.